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Paciente con ELA sueña con el remake de Zelda: Ocarina of Time: le queda un año de vida y quiere completarlo

Un jugador quiere revivir esta experiencia de su infancia y finalmente terminarlo tras intentarlo hace más de 20 años

El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de la celebración por los 40 años de la saga de Nintendo.
Un jugador diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica se propuso terminar el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time como su último objetivo personal.
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Un jugador identificado como Blake, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), busca terminar por primera vez en su vida un videojuego antes de que la enfermedad se lo impida, y eligió para ese objetivo el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Conocido en Reddit bajo el nombre de MadCybertist, el usuario compartió su historia en la plataforma y generó una ola de apoyo entre jugadores de todo el mundo, poco antes de que Nintendo confirmara los detalles finales del lanzamiento del juego.

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Cómo es la historia de Blake y su objetivo pendiente

A Blake le diagnosticaron ELA a los 38 años. En ese momento, los médicos le dieron un pronóstico de apenas 12 meses de vida.

La ELA, o esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y reduce de forma progresiva la capacidad de movimiento. A Blake se la diagnosticaron con un pronóstico inicial de doce meses, un límite que terminó superando por casi cinco años gracias a distintos tratamientos.

El gameplay del remake de Zelda: Ocarina of Time mostró cambios como salto libre, cámara independiente y nuevas opciones de movimiento para Link.
El usuario conocido como MadCybertist compartió su experiencia en Reddit y recibió el respaldo de la comunidad internacional de videojuegos.

Según relató, le queda aproximadamente un año más de vida, y uno de los puntos pendientes en su lista de objetivos es completar un videojuego por primera vez.

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Blake jugó la versión original de Ocarina of Time en 1998, pero nunca llegó a terminarla. En diálogo con el medio GamesRadar, explicó por qué el remake representa una oportunidad particular para él.

“Incluso los juegos para un jugador que jugué mientras crecía, nunca llegué a terminar ninguno por completo. Ese era otro de los objetivos de mi lista de cosas pendientes: terminar un videojuego. El momento en que anunciaron el remake de Ocarina of Time fue perfecto para mí. Sabía que quería terminar un juego, sabía que quería darle otra oportunidad a OOT y entonces anunciaron el remake. Para mí todo encajó. Este será el primer videojuego que termine y, probablemente, el único que llegue a completar”.

Cuándo llega el remake y cuánto costará

Nintendo confirmó que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time se lanzará el 5 de noviembre de 2026, en el marco de la celebración por los 40 años de la saga.

La salida al mercado del videojuego estará acompañada por una consola temática de Nintendo Switch 2 y mandos especiales en octubre de 2026.
La salida al mercado del videojuego estará acompañada por una consola temática de Nintendo Switch 2 y mandos especiales en octubre de 2026.

La fecha queda a pocos días del estreno de GTA 6, previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que el cierre de año reunirá dos lanzamientos de gran escala.

El precio oficial en formato digital quedó fijado en 59,99 dólares. La primera tirada física incluirá un empaque conmemorativo con arte de portada en lámina texturizada, disponible mientras dure el abastecimiento.

Antes del lanzamiento del juego llegarán una consola temática de Nintendo Switch 2 y un Pro Controller a juego, el 29 de octubre de 2026. También está previsto el lanzamiento de dos nuevos amiibo para 2027.

Qué cambia en el remake del juego de Nintendo

El primer tráiler de gameplay mostró modificaciones respecto al original de Nintendo 64. Link cuenta ahora con un botón dedicado para saltar libremente, una función ausente en la versión de 1998, además de poder nadar y bucear sin las restricciones previas.

Nintendo incorporó en Zelda: Ocarina of Time una función para tocar melodías con el micrófono de Nintendo Switch 2, además del sistema tradicional de botones.
La versión para Nintendo Switch 2 permite interpretar canciones en la ocarina virtual a través del micrófono integrado en la consola.

La cámara se controla de forma independiente mediante el stick derecho, y el acceso a objetos se reformuló con un esquema similar al utilizado en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Link también puede esprintar si mantiene pulsado el botón mientras rueda.

El ciclo de día y noche avanza ahora de forma continua incluso dentro de las ciudades, algo que en el original solo ocurría en los exteriores de Hyrule. Los alrededores del castillo se ampliaron con zonas antes inaccesibles, y todo el contenido visual se renderiza en tiempo real, sin secuencias pre-renderizadas.

El remake incorpora una función vinculada al micrófono integrado de Nintendo Switch 2: los jugadores pueden tocar melodías reales, con la voz o con un instrumento, para que la ocarina virtual las reproduzca dentro del juego, aunque también se mantiene el método tradicional de botones.

Las texturas de cada material fueron reconstruidas por completo, los tiempos de carga se redujeron y el juego mantiene un rendimiento más estable durante la exploración. La banda sonora cuenta ahora con arreglos orquestales sinfónicos y los efectos de sonido fueron actualizados en su totalidad.

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