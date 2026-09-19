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GTA 6 ya tiene competidor: Nintendo muestra gameplay y fecha de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

El juego mostró cambios como salto libre, cámara independiente y nuevas opciones de movimiento para Link

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Nintendo mostró el primer gameplay del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y confirmó su fecha de lanzamiento, pocos días antes del estreno de GTA 6, por lo que habrá dos grandes juegos para el fin de año.

El anuncio es parte de la celebración de los 40 años de la saga, trayendo de regreso al clásico juego de 1998 de la Nintendo 64, que es considerado una de las obra más importantes del gaming de la historia.

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Cuándo será el lanzamiento de Zelda: Ocarina of Time

El título se pondrá a la venta el 5 de noviembre, en una ventana cercana al lanzamiento de GTA 6, que llega el 19 de novimebre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El precio oficial en formato digital quedó establecido en 59,99 dólares. La primera tirada física incluirá un empaque conmemorativo con arte de portada en lámina texturizada, disponible mientras dure el abastecimiento.

El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de la celebración por los 40 años de la saga de Nintendo.
El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de la celebración por los 40 años de la saga de Nintendo.

El lanzamiento se suma a un cierre de año con actividad constante para Nintendo Switch 2. El 17 de septiembre llega Fire Emblem: Fortune’s Weave, sucesor espiritual de Three Houses. El 22 de octubre se lanza Nintendo Switch Sports Resort. Y el 3 de diciembre debuta la edición para Switch 2 de Xenoblade Chronicles 3.

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Cuáles serán los cambios del remake

El primer tráiler de gameplay reveló varias modificaciones respecto al original de Nintendo 64. Link cuenta ahora con un botón dedicado para saltar libremente, una función que no existía en la versión de 1998.

El personaje también puede nadar y bucear sin las restricciones que tenía el juego original. La cámara, por su parte, se controla de forma independiente mediante el stick derecho, lo que otorga mayor libertad de movimiento en los escenarios remodelados.

El acceso a los objetos se reformuló siguiendo un esquema similar al utilizado en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Además, Link puede esprintar si mantiene pulsado el botón mientras rueda, una mecánica ausente en la entrega de Nintendo 64.

Nintendo incorporó en Zelda: Ocarina of Time una función para tocar melodías con el micrófono de Nintendo Switch 2, además del sistema tradicional de botones.
Nintendo incorporó en Zelda: Ocarina of Time una función para tocar melodías con el micrófono de Nintendo Switch 2, además del sistema tradicional de botones.

Otro cambio señalado es el ciclo de día y noche, que ahora avanza de forma continua incluso dentro de las ciudades, algo que en el juego original solo ocurría en los espacios exteriores de Hyrule.

Los alrededores del castillo se ampliaron para incorporar zonas que antes resultaban inaccesibles, y todo el contenido visual se renderiza en tiempo real, sin secuencias pre-renderizadas.

El remake también incorpora una función vinculada al micrófono integrado de Nintendo Switch 2: los jugadores pueden tocar melodías reales, con la voz o con un instrumento, para que la ocarina virtual las reproduzca dentro del juego. También se puede optar por el método tradicional de botones.

Para complementar esta mecánica, Nintendo anunció el lanzamiento de ocarinas físicas y eléctricas jugables más adelante este año, compatibles con el sistema de reconocimiento del propio juego.

El gameplay del remake de Zelda: Ocarina of Time mostró cambios como salto libre, cámara independiente y nuevas opciones de movimiento para Link.
El gameplay del remake de Zelda: Ocarina of Time mostró cambios como salto libre, cámara independiente y nuevas opciones de movimiento para Link.

El cambio más visible del remake es la actualización gráfica completa. Según se detalló en la presentación, las texturas de cada material fueron reconstruidas por completo, lo que modifica la apariencia general de personajes y escenarios.

Las acciones de Link resultan más ágiles y responden con mayor precisión que en la versión original. Los tiempos de carga se redujeron y el juego mantiene un rendimiento más estable durante la exploración.

El apartado sonoro también fue renovado: la banda sonora ahora cuenta con arreglos orquestales sinfónicos, y los efectos de sonido fueron actualizados en su totalidad.

Uno de los cambios narrativos más notorios es el doblaje. Todos los personajes, con excepción de Link, cuentan con voces durante las escenas cinemáticas, que además fueron ampliadas con diálogos adicionales. El doblaje incluye una versión en español.

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