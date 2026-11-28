Pequeños descuidos cotidianos en el uso del refrigerador pueden disparar la factura de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El refrigerador funciona sin interrupción los 365 días del año, una condición que lo convierte en el electrodoméstico de mayor consumo eléctrico en la mayoría de los hogares. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, este aparato representa casi la tercera parte del gasto energético de una vivienda.

Dentro de ese consumo existe un descuido habitual que puede disparar la factura hasta en un 30% sin que el usuario lo note durante años, la acumulación de escarcha en las paredes del congelador.

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Tres milímetros de hielo bastan para disparar el consumo

El proceso de enfriamiento se ve directamente afectado por la formación de escarcha en el interior del congelador. De acuerdo con la OCU, basta con apenas tres milímetros de hielo adheridos a las paredes para que el motor deba trabajar con mayor intensidad y mantener así la temperatura adecuada. Ese esfuerzo adicional se traduce de inmediato en un incremento del gasto eléctrico.

Tres milímetros de escarcha en las paredes del congelador bastan para que el motor incremente su consumo de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe además una señal de alerta que suele pasar inadvertida, cuando la escarcha reaparece con rapidez poco después de una limpieza, es probable que la puerta del congelador ya no selle de forma hermética. Un burlete defectuoso permite la entrada constante de aire caliente, lo que obliga al sistema de refrigeración a funcionar sin pausa para compensar esa filtración.

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Más allá del hielo acumulado en el congelador, existen otros factores cotidianos que condicionan el rendimiento del refrigerador y que, de manera silenciosa, también elevan el consumo eléctrico del hogar.

La ubicación del aparato también incide en el gasto

El lugar donde se instala el refrigerador tiene un peso considerable en su eficiencia. Colocarlo cerca de una fuente de calor, como un horno, una estufa o un punto con exposición directa al sol, obliga al sistema a trabajar por encima de lo necesario. Por ese motivo, los expertos recomiendan ubicarlo alejado de radiadores y ventanas soleadas.

Dejar espacio libre entre el refrigerador y la pared favorece la circulación de aire y reduce el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio alrededor del aparato es otro factor determinante. Cuando el refrigerador queda pegado a la pared, se impide el intercambio de calor con el ambiente y el consumo se eleva. La OCU aconseja dejar varios centímetros libres tanto en la parte trasera como en los laterales para favorecer esa circulación de aire.

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Una temperatura demasiado baja no aporta beneficios

Un error extendido consiste en ajustar el selector de temperatura a valores muy bajos con la idea de conservar mejor los alimentos. Sin embargo, la OCU señala que una temperatura interior de 5 °C (41 °F) en el frigorífico y de -17 °C (1,4 °F) en el congelador resulta suficiente para la mayoría de los productos.

Configurar el aparato por debajo de esos valores no mejora la conservación de los alimentos, solo incrementa el gasto energético de manera innecesaria. Mantener el rango recomendado permite, en cambio, conservar los productos en buen estado al tiempo que se optimiza el consumo eléctrico.

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La OCU recomienda mantener el frigorífico a 5 °C y el congelador a -17 °C, temperaturas suficientes para una correcta conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir la puerta con frecuencia eleva la temperatura interna

Cada apertura de la puerta del refrigerador introduce aire caliente al interior, lo que obliga al sistema a enfriar nuevamente el compartimento. Ese esfuerzo adicional del motor se repite cada vez que se accede a los alimentos y se traduce en un mayor consumo de energía.

El efecto se agrava cuando la puerta permanece abierta durante periodos prolongados, ya que el aparato tarda más en recuperar su temperatura óptima. Frente a esto, los especialistas sugieren limitar el tiempo de apertura y planificar con anticipación qué alimentos se van a retirar.

El polvo acumulado y el orden interno afectan la eficiencia

El polvo que se acumula en la parte trasera del refrigerador reduce su capacidad para intercambiar calor con el ambiente. Por ese motivo, la OCU recomienda pasar la aspiradora de manera periódica por esa zona, una práctica simple que contribuye a mejorar el rendimiento del aparato.

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Abrir la puerta con frecuencia o dejarla abierta por tiempo prolongado obliga al sistema a enfriar nuevamente el interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que se organizan los alimentos dentro del refrigerador también incide en el consumo. Aprovechar el volumen disponible sin comprimir los productos permite que el aire circule de manera adecuada y facilita un enfriamiento más eficiente. Utilizar correctamente los compartimentos, como los cajones de 0 °C (32 °F) destinados a carnes y pescados, y evitar la introducción de alimentos aún calientes, son medidas adicionales que ayudan a reducir la demanda energética del equipo.