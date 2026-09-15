WhatsApp y SMS encabezan la ola de estafas impulsadas por IA en América Latina

WhatsApp concentra el mayor número de estafas por mensajería - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Un mensaje sobre un paquete pendiente, una alerta bancaria o una supuesta emergencia familiar puede esconder un fraude. WhatsApp aparece en el 43% de las estafas por mensajería y los SMS o iMessage en el 40%, según el estudio internacional The Great Messaging Heist, de Kaspersky. Los delincuentes aprovechan los canales que las personas usan a diario para hablar con comercios, entidades financieras y contactos cercanos.

El riesgo aumenta porque los fraudes ya no dependen de textos mal redactados o enlaces sospechosos fáciles de identificar. La IA permite crear mensajes con un lenguaje más natural, imitar el tono de una marca e incluso utilizar voces clonadas, imágenes o videos falsos. La familiaridad del canal y la urgencia del mensaje pueden reducir el tiempo de reacción de la víctima.

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Una trampa puede comenzar con un SMS, continuar en WhatsApp y terminar en Telegram, donde la víctima recibe peticiones de códigos, información personal o transferencias económicas (Foto: Meta)

WhatsApp, SMS y Facebook concentran los engaños

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en un punto de entrada para las estafas. Después de WhatsApp y los mensajes de texto, Facebook está presente en el 27% de los casos analizados. Telegram aparece en el 22% e Instagram, en el 19%.

Los atacantes suelen suplantar a bancos, empresas de entrega, servicios públicos, comercios o personas conocidas. El objetivo puede ser obtener datos personales, lograr una transferencia, tomar control de una cuenta o dirigir a la víctima hacia una página fraudulenta.

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La suplantación de marcas representa el 31% de las estafas por mensajería. Las falsas notificaciones de entrega encabezan las modalidades más frecuentes, con el 38%, seguidas por los engaños relacionados con inversiones, que alcanzan el 37%.

Los estafadores trasladan sus conversaciones entre varias aplicaciones - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

El fraude puede pasar de una aplicación a otra

El estudio indica que el 63% de las estafas se mueve entre distintas plataformas antes de que sea detectado. Un mensaje inicial puede llegar por SMS y continuar en WhatsApp, o iniciar en esa aplicación y trasladarse después a Telegram.

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Ese recorrido permite a los delincuentes construir una conversación que parece más creíble. Una persona puede recibir una alerta sobre un paquete, contestar un mensaje y terminar en otro canal donde le solicitan datos, códigos de verificación o dinero.

Lisandro Ubiedo, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, explicó que estos delitos ya no deben entenderse como un mensaje aislado. “Los ciberdelincuentes están construyendo recorridos mucho más elaborados”, afirmó.

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La urgencia acelera las decisiones de las víctimas

Más de la mitad de las estafas exitosas por mensajería, el 52%, se completa en menos de 30 minutos desde el primer contacto. Cerca de una de cada siete ocurre en menos de cinco minutos.

La presión relacionada con paquetes retenidos, cuentas bloqueadas o emergencias familiares busca impedir que las personas comprueben los datos antes de actuar - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los mensajes relacionados con cuentas bloqueadas, pagos inmediatos, envíos retenidos o familiares en problemas buscan provocar una respuesta impulsiva. El atacante intenta impedir que la persona compruebe la información, consulte con otra persona o contacte a la empresa por sus canales oficiales.

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Las consecuencias incluyen pérdidas económicas y exposición de datos. El 51% de las víctimas perdió dinero, mientras que el 43% compartió información personal, como nombres, teléfonos o correos electrónicos. La pérdida media por una estafa exitosa alcanza los 733 dólares por víctima.

El problema puede repetirse. El 28% de los afectados indicó que sufrió tres o más fraudes durante los últimos seis meses, una señal de que los datos de contacto pueden circular después de un primer incidente.

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La inteligencia artificial hace más creíbles los engaños

El 66% de las víctimas cree que la inteligencia artificial estuvo presente en la estafa que experimentó. Entre ellas, el 42% identificó mensajes generados con IA, el 31% informó sobre voces clonadas y el 25% detectó imágenes o videos deepfake.

La tecnología permite reproducir estructuras de mensajes corporativos, adaptar el vocabulario y simular comunicaciones de entidades reconocidas. Ubiedo señaló que la combinación de familiaridad, velocidad y continuidad entre plataformas “aumenta la sensación de legitimidad”.

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Cómo reducir el riesgo ante un mensaje sospechoso

Para limitar la exposición, la empresa de seguridad digital recomienda aplicar medidas de verificación antes de responder:

No actúe de inmediato ante mensajes sobre bloqueos, pagos, paquetes o emergencias.

No abra enlaces ni comparta códigos, claves o datos sensibles.

Revise el número, el remitente y la dirección de los enlaces.

Entre directamente en la aplicación o sitio oficial de la empresa.

Confirme qué canales utiliza una marca y qué información nunca solicita por mensaje.

Proteja el móvil y la información almacenada en él.

Las estafas impulsadas por IA aprovechan la confianza que generan WhatsApp, SMS y otras plataformas cotidianas. Verificar antes de responder sigue siendo la principal barrera frente a un engaño que puede comenzar con un solo mensaje.

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