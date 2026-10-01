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Tiene 16 años y manejaba desde su habitación una red de ciberestafas millonarias: Cae el jefe de KillSec

El adolescente presuntamente habría gestionado un grupo criminal al que se atribuyen 1.000 ciberataques y más de 280 afectados, que llegaron a pagar 500.00 euros en criptomonedas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los integrantes de KillSec amenazaban con publicar los datos robados en un sitio de filtraciones de la darkweb. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un adolescente de 16 años fue detenido en Alicante, España, por su presunta participación en KillSec, una red de ciberestafas de la que habría sido el principal administrador y a la que se atribuyen 1.000 intentos de ciberataques en distintos países.

La operación internacional permitió a las autoridades tomar el control de la infraestructura del grupo criminal, incluida su página de filtraciones, según Europol. La red habría logrado acceder a unos 500 sistemas y provocado más de 280 víctimas. Algunas pagaron rescates cercanos a 500.000 euros en criptomonedas para evitar la difusión de información robada.

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KillSec operaba desde aproximadamente 2024 mediante ransomware, un programa de secuestro de datos que cifra los aparatos informáticos y bloquea el acceso a sus archivos. A la par, sus integrantes utilizaban malware, programas maliciosos destinados a infiltrarse en sistemas y extraer información.

una moneda bitcoin junto billetes americanos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunas víctimas de la red cibernética abonaron rescates cercanos a 500.000 euros en criptomonedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué forma los ciberdelincuentes cometían delitos

El grupo de ciberdelincuentes entraba a los sistemas de organizaciones al explotar fallas de seguridad, con especial atención a espacios de almacenamiento en la nube. Una vez dentro, copiaba información interna sensible y la trasladaba a infraestructura que controlaba.

Las víctimas eran expuestas en un sitio de filtraciones de la darkweb, la internet oscura. Allí recibían amenazas de publicación de los datos sustraídos si no abonaban el rescate exigido; cuando no pagaban, los archivos podían quedar disponibles para su descarga gratuita.

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La exposición de datos privados de empresas es un problema que puede afectar su reputación y operación. Se han visto casos donde grandes compañías deben cerrar porque les es más rentable que pagar el rescate o recuperarse.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El grupo criminal accedía a los sistemas de las entidades tras explotar fallas de seguridad en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué información robada por los ciberdelincuentes fue recuperada

La intervención permitió asegurar al menos 110 terabytes de datos, poner bajo control policial cinco servidores centrales e intervenir dominios empleados por la organización delictiva. Las autoridades actuaron sobre pruebas, activos y posibles ganancias derivadas de la actividad criminal, incluidas criptomonedas.

Los investigadores rastrean ahora los dispositivos y archivos incautados para localizar a otras posibles víctimas, identificar nuevos ataques y determinar si hubo más personas involucradas. La investigación busca reconstruir el recorrido de los fondos obtenidos mediante las extorsiones.

La operación internacional, denominada KillSwitch, derivó en tres detenciones provisionales y ocho registros en Grecia, Rumanía, España y el Reino Unido. Participaron fuerzas de seguridad de diez países junto con Europol y Eurojust.

Armarios de servidores iluminados con luces azules y verdes vistos tras un panel de vidrio que contiene un gráfico de un escudo con un candado.
La intervención policial permitió asegurar 110 terabytes de información y tomar el control de cinco servidores centrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué momento inició la investigación de las autoridades

La pesquisa en España comenzó en 2025 a partir de la colaboración entre la Guardia Civil y el FBI de San Juan, Puerto Rico, para identificar a posibles integrantes de KillSec que residieran en territorio español. La investigación nacional recibió el nombre de Operación ROTOMA, de acuerdo con la Guardia Civil.

Los Mossos d’Esquadra iniciaron una pesquisa paralela tras un ciberataque atribuido presuntamente al grupo contra una entidad catalana ese mismo año. Los atacantes habrían accedido a los sistemas de la empresa, sustraído información sensible e intentado extorsionarla, con un perjuicio económico cercano a un millón de euros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un ciberataque atribuido al grupo contra una empresa catalana generó un perjuicio económico cercano a un millón de euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo conjunto de ambos cuerpos identificó al adolescente, localizó su residencia en la provincia de Alicante y le atribuyó el papel de administrador y operador principal de la organización. Las autoridades investigan su posible vinculación con el ataque cometido en Cataluña.

En España se realizaron dos entradas y registros: uno en un domicilio y otro en una oficina situada en un establecimiento hotelero de la provincia. Aparte del adolescente, las autoridades identificaron a un desarrollador de 18 años que era menor de edad cuando se habrían cometido algunos de los delitos.

La operación fue coordinada por la Oficina Estatal de Policía Criminal de Hamburgo y la Fiscalía de Hamburgo, con la participación de autoridades de Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, los Países Bajos, Rumanía, España, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos.

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