La conductora de Masterchef se refirió a su cambio físico

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Lejos del nuevo capítulo de su conflicto con Mauro Icardi y de sus intervenciones en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar el método que sigue para bajar de peso.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora detalló los cambios que incorporó a su rutina diaria. Las caminatas de entre 12 y 14 kilómetros, una dieta más ordenada y los masajes drenantes forman parte de su plan.

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“Muchos me preguntan qué estoy haciendo, porque me ven algunos cambios en el cuerpo. La verdad es que estoy caminando mucho, sobre todo cuando llego a casa. Camino entre 12 y 14 kilómetros. Es un montón”, contó Nara.

La alimentación también ocupa un lugar central en su cambio físico. “Me cuido mucho más. Acá, en el camarín, tengo una dieta que sigo todos los días. Antes me costaba”, explicó.

La empresaria recurre a masajes drenantes y botas de compresión al término de su jornada laboral

La empresaria señaló que, por un tiempo, tiene prohibido consumir dulces, aunque se permite alguna excepción durante los fines de semana. Además, contó que cambió sus horarios de comida: antes no desayunaba y comía a cualquier hora, mientras que ahora intenta mantener una rutina más organizada.

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“Todos los días, sí o sí, cuando llego a casa después de caminar, me hago masajes drenantes”, afirmó Wanda Nara. También dijo que utiliza botas de compresión y que busca contrarrestar las largas horas que pasa de pie con actividad física al final de cada jornada.

La conductora agregó que prepara snacks saludables para los momentos en los que siente más hambre y que reemplazó las papas fritas por arándanos. “Esta vez estoy un poco más aplicada en el cuidado del cuerpo y, sobre todo, de mi salud”, sostuvo.

La conductora modificó sus pautas de alimentación, restringió el consumo de dulces y fijó horarios regulares de comida

Por último, remarcó que toma mucha agua y que suele alternar los termos para hacer más llevadero ese hábito. “Espero que también se estén cuidando”, cerró.

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La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en las redes sociales. Mientras el futbolista compartía imágenes junto a la China Suárez durante su estadía en Uruguay, la conductora publicó un video desde un auto con su pareja, Martín Migueles, al ritmo de “Sos un botón”, de Flor de Piedra.

En la grabación, Wanda canta fragmentos del tema, cuya letra alude a alguien que dejó atrás a sus amistades. “No sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos...”, se la escucha decir.

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Wanda Nara incorporó caminatas diarias de entre 12 y 14 kilómetros a su rutina de entrenamiento

En ese momento, Migueles interviene con un “No tiene”, mientras continúa la canción. Luego, Nara retoma la letra y enfatiza otro pasaje: “Y solo eras un cagón, y solo eras un botón”. La publicación fue acompañada por el mensaje: “A veces princesa y a veces soy esta”.

El contenido fue vinculado en redes con Icardi, luego de que trascendiera que el delantero obtuvo una restricción de acercamiento contra Migueles. La resolución establece que el empresario no puede acercarse a menos de 100 metros del futbolista ni a menos de 300 metros de su domicilio en el barrio La Isla de Nordelta.

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La medida judicial, concedida el 20 de noviembre tras una apelación de la defensa de Icardi, también prohíbe todo tipo de contacto entre ambos, incluso por teléfono, mensajería, redes sociales o mediante terceros. Tendrá vigencia durante 45 días desde su notificación y prevé consecuencias penales ante un eventual incumplimiento.

Mauro Icardi entregó a la fiscalía de Tigre el registro de audio con la discusión que mantuvo con Migueles

El conflicto entre Migueles e Icardi se originó el viernes 6 de noviembre, cuando una de las hijas de Icardi y Nara, de 11 años, llamó a su madre y denunció que el futbolista la había golpeado. La situación derivó en un operativo policial en una propiedad de Nordelta, donde Migueles y el jugador mantuvieron un cruce frente a los efectivos.

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Icardi grabó la discusión con su teléfono y, según trascendió, presentó el registro ante la fiscalía de Tigre. En el audio, Migueles le reclama: “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López”.

El empresario también lo amenaza en la misma grabación: “Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”. La policía intervino para separar a los involucrados, mientras el intercambio continuaba. Ese episodio fue el antecedente del pedido judicial que presentó Icardi con el patrocinio de su abogado penalista, Francisco Oneto.

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