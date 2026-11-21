Alejandra García denunció que la prisión Kilo 7, en Camagüey, le suspendió por tres meses visitar al periodista Henry Constantín Ferreiro. (Cortesía: La Hora de Cuba)

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La periodista Alejandra García de La Hora de Cuba, denunció que las autoridades de la prisión Kilo 7, en Camagüey, le impusieron tres meses de suspensión de visitas a su pareja, el periodista Henry Constantín Ferreiro, director de dicho medio independiente, quien lleva dos meses en prisión provisional.

Según el testimonio de García, funcionarios penitenciarios le exigieron el 18 de octubre que acudiera de inmediato al penal porque necesitaban hablar con ella. La comunicadora dijo que se trasladó hasta el lugar en cuanto consiguió transporte, aunque permaneció allí varias horas sin recibir atención.

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El segundo jefe de la cárcel, que debía atenderla, estaba ocupado con un recuento de reclusos, de acuerdo con García. Finalmente, los funcionarios le indicaron que regresara a la mañana siguiente. El 19 de noviembre volvió a la prisión y, tras otra espera, le notificaron la medida disciplinaria.

El director del medio independiente La Hora de Cuba acumula dos meses bajo la medida de prisión provisional. (Cortesía: Facebook)

Sanción por intento de entregar agua, alimentos y libros

Las autoridades informaron a García que no podría visitar a Constantín durante tres meses por una supuesta violación de las normas internas del penal. La mujer sostuvo que el hecho que motivó la sanción fue su intento de entregarle agua potable, alimentos y libros en una jornada que no correspondía a las visitas.

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Los artículos no ingresaron a la cárcel y fueron devueltos, según explicó. García consideró que la decisión constituye una represalia contra ella y contra el director de La Hora de Cuba.

“Me informan que íbamos a tomar una medida disciplinaria conmigo y que a partir de ese momento yo tenía las visitas suspendidas por tres meses”, afirmó García. La comunicadora cuestionó que el castigo se aplicara luego de que los insumos destinados a Constantín no fueran aceptados por la administración del establecimiento.

La medida disciplinaria se produjo después de que García intentara entregar agua potable, alimentos y libros a Constantín fuera del día de visitas, según su denuncia. (Cortesía: Facebook)

También expresó preocupación por las condiciones de detención de su pareja. En particular, reclamó que se garantice su acceso a agua potable, alimentación y materiales de lectura mientras permanezca bajo custodia.

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La defensa espera que el tribunal fije una fecha de juicio

García señaló que la abogada de Constantín manifestó inquietud por la demora en el proceso judicial. Según indicó, el expediente ya se encuentra en el tribunal municipal bajo la figura de “atestado abreviado”, por lo que, a criterio de la defensa, debería existir una fecha para la apertura del juicio.

“Ya era hora de que hicieran apertura a juicio”, dijo García al referirse a la información que recibió de la representante legal. La periodista aseguró que el proceso contra Constantín ha estado marcado por “presiones, agresiones y amenazas”.

Henry Constantín Ferreiro cumple prisión provisional desde hace dos meses. Su pareja y el entorno del medio consideran que su arresto fue arbitrario y reclaman que el expediente avance con las garantías previstas para el debido proceso.

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La defensa de Henry Constantín espera que el tribunal municipal fije la fecha de juicio, tras la presentación del expediente bajo la figura de atestado abreviado. (Cortesía: Facebook)

García vinculó el caso de Constantín con lo que describieron como una ola de acciones contra periodistas y medios independientes en Cuba. Mencionó los nombres de Camila Acosta, Yoani Sánchez y Ángel Santiesteban al pedir que organizaciones internacionales y medios independientes mantengan la atención sobre estos casos.

Por último, García solicitó que se revoque la suspensión de visitas y que se fije una fecha del juicio. También pidió que cesen las medidas que afectan a La Hora de Cuba y a su equipo de trabajo.