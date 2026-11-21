El momento del himno antes de la final que protagonizarán Boca Juniors y Atlético Mineiro

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Boca Juniors y Atlético Mineiro disputaron este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia. El partido, a encuentro único y en terreno neutral, tuvo a las dos hinchadas presentes en las tribunas.

La ceremonia previa tuvo un momento especial durante los himnos nacionales. La banda sinfónica de la Fuerza Aérea Colombiana interpretó las estrofas protocolares con ambos equipos ya ubicados en el campo de juego, mientras el público colmó el estadio para una definición continental entre el club argentino y el brasileño.

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Durante el himno argentino, los jugadores de Boca cantaron junto a la música que sonó en Barranquilla. Desde la transmisión oficial señalaron ruidos que llegaban desde las tribunas que respondían a la reacción de los simpatizantes de Atlético Mineiro.

El clima se mantuvo cuando llegó el turno del himno de Brasil. El público siguió presente con cánticos y sonidos desde las gradas, en una escena que reflejó la convivencia de las dos parcialidades antes del inicio del encuentro que definirá al campeón de la Sudamericana. La previa también incluyó música a cargo de un DJ, que acompañó la espera de los hinchas en el Metropolitano Roberto Meléndez. Los espectadores respondieron con aliento para sus respectivos equipos, mientras en el campo se exhibieron banderas con los escudos de los finalistas.

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Cada conjunto llegó con un objetivo común: levantar el trofeo internacional. La puesta en escena mostró los emblemas de Boca y Atlético Mineiro antes de una final que reunió a dos equipos con aspiraciones distintas, aunque con la misma meta. Para Boca, el encuentro representó la oportunidad de terminar una racha de 18 años sin títulos internacionales. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontó la definición luego de una campaña que incluyó playoffs destacados y una actuación protagónica en el Maracaná ante Vasco da Gama, en las semifinales. El conjunto argentino también arribó a la final tras consagrarse campeón de la Tabla Anual.

Boca Juniors y Atlético Mineiro juegan la final de la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa Gonzalez)

En la antesala de la definición, Mauricio Chicho Serna llevó el trofeo de la Copa Sudamericana al campo de juego antes de la salida de los futbolistas. El exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors participó de la ceremonia junto al brasileño Guilherme Alves, referente histórico de Atlético Mineiro y actual integrante del departamento de fútbol de la entidad de Belo Horizonte.

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La Conmebol asignó esa presentación a dos representantes relacionados con los clubes que llegaron a la final. El colombiano fue elegido por el vínculo que mantuvo con Boca a lo largo de sus etapas como jugador y dirigente, además de tratarse de una jornada disputada en su país natal. A su lado estuvo Guilherme, quien defendió la camiseta del Galo a comienzos de los 2000 y quedó entre los máximos goleadores de la historia de la institución brasileña.