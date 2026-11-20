NX2navi utiliza un renderizador Vulkan y permite alcanzar hasta 240 FPS en equipos con hardware de gama alta. (Archivo)

Guardar

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegó al mercado el 5 de noviembre junto con la Nintendo Switch 2, pero bastó menos de una semana para que la comunidad de moddeo de PC rompiera la exclusividad de la consola. El interés de búsqueda por un “port para PC” del remake se disparó en Google y GitHub, impulsado por jugadores que buscan ejecutar el clásico reconstruido en su propio hardware.

Mientras algunos usuarios recurren a emuladores tempranos de Switch 2, los métodos más populares en este momento son los puertos nativos para PC, creados mediante un proceso técnico conocido como recompilación estática.

PUBLICIDAD

La diferencia entre emular y recompilar de forma nativa

Existen dos caminos principales para jugar el remake fuera de la consola de Nintendo: la emulación tradicional y la recompilación estática. Los emuladores clásicos, como el recién desarrollado Lichii, imitan el hardware de la consola y traducen las instrucciones del juego sobre la marcha, mientras este se ejecuta. Lichii logró iniciar el juego pocas horas después de su lanzamiento, aunque sus primeras versiones mostraron fallos gráficos y una tasa de cuadros inestable, que osciló entre 15 y 60 FPS.

El emulador Lichii logró ejecutar el juego horas después de su lanzamiento, aunque con fallos gráficos y tasas de cuadros inestables. (Europa Press)

La recompilación estática sigue otra lógica. Proyectos como Hookshot, Triforce ReCMP y NX2navi traducen por completo el código del juego de Switch 2 a código nativo x86-64 para Windows, de forma anticipada. Como la computadora no necesita simular el funcionamiento de la consola, estos puertos nativos ofrecen un rendimiento, una estabilidad y opciones gráficas muy superiores.

PUBLICIDAD

NX2navi y Hookshot lideran la migración de la comunidad

Para obtener el mejor rendimiento, la comunidad se inclina mayoritariamente hacia los puertos de recompilación estática disponibles en GitHub.

NX2navi, desarrollado por el usuario de GitHub tangerineturtle1, utiliza un renderizador Vulkan para convertir la versión 1.1.1 del remake en una aplicación nativa de Windows. Soporta Nvidia DLSS, AMD FSR 3.1 con generación de cuadros, HDR y resoluciones de renderizado de hasta 5K. Con el hardware adecuado, puede alcanzar tasas de cuadros de hasta 240 FPS e incluye soporte nativo para control con mouse.

Los puertos de recompilación estática traducen el código del juego a formato nativo para Windows, sin depender de la simulación de hardware.

Hookshot, construido por el mismo modder responsable de un puerto similar para Tears of the Kingdom, incorpora generación de cuadros personalizada de hasta 8x y mantiene de forma estable 60 FPS en configuración ultra, con picos cercanos a los 180 FPS cuando se activa la generación de cuadros.

PUBLICIDAD

Un tercer proyecto, Ocarina Recomp, se concentra en el soporte para monitores ultrapanorámicos (21:9 o 32:9) y corre a un tope fijo de 60 FPS.

Qué hardware se necesita para correr estos puertos

Para protegerse legalmente, los creadores de estas herramientas no distribuyen el juego en sí: los usuarios deben poseer una copia legal y aportar sus propios archivos ROM extraídos directamente de su consola.

Ejecutar estos puertos requiere una GPU compatible con Vulkan 1.3, 16 GB de RAM y cerca de 30 GB de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ejecutar de forma efectiva estos puertos de recompilación nativa, una PC necesita una tarjeta gráfica moderna con soporte para Vulkan 1.3 y mesh shaders, 16 GB de memoria RAM y unos 30 GB de espacio de almacenamiento. Al tratarse de proyectos en etapa temprana de desarrollo, todavía pueden presentarse fallos visuales, cierres inesperados o pequeñas interrupciones al cargar nuevas zonas, como Campo de Hyrule.

PUBLICIDAD

El modo cooperativo en línea ya está disponible en PC

El puerto para PC ya superó al lanzamiento oficial de Switch 2 en un aspecto central: el multijugador. Mientras el juego oficial es una experiencia estrictamente individual, el modder daurosk lanzó un mod beta de código abierto que agrega cooperativo en línea a los puertos de PC.

Ejecutado sobre puertos nativos como NX2navi, el mod ubica a varios jugadores en el mismo mundo del juego en el papel de Link niño. La herramienta sincroniza en tiempo real la posición de los jugadores, además de enemigos y habitantes de los pueblos, e incluye un inventario compartido en el que los objetos, semillas y nueces recolectados por un jugador aparecen también para el resto.

PUBLICIDAD

El modder daurosk sincroniza en tiempo real la posición de los jugadores, los enemigos y el inventario compartido en el mundo de Ocarina of Time. (Reddit)

Los riesgos legales que enfrentan los desarrolladores

Nintendo tiene un historial de litigios agresivos y logró en el pasado el cierre de emuladores de gran escala, entre ellos un acuerdo de 2,4 millones de dólares contra los creadores del emulador Yuzu.

Expertos legales señalan que la emulación y la ingeniería inversa son, en teoría, legales según la ley de derechos de autor de Estados Unidos. Sin embargo, la compañía suele recurrir a la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA) para actuar contra los desarrolladores, bajo el argumento de que estas herramientas eluden de forma ilegal las protecciones técnicas de gestión de derechos digitales.

PUBLICIDAD

“Nintendo definitivamente va a intentar cerrar a Lichii o a los equipos de descompilación, o a ambos”, declaró Kirk Sigmon, socio fundador del estudio KellDann Law, en declaraciones a IGN. “Nintendo probablemente está buscando cualquier justificación posible para ir contra ellos”, agregó el abogado.