Las exportaciones de los once principales minerales de Colombia sumaron 9.765 millones de dólares FOB entre enero y agosto de 2026. (Reuters)

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Desde el 19 de noviembre, Colombia exige el registro digital obligatorio de todas las transacciones de minerales provenientes de títulos de gran minería y Proyectos de Interés Nacional. La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), busca frenar la comercialización ilegal en un sector que entre enero y agosto de 2026 generó exportaciones por 9.765 millones de dólares FOB en sus once principales productos, equivalentes al 26,5% de las ventas externas del país, según cifras preliminares de la ANM y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Así es el proceso de registro digital

La obligación quedó establecida en la Resolución 3824 de 2025 de la ANM, que modificó la Resolución 759 de 2024. La norma exige que las operaciones de compra, venta, transformación y salida de minerales de la cadena comercial se registren en la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM). Para las empresas del sector, el cambio implica adaptar sus procedimientos internos y contar con información verificable sobre el recorrido de los recursos, desde la extracción hasta su destino comercial final.

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El reporte de las operaciones se canaliza a través de un Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales (OTTM), figura que conecta a los actores de la cadena productiva con la plataforma de la autoridad minera. Además del operador público administrado por la ANM, las compañías pueden recurrir a operadores privados habilitados para gestionar sus transacciones e integrarlas con sus procesos internos.

La Resolución 3824 de 2025 de la ANM exige registrar la compra, venta, transformación y salida de minerales. (Reuters)

Los proyectos alcanzados en la primera fase

La primera etapa de implementación cubre los grandes proyectos mineros del país, entre ellos las operaciones de carbón en Cesar y La Guajira, de níquel en Córdoba y de oro en Antioquia y Caldas. Con la incorporación progresiva de la mediana y la pequeña minería, el proceso se extenderá hacia territorios como el Bajo Cauca antioqueño, Boyacá, Santander y Norte de Santander, zonas donde será necesario reforzar los mecanismos de registro y seguimiento comercial.

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AutenTIC, compañía habilitada por la ANM mediante el acto administrativo con radicado N.° 20263210666671 del 9 de febrero de 2026, es uno de los operadores privados que acompaña a los actores del ecosistema minero colombiano en este proceso. La empresa cuenta con diez años de trayectoria en identidad digital, firma electrónica y digital, conocimiento del cliente (KYC) e inteligencia artificial, capacidades que utiliza para verificar la identidad de quienes registran las operaciones y conservar los soportes documentales con validez jurídica.

El respaldo jurídico de las transacciones

“La trazabilidad minera representa un cambio importante para Colombia porque permitirá fortalecer el control sobre la procedencia y comercialización de los minerales. El desafío no consiste únicamente en cumplir con una obligación, sino en incorporar tecnología que facilite los procesos y genere mayor confianza en las transacciones”, afirmó Luis Miguel González, director general de AutenTIC.

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Las operaciones de carbón en Cesar y La Guajira forman parte de la primera fase de la trazabilidad digital. (Reuters)

El directivo agregó que, como operador privado habilitado, la compañía pone a disposición del sector su experiencia en identidad y certificación digital: “cada transacción queda registrada por una persona plenamente identificada, con validez jurídica y respaldo documental”, señaló. AutenTIC ofrece además una póliza contratada con una aseguradora externa, cuyo costo asume la empresa, que cubre incidentes como errores, omisiones o suplantación de identidad.

El cronograma hacia la pequeña minería

“Elegir un operador tecnológico no es solo un trámite, es una decisión que define qué tan fácil, seguro y confiable será cumplir. Contar con información verificable sobre las operaciones contribuye a reducir riesgos, fortalecer las relaciones comerciales y avanzar hacia una cadena de suministro más transparente y competitiva”, agregó González.

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El calendario de implementación continuará con el registro obligatorio de las compras a mineros de subsistencia desde el 15 de enero de 2027, seguido de las operaciones de mediana minería desde el 18 de febrero del mismo año.

La mediana minería deberá registrar sus operaciones a partir del 18 de febrero de 2027. (Reuters)

La pequeña minería deberá incorporarse al sistema desde febrero de 2028, mientras que las Áreas de Reserva Especial, los procesos de legalización y los subcontratos de formalización tendrán plazo hasta el 18 de agosto de 2028. Con cada nueva fase, el sistema de trazabilidad digital irá abarcando a titulares mineros, comercializadores y plantas de beneficio en todo el territorio nacional.