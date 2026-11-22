Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer al Atlético Mineiro de Brasil (REUTERS/Luisa Gonzalez)

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Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, se consagró campeón de la Copa Sudamericana y cortó una sequía internacional de 18 años sin títulos en el mapa internacional desde la Recopa Sudamericana 2008, a la que accedió como ganador de la Libertadores 2007 y en la que se impuso a Arsenal de Sarandí. De esta manera, el Xeneize embolsó un premio de 10 millones de dólares y, en los próximos meses, afrontará la Recopa 2027. Por otro lado, el Galo no pudo quedarse con el objetivo mayor y tuvo un consuelo de USD 2,5M por ser subcampeón.

Hay que remarcar, además, que Boca ya arrastraba un monto determinado por sus victorias en las rondas pasadas. Por imponerse ante O’Higgins de Chile cosechó 500 mil dólares, por el triunfo ante Recoleta FC de Paraguay se quedó con 600 mil más, por eliminar a San Pablo añadió 700 mil a su bolsa y por la semifinal contra Vasco da Gama apiló 800 mil extras. Es decir que por su participación en la Sudamericana 2026 tenía acumulados USD 2,6 millones.

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El aumento de los premios en relación a la edición anterior de la Copa Sudamericana

Vale recordar que Boca en realidad accedió a la Sudamericana después de quedar tercero en su zona de la Copa Libertadores, donde también había tenido una recaudación considerable. A los 3 millones de dólares fijos por disputar la fase de grupos, se les sumaron USD 680 mil (USD 340 mil por partido) por mérito deportivo: victorias contra la Universidad Católica en Chile y Barcelona de Guayaquil en la Bombonera.

Si se suman los ingresos de ambas competiciones a lo largo de 2026, el club argentino logró acumular un total de 16.280.000 dólares con el título (si perdía, ese monto bajaba a 8.780.000 dólares).

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En contraposición, el cuadro de Belo Horizonte arribó a la definición en el estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla después de comenzar en la Sudamericana desde la fase de grupos. La clasificación a esa instancia le aseguró USD 300.000 por cada partido como local y sus triunfos en esa ronda a Juventud Las Piedras, Cienciano y Puerto Cabello le dieron otros USD 375.000 (USD 125.000 cada una). A continuación, se quedó con USD 600.000 por eliminar a RB Bragantino en octavos, USD 700.000 por sacar en cuartos al Santos en los penales y USD 800.000 tras imponerse a Montevideo City Torque en semis. Hasta la final, había atesorado USD 3.375.000.

Los premios fijados por la Conmebol en el inicio de la competencia trazan un ostensible aumento teniendo en cuenta que Lanús el año pasado, al dar la vuelta en Paraguay justamente contra Atlético Mineiro, embolsó 6,5 millones de dólares.

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Rodolfo Arruabarrena se abraza con Miguel Merentiel, autor del segundo gol de Boca ante Mineiro (REUTERS/Luisa Gonzalez)

BOCA JUNIORS JUGARÁ POR OTRO TÍTULO INTERNACIONAL

La Recopa Sudamericana 2027 se disputará entre el campeón de la Copa Libertadores, que se definirá el próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, y el campeón de la Sudamericana. Este formato es a partidos de ida y vuelta, tal como ocurrió con el triunfo de Lanús ante Flamengo en febrero de 2026. Aunque restan definirse las fechas, la Conmebol apunta a los miércoles 17 y 24 de febrero del año próximo. Boca abrirá esa serie de Recopa en La Bombonera y definirá contra el Pincha en La Plata o el Verdao, en San Pablo.

A lo largo de la historia, Boca es el club que más títulos de Recopa Sudamericana ha obtenido en el continente. Fueron 4 en total, contra los 3 de River Plate y los 2 de San Pablo, Inter de Porto Alegre, Liga de Quito, Olimpia de Paraguay y Gremio (también hay una extensa lista de equipos que la ganaron una vez como el Atlético Mineiro, en 2014).

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Los de la Ribera la ganaron en 1990 ante Atlético Nacional de Medellín en Miami, en 2005 contra Once Caldas, en 2006 frente a San Pablo y en 2008 contra Arsenal de Sarandí (todos estos partidos fueron a ida y vuelta, con definición en casa del campeón de Libertadores vigente). La única derrota que registró Boca fue en el año 2004, cuando cayó frente a Cienciano de Perú en tanda de penales en Fort Lauderdale.