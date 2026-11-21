Plaza Amador llega a las semifinales como tricampeón del fútbol panameño y buscará conquistar su cuarto título consecutivo bajo la dirección de Mario Méndez. Tomada de Instagram

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Los cuatro grandes del fútbol panameño se enfrentarán desde este sábado 21 de noviembre en las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Árabe Unido, San Francisco, Tauro y Plaza Amador buscarán los dos boletos a la final, en una instancia que reúne a clubes históricos de Colón, Panamá Oeste y la capital.

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La primera eliminatoria comenzará este sábado a las 8:30 p. m. en el estadio Armando Dely Valdés, en Colón, donde Árabe Unido recibirá a San Francisco FC. El domingo 22, Tauro enfrentará a Plaza Amador a las 6:15 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la ciudad de Panamá.

Las semifinales se disputarán mediante series de ida y vuelta, no a partido único. San Francisco recibirá a Árabe Unido el viernes 27 de noviembre en el Rommel Fernández, mientras Plaza Amador será local ante Tauro el sábado 28 en el COS Sports Plaza, cuando se definirán los dos finalistas del campeonato.

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Árabe Unido, representante de la provincia de Colón, recibirá a San Francisco FC en el estadio Armando Dely Valdés en el inicio de las semifinales. Tomada de Instagram

El principal favorito por sus antecedentes recientes es Plaza Amador, equipo capitalino que llega como tricampeón vigente. Los Leones conquistaron los dos torneos de 2025 y el campeonato inmediatamente anterior de 2026, acumulando diez títulos nacionales. Ahora intentarán conseguir una cuarta corona consecutiva, bajo la dirección del entrenador Mario Méndez.

Plaza también llega respaldado por la mejor campaña de la Conferencia Este, con 36 puntos en 16 partidos. El conjunto registró once victorias, tres empates y dos derrotas, además de 40 goles anotados. Su rendimiento ofensivo fue el más destacado de la fase regular, lo que le permitió avanzar directamente a semifinales.

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Su rival será Tauro FC, otro histórico representante de la ciudad de Panamá, que terminó tercero en la Conferencia Este con 24 puntos. Los taurinos necesitaron disputar los playoffs y consiguieron su clasificación tras derrotar 4-1 al Club Atlético Independiente de La Chorrera, en un resultado que reforzó sus aspiraciones.

En la otra llave, Árabe Unido representa a la provincia de Colón y terminó segundo del Este, con 27 puntos en 16 encuentros. El Expreso Azul aseguró su presencia entre los cuatro mejores después de superar 3-2 a Veraguas United, en un partido de eliminación directa disputado el 17 de noviembre.

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Tauro FC consiguió su clasificación a semifinales tras vencer 4-1 al Club Atlético Independiente y ahora enfrentará al vigente campeón Plaza Amador. Tomada de Instagram

San Francisco FC, club de La Chorrera, en Panamá Oeste, llega como líder de la Conferencia Oeste, después de sumar 30 puntos durante la fase regular. El equipo registró nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 30 tantos a favor. Esa actuación le permitió clasificar directamente a semifinales, sin disputar la ronda de playoffs.

Entre las principales figuras ofensivas aparece Ronaldo Dinolis, delantero de San Francisco, con once goles en el torneo. También destaca su compañero Keny Bonilla, con seis anotaciones.

El conjunto chorrerano cuenta además con Omar Browne y Víctor Medina, futbolistas que aportan alternativas ofensivas en una serie que promete equilibrio.

Tauro tiene entre sus referentes a Johused Peñalba, quien acumula nueve goles y figura entre los máximos anotadores. Plaza Amador dispone de Héctor Ríos, con siete tantos, además de José Murillo, con cinco.

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En Árabe Unido, Rubén Collymore sobresale con cuatro anotaciones, dentro de una plantilla que buscará aprovechar su localía.

Daivis Murillo, mediocampista de Plaza Amador, figura entre los futbolistas del campeonato que han formado parte de convocatorias de la selección mayor de Panamá. Tomada de Instagram

La presencia de futbolistas vinculados con la selección nacional añade interés a las semifinales. Daivis Murillo, mediocampista de Plaza Amador, ha formado parte de las convocatorias de Thomas Christiansen durante 2026.

Su equipo también cuenta con jugadores de trayectoria en selecciones nacionales, mientras varios integrantes de los cuatro clubes han participado en procesos juveniles.

El campeonato entra así en su etapa decisiva con cuatro instituciones de amplia tradición, mientras Plaza Amador intenta prolongar una racha histórica. San Francisco, Árabe Unido y Tauro buscarán impedirlo en dos eliminatorias que se resolverán la próxima semana, antes de la disputa del título nacional.

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