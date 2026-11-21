Archivo. EFE/SARAH YENESEL

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En una jornada muy negativa para los mercados internacionales y para la Argentina, con el riesgo país superando los 1.000 puntos y escalando al nivel más alto de los últimos trece meses, el dólar blue cotizando a $1.675 y el CCL rozando los 1.800 pesos, una buena noticia para la economía argentina fue ayer la continuidad del repunte de los bonos del Tesoro de EEUU, cuyo rendimiento a diez años cayó 0,15 puntos porcentuales, a 4,91% y a 4,06% a dos años, amén de las señales de que los mercados de futuros mostraron un retroceso de la expectativa de que la Reserva Federal, el Banco Central de EE.UU. aumente la tasa de referencia en 50 puntos en su reunión de mercado abierto de diciembre.

Esa buena noticia, al igual que el fuerte repunte del consumo masivo en octubre que mostró un informe privado, es por cierta pequeña al lado del vendaval global y local de los últimos días, pero ganará importancia si los mercados y el gobierno argentino logran capear la tormenta.

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La tendencia se vincula en parte a la dinámica de la economía real, asociada a los datos de actividad, empleo y salarios y en la cotización de las empresas argentinas y también al “riesgo kuka” sobre el que alerta el gobierno y que declaraciones como las de Máximo Kirchner, de hacer “el quilombo que haya que hacer” con el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), justo el día en que se aprobó el ingreso al esquema de la más grande inversión directa de la historia económica de la Argentina, el proyecto Argentina LNG, contribuyen en lo inmediato a complicar aún más al gobierno de Javier Milei.

Máximo Kirchner y Alberto Weretilneck: posiciones enfrentadas por el proyecto de inversión más grande de la historia argentina

Ese tipo de declaraciones, sin embargo, pueden volverse como un búmeran sobre quienes las realizan y darle aire al mensaje político y económico del gobierno de cara a 2027. De hecho, mientras el vástago de la dinastía K fulminaba al RIGI, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, celebraba: “El RIGI aprobó la mayor inversión de la historia argentina, y es rionegrina (...) Trabajo, crecimiento y desarrollo para nuestra gente y nuestra provincia. Eso es Argentina LNG”.

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Sobre el clima global, desde Aurum señalaron que la caída de los mercados de la magnitud del viernes no se puede explicar por un único factor, aunque entre los principales motivos aparecen las dudas sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial (IA), las dificultades para financiar nuevos proyectos y la investigación de la SEC sobre las prácticas contables de Nvidia.

“Estos factores se sumaron a un mercado que ya venía mostrando una elevada fragilidad ante la inflación, las tasas de interés y las valuaciones del sector tecnológico. La amplitud del deterioro también quedó reflejada en que solo el 52,6% de las compañías del S&P 500 permanece por encima de su media móvil de 200 ruedas, lo que implica que casi la mitad de las acciones ya cotiza por debajo de esa referencia”, observaron los analistas de la Alyc. Ese contexto explica, a su vez, que los inversores volvieran a refugiarse en los Treasuries, los papeles a los que Scott Bessent, el funcionario del gobierno de Donald Trump más importante y amigable para el gobierno de Javier Milei, venía esforzándose por sostener.

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Dólar en granos

Por cierto, subrayó IEB, en un contexto externo hostil y de ruido político local los activos argentinos no logran encontrar piso, situación a la que también contribuyen la suba global del dólar y la devaluación del real brasileño. Aún así, destacó IEB en su informe de cierre semanal, “el BCRA siguió comprando para atender los vencimientos del Tesoro de enero, cuyo pago no está en duda” y agregó: “diciembre podría abrir una ventana favorable para acelerar las compras, gracias a la mayor demanda estacional de pesos y a la liquidación de una buena cosecha de trigo”.

Los rindes de trigo, del que avanza la cosecha, son excelentes: más dólares para enero REUTERS/Martin Cossarini

Al respecto, la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que el inicio de la cosecha triguera mostró rendimientos superiores a los 60 quintales por hectárea. “Muy buenos rindes, muy buen peso logrado, poco fusarium, nada helado. Esto es excepcional”, resumieron los técnicos de uno de los reportes regionales consignados el jueves por la bolsa rosarina.

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Sobre la marcha de la política económica Quantum destacó que en octubre el Sector Público Nacional volvió a registrar superávits primario y financiero en “base caja” y exhibe resultados positivos en nueve de diez meses del año. La excepción fue junio, por el pago de aguinaldos, como también lo será diciembre, pero la consultora resaltó que si bien en ciertos momentos se “pisaron” algunos gastos para mejorar los resultados, “las magnitudes de los superávits alcanzados son elocuentes por sí mismas”. En el acumulado a octubre, precisó, el superávit primario anualizado ascendió al 1,7% del PBI, resultado que pueden mostrar muy pocos países del mundo.

La advertencia de Cottani

El debate entre los economistas locales es si esa conducta fiscal y también a monetaria (en los últimos doce meses el stock de base en pesos se contrajo en términos reales nada menos que 13%, según un informe previo de Quantum) es lo indicado en materia de política económica y para afrontar las elecciones presidenciales del año que viene. Este viernes, Joaquín Cottani, ex miembro del equipo económico de Luis Caputo, reiteró que a su juicio mantener invariado el actual esquema fiscal, monetario y cambiario es someter a la economía argentina a una “lenta agonía”.

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Cottani, antiguo discípulo de Domingo Cavallo, cuyo equipo también integró en los 90s, propuso en cambio liberar el mercado de cambios, que el Tesoro compre las divisas que necesita para pagar la deuda y que el Banco Central haga lo mismo para acumular reservas, en un mercado único y sin restricciones. “Eso atraería capital desde el exterior de los mismos argentinos que repatriarían, pero también de inversores en general”, afirmó en una entrevista radial.

Consciente del riesgo de salto cambiario que eso implica, el gobierno descarta por ahora semejante posibilidad e incluso si la pensara, no podría admitirla. La voz de orden del momento es atravesar la tormenta.

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