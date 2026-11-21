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Para esta final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, la CONMEBOL incorporó el sistema semiautomático de detección del fuera de juego, una herramienta tecnológica que busca brindar mayor precisión y rapidez en la toma de decisiones arbitrales. Esta tecnología se aplicó para anular el tanto de Santiago Ascacibar a los 12 minutos de juego. El mediocampista xeneize, quien luego anotó el 1-0, se encontró claramente en posición adelantada antes de convertirle a Everson con un remate con su pie derecho.

Este sistema permite identificar con mayor exactitud la posición de los jugadores en las acciones de fuera de juego, reduciendo los márgenes de error en situaciones que muchas veces resultan difíciles de determinar mediante la observación humana. Sin embargo, debemos diferenciar dos aspectos fundamentales: la tecnología aporta precisión sobre los hechos objetivos, pero la interpretación de las acciones continúa siendo responsabilidad del equipo arbitral.

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La CONMEBOL dispuso para el encuentro en Barranquilla un total de 24 cámaras especializadas, de las cuales 10 están dedicadas al seguimiento de posiciones del fuera de juego semiautomático (SAOT) y 14 al control de la línea de meta mediante la tecnología de línea de gol (GLT). El dispositivo opera con una frecuencia superior a los 200 cuadros por segundo, lo que permite registrar en tiempo real la ubicación de los jugadores y del balón durante cada jugada, y reemplaza al trazado manual de líneas que caracterizó a las primeras versiones del VAR.

El gol que le anularon a Ascacibar con la herramienta del offside semiautomático (captura video)

A los 11 minutos del primer tiempo, un centro de Sebastián Villa derivó en un remate de Santiago Ascacibar que terminó en el fondo de la red. La celebración del conjunto argentino se frenó de inmediato: las 10 cámaras del SAOT identificaron, mediante el análisis de los puntos esqueléticos de los futbolistas y el sensor interno del balón, que el jugador de Boca se encontraba en posición adelantada al momento del pase. El árbitro de VAR, Antonio García, confirmó la invalidez de la acción y el marcador se mantuvo igualado.

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Cuatro minutos más tarde, en el minuto 15, Ascacibar volvió a convertir tras capturar un rebote dentro del área y superar la resistencia del arquero Everson. En esta ocasión, el chequeo automatizado confirmó que el mediocampista había iniciado la jugada en posición habilitada y que el balón había cruzado íntegramente la línea de gol, de acuerdo con el registro de los 14 lentes del nuevo programa de GLT. El tanto quedó convalidado y Boca Juniors se puso en ventaja 1 a 0.

*El gol de Santiago Ascacibar para Boca

La aplicación conjunta del SAOT y el nuevo programa de GLT se circunscribe exclusivamente a esta final de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el offside semiautomático no es una herramienta nueva en el torneo: Racing Club fue el primer equipo en disputar un partido bajo ese sistema, en la final de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro. Luego, se repitió en las finales de Libertadores y Recopa Sudamericana. Sin embargo, el programa que suma la tecnología de línea de gol se utiliza por primera y única vez en este encuentro; durante el resto de las fases de la competencia, el arbitraje continúa sin el respaldo de esta herramienta adicional.

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Cabe recordar que la posición de un jugador puede determinarse tecnológicamente, pero establecer si interfiere en el juego, en un adversario o si obtiene ventaja de su posición exige aplicar las consideraciones de la Regla 11. La tecnología perfecciona la información; el árbitro conserva la responsabilidad de interpretar y decidir.