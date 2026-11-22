Boca alcanzó los 19 títulos internacionales y disputará la Recopa Sudamericana ante Estudiantes de La Plata o Palmeiras

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Boca Juniors le puso punto final a una sequía de 18 años sin títulos internacionales: se quedó con la Copa Sudamericana tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro y superó a Independiente de Avellaneda y Milan de Italia para convertirse en el cuarto equipo del mundo con más coronas internacionales. Además, el Xeneize tendrá una chance extra: afrontará la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Libertadores, Estudiantes de La Plata o Palmeiras de Brasil.

La última conquista de Boca en el continente había sido por la Recopa Sudamericana 2008 que alzó frente a Arsenal de Sarandí en una serie de ida y vuelta, un año después de haber conseguido la Libertadores contra el Gremio de Porto Alegre. Por su parte, el máximo exponente, Real Madrid, se quedó con la Intercontinental a fines de 2024, en el que fue su último título internacional. Al Ahly de Egipto obtuvo la Liga de Campeones africana en mayo de 2024 y luego perdió la Supercopa contra el Zamalek egipcio. El Barcelona, en tanto, alzó el trofeo del Mundial de Clubes a fines de 2015 de la mano de Lionel Messi en la final contra River. Independiente se quedó con la Suruga Bank en 2018 y Milan tiene que remontarse al Mundial de Clubes 2007, cuando justamente se impuso ante el Xeneize en Japón.

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En la actual edición de la Champions League, Real Madrid ganó sus cuatro partidos y se perfila para clasificarse de forma directa a los octavos de final. Barcelona ganó tres de cuatro y también figura en zona de ingreso a la siguiente ronda. En la Europa League, Milan cayó en tres de sus cuatro presentaciones y peligra su boleto para los playoffs del certamen, así como también el sueño de volver a lograr la gloria internacional. Al Ahly no se clasificó a la Champions, pero abrirá su participación en la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF (segundo orden) la próxima semana. Independiente, que no disputó copas internacionales en 2026, aguarda por resultados ajenos que lo ayuden a sellar su boleto para la Sudamericana 2027, algo que no está confirmado hasta ahora.

Vale mencionar que Boca, entre las 76 estrellas que cuenta en su palmarés, incluye cuatro títulos internacionales que están considerados como copas rioplatenses: Tie Competition 1919, Copa de Honor Cousenier 1920, Copa Confraternidad 1945 y Copa Confraternidad 1946. Es decir que los de la Ribera computan 22 títulos internacionales en lugar de 18. Aunque pocos lo tengan en cuenta, el Xeneize perdió contra Real Madrid una Copa Iberoamericana a ida y vuelta en el año 1994.

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Con boleto asegurado para la Libertadores 2027, certamen que tiene como máximo ganador a Independiente con un total de 7, Boca también consiguió otro hito histórico: ser el primer club sudamericano en ganar tres veces la Copa Sudamericana. Tras el bicampeonato de 2004 y 2005, ante Bolívar de Bolivia y Pumas de México, respectivamente, se quedó con su tercera final en Barranquilla contra Atlético Mineiro.

Boca Juniors se convirtió en el máximo ganador de la Copa Sudamericana, título que se disputa desde 2002

Por debajo de esta línea de máximos campeones internacionales aparecen otros clubes como Zamalek (Egipto) y Auckland City (Nueva Zelanda) con 15, Liverpool y Bayern Múnich con 14, River Plate y San Pablo con 12, Juventus, Chelsea y TP Mazembe de República Democrática del Congo con 11, Ajax, América de México y Flamengo con 10. Respecto a los otros equipos argentinos, figuran Estudiantes de La Plata con 6 (y la chance de alzar el séptimo en la final de Libertadores ante Palmeiras), Vélez y Racing con 5, Lanús con 4 y San Lorenzo con 3.

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• LA LISTA DE CLUBES CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES

1- REAL MADRID (ESPAÑA): 33 TÍTULOS

Champions League (15) / Supercopa de Europa (6) / Mundial de Clubes (5) / Intercontinental (4) / Europa League (2) / Copa Iberoamericana (1)

Real Madrid ganó la Copa Intercontinental en Qatar en 2024 (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

2- AL-AHLY (EGIPTO): 27 TÍTULOS

Liga de Campeones CAF (12) / Copa Confederación CAF (1) / Supercopa CAF (8) / Recopa África (4) / Copa Afro-Asiática (1) / Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA (1)

El Al Ahly ganó la 12ª Champions League de África en 2024 (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

3- BARCELONA (ESPAÑA): 20 TÍTULOS

Champions League (5) / Supercopa de Europa (5) / Recopa de Europa (4) / Mundial de Clubes (3) / Copa de Ferias (3)

Barcelona ganó su última Champions League en 2015

4- BOCA JUNIORS (ARGENTINA): 19 TÍTULOS

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (3) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1)

5- INDEPENDIENTE (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1)

Independiente ganó la Copa Sudamericana en 2018 y ese mismo año sumó la Suruga Bank (Foto: Reuters)

5- MILAN (ITALIA): 18 TÍTULOS

Champions League (7) / Supercopa de Europa (5) / Intercontinental (3) / Recopa de Europa (2) / Mundial de Clubes (1)

Milan acumula casi dos décadas sin subirse a lo más alto de un podio internacional