La Policía Militar del Orden Público localizó una cueva durante los operativos desplegados en las montañas de Yorito, Yoro. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Guardar

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) localizó una cueva en una zona montañosa de Yorito, Yoro, que posiblemente habría sido utilizada como refugio por integrantes del Cartel del Diablo, durante los operativos desplegados para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como «El Diablo».

El hallazgo se produjo durante patrullajes de largo alcance entre las aldeas de El Higuero y El Higuerito, donde más de 200 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen labores de búsqueda y rastreo para ubicar al presunto cabecilla de la estructura criminal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte de la PMOP, los uniformados ingresaron a la cavidad y encontraron cuatro recipientes plásticos que presuntamente eran utilizados para almacenar agua. También observaron huellas recientes de calzado, indicios que apuntarían a una posible presencia humana en el sitio.

Las autoridades no confirmaron que «El Diablo» haya permanecido en esa cueva ni que los recipientes encontrados pertenezcan a integrantes de la organización criminal.

Sin embargo, el descubrimiento forma parte de las inspecciones realizadas en diferentes puntos de la zona montañosa.

Las autoridades también reportaron huellas recientes de calzado, indicios que apuntarían a que personas habrían permanecido en el lugar. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Utilizaron gas lacrimógeno para inspeccionar la cueva

Como parte del protocolo de seguridad, los agentes utilizaron gas lacrimógeno para descartar que hubiera personas escondidas en el interior antes de ingresar y realizar la inspección correspondiente.

PUBLICIDAD

El procedimiento se desarrolló en medio de un amplio despliegue policial y militar en el departamento de Yoro, donde las fuerzas de seguridad mantienen operaciones para ubicar a los integrantes de la estructura señalada de participar en varios hechos violentos.

Los patrullajes se concentran en sectores montañosos y de difícil acceso, debido a que las autoridades consideran que estos lugares podrían estar siendo utilizados para ocultarse y evadir los controles policiales.

El hallazgo también coincide con las declaraciones que ofreció días atrás el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, quien aseguró que los organismos de inteligencia manejaban información sobre los posibles escondites de Ferrera Rodas.

PUBLICIDAD

«Él está allí en el territorio escondido. Allí como sabandija, en una de esas cuevas de las montañas de Yoro y vamos por él», manifestó el funcionario durante una entrevista.

Velásquez sostuvo que las autoridades mantenían operaciones para dar con el paradero del presunto líder criminal y que la búsqueda continuaría hasta lograr su captura.

En el interior de la cavidad fueron encontrados cuatro recipientes plásticos que presuntamente servían para almacenar agua. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

La persecución contra Ferrera Rodas se intensificó después de los cuatro hechos violentos registrados de manera simultánea el pasado 18 de noviembre, que dejaron al menos 12 personas muertas en distintos puntos del departamento de Yoro.

Los ataques elevaron la preocupación por la violencia en la zona y provocaron el despliegue de fuerzas de seguridad, así como el anuncio de medidas especiales para reforzar los operativos en municipios como Yorito, Sulaco y Victoria.

PUBLICIDAD

Las autoridades vinculan las acciones de búsqueda con las investigaciones sobre el denominado Cartel del Diablo, estructura a la que atribuyen actividades criminales en la región.

La Policía Nacional anunció una recompensa de cinco millones de lempiras, equivalentes a unos 186,000 dólares, para las personas que proporcionen información que permita localizar y capturar a «El Diablo».

La institución habilitó canales para recibir datos que contribuyan a las investigaciones, mientras los equipos de seguridad continúan recorriendo las montañas de Yoro.