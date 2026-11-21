El terremoto de magnitud 6,7 registrado en Junín el 20 de noviembre tuvo su foco a 129 kilómetros de profundidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El terremoto de magnitud 6,7 que sacudió la ciudad peruana de Junín la noche del 20 de noviembre no nació cerca de la superficie ni tuvo el mismo origen que los movimientos que dañaron viviendas en Chupaca meses antes. Los nuevos sismos en Perú responden a dos fuentes distintas de actividad geológica: la deformación de la placa de Nazca en profundidad y la reactivación de una falla activa en la cordillera.

El movimiento más fuerte se registró a las 19:09, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y a 129 kilómetros de profundidad, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esa ubicación explica que el temblor se percibiera en Lima y otras regiones del país, pese a que el epicentro se localizó en la zona central peruana.

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Horas más tarde, a las 00:12 del 21 de noviembre, el Centro Sismológico Nacional detectó otro sismo de magnitud 5,0 en el mismo sector, con una profundidad de 127 kilómetros e intensidad III en la ciudad de Junín. Ambos eventos ocurrieron bajo tierra, en un rango compatible con la actividad de la placa de Nazca cuando ya se encuentra debajo del continente.

El Centro Sismológico Nacional detectó otro sismo de magnitud 5,0 a 127 kilómetros de profundidad en Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La placa de Nazca se hunde bajo Perú y puede generar sismos profundos

Bajo la costa peruana, la placa de Nazca avanza hacia el este y se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Este mecanismo recibe el nombre de subducción. En términos simples, una parte del fondo oceánico se desliza bajo el continente y queda ubicada a decenas o cientos de kilómetros de profundidad.

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Ese desplazamiento no ocurre de manera uniforme. A medida que la placa oceánica se hunde, sus rocas se deforman y pueden liberar energía. Ese proceso genera sismos de profundidad intermedia, como el de magnitud 6,7 registrado el 20 de noviembre en Junín.

La información difundida por el IGP indica que el foco se localizó a 129 kilómetros bajo la superficie. Por esa razón, el episodio no se vinculó con una fractura superficial cercana a la ciudad de Junín, aunque el movimiento se haya sentido en una zona amplia del territorio peruano.

La diferencia resulta central para entender los eventos recientes. Un terremoto profundo puede percibirse a cientos de kilómetros por la propagación de las ondas sísmicas, mientras que un sismo superficial suele concentrar sus efectos más destructivos en las localidades próximas al epicentro.

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El desplazamiento de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana genera sismos de profundidad intermedia en la región andina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que el sismo de noviembre “no estaba relacionado con las fallas geológicas de Junín”.

La falla Altos del Mantaro explica los daños del sismo de Chupaca

La situación fue diferente el 18 de julio, cuando un sismo de magnitud 5,4 afectó la provincia de Chupaca, en el Valle del Mantaro. Ese evento tuvo una profundidad de apenas 9,5 kilómetros y estuvo asociado a la reactivación de la falla Altos del Mantaro, una estructura geológica ubicada en el extremo sudoeste del valle.

Una falla geológica es una fractura en las rocas de la corteza terrestre. Cuando los bloques situados a cada lado se desplazan de manera brusca, liberan energía y producen un sismo. Es decir, no todos los terremotos peruanos se originan por el contacto directo entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana: también pueden surgir de fracturas activas dentro del continente.

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El informe técnico del IGP sobre el caso de Chupaca fue preciso: “Este sismo tuvo su origen en la reactivación de la falla Altos del Mantaro, ubicada en el extremo sur-oeste del Valle del Mantaro”. El documento, elaborado por Hernando Tavera, Vilma Nina y Cristian Mamani, puede consultarse en el repositorio institucional del IGP .

La reactivación de la falla Altos del Mantaro provocó el temblor de magnitud 5,4 registrado en Chupaca en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cercanía del foco respecto de las zonas urbanas agravó los efectos. “Debido a la poca profundidad a la cual ocurrió el sismo, 9,5 kilómetros, y a la cercanía a las áreas urbanas de Chongos Bajo y Chupaca, en superficie se produjeron niveles de sacudimiento del suelo” capaces de ocasionar el colapso parcial o total de estructuras de adobe, señaló el reporte.

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El IGP calculó niveles de sacudimiento de hasta 75 cm/s² en algunos puntos. El material de las viviendas también influyó: muchas construcciones afectadas tenían paredes de adobe, techos de madera y calamina, condiciones que incrementan el riesgo frente a movimientos intensos y cercanos.

El estudio advirtió además daños puntuales en viviendas de ladrillo y concreto. Según el organismo, esas afectaciones en paredes y columnas podían indicar problemas estructurales previos o deficiencias en la construcción.

Profundidad, suelo y tipo de vivienda cambian el impacto de un terremoto

Los sismos de julio, agosto y noviembre ocurrieron en el mismo departamento, pero no formaron una única secuencia con una causa común. El movimiento de magnitud 5,0 del 6 de agosto fue una réplica del evento de Chupaca y se produjo a unos 9 kilómetros de profundidad. En cambio, los temblores del 20 y 21 de noviembre tuvieron focos ubicados a más de 120 kilómetros bajo tierra.

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La comparación muestra por qué la magnitud no alcanza para medir el daño potencial. Un terremoto de menor magnitud, pero superficial y cercano a una zona poblada, puede causar más destrucción local que otro de mayor magnitud cuyo origen se encuentre a gran profundidad.

La placa de Nazca mantiene un desplazamiento anual de entre siete y ocho centímetros frente al litoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP identificó tres elementos detrás de los daños en Chupaca: “la cercanía del sismo a las áreas urbanas en distancia y profundidad, los altos niveles de sacudimiento del suelo y el material utilizado en la construcción de las viviendas”. Esa evaluación permite explicar por qué el evento de julio tuvo un impacto concentrado en determinadas localidades del Valle del Mantaro.

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Los científicos identifican el riesgo, pero no pueden anticipar el próximo sismo

La presencia de la placa de Nazca bajo el territorio peruano forma parte de un proceso geológico que lleva millones de años. Su desplazamiento contribuyó a la formación de la cordillera de los Andes y mantiene a Perú dentro de una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

La placa avanza frente al litoral peruano a una velocidad estimada de entre 7 y 8 centímetros por año. Aunque ese movimiento sea pequeño, puede acumular tensión en sectores trabados del contacto tectónico. Cuando la resistencia de las rocas cede, la energía se libera mediante terremotos.

Un análisis publicado en el Journal of Geophysical Research: Solid Earth señaló una reducción cercana al 20% en la velocidad de convergencia durante los últimos 780.000 años. Esa variación no elimina el peligro sísmico, porque persisten zonas donde se concentra tensión tectónica.

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Los especialistas pueden estudiar las fallas activas, medir el comportamiento de las placas e identificar áreas expuestas. Pero no pueden establecer con precisión la fecha, el lugar y la magnitud del próximo gran terremoto. Frente a esa limitación, la prevención depende de la calidad de las construcciones, los planes de emergencia y la preparación de la población ante sismos de distinto origen.