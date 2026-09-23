GTA 6 llega a Miami con una campaña millonaria: Rockstar prepara un enorme cartel de Vice City

Rockstar lanzará una campaña millonaria para promocionar GTA 6 en Miami. (Rockstar)

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Rockstar Games prepara una campaña publicitaria de gran escala en Miami para promocionar Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.

Como parte de esta estrategia, la compañía instalará un enorme cartel con el mensaje “Welcome to Vice City” en el techo del Kaseya Center, el estadio donde juega como local el equipo de baloncesto Miami Heat.

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El letrero ya se encuentra en el recinto, aunque por el momento permanece colocado de forma horizontal sobre el techo. La previsión es que sea levantado para quedar visible desde distintos puntos de la ciudad, convirtiéndose en uno de los elementos más llamativos de la campaña de promoción del videojuego.

Rockstar pondrá carteles publicitarios en Miami con la frase "Welcome to Vice City". (Rockstar)

La elección de Miami no es casual. La ciudad es una de las principales referencias visuales de Vice City, la región ficticia en la que se desarrolla la nueva entrega de la saga.

El cartel costará casi un millón de dólares

La instalación del anuncio tendrá un costo considerable. De acuerdo con información publicada por Miami Herald, el condado de Miami-Dade recaudará 975.000 dólares únicamente por este espacio publicitario.

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El monto corresponde al enorme anuncio que será colocado en el Kaseya Center, aunque la campaña de Rockstar no se limitará a este punto. La compañía también podrá colocar publicidad relacionada con GTA 6 en otras zonas metropolitanas de Miami y en áreas de la playa.

De esta manera, la inversión publicitaria será todavía mayor cuando se contabilicen todos los espacios que Rockstar utilizará para promocionar el juego antes de su lanzamiento.

Rockstar colocará un enorme cartel en el Kaseya Center para publicitar GTA 6. (X)

Miami será parte de la campaña de GTA 6

La relación entre Miami y Grand Theft Auto tiene una larga historia. Vice City está inspirada en la ciudad estadounidense y su cultura, arquitectura y paisajes sirven como referencia para el escenario del nuevo videojuego.

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La campaña busca aprovechar precisamente esa conexión entre la ciudad real y el mundo ficticio del juego. El enorme mensaje “Welcome to Vice City” funcionará como una referencia directa a la ambientación de la nueva entrega y permitirá que la promoción forme parte del paisaje urbano.

La estrategia también representa un regreso de Rockstar a una promoción física de gran escala en la ciudad que sirve de inspiración para su videojuego.

La ciudad de GTA 6 se encuentra inspirado en la ciudad de Miami y su cultura.

Hubo dudas sobre la publicidad del videojuego

La instalación de anuncios relacionados con GTA 6 no estuvo exenta de cuestionamientos. Algunos políticos y miembros de la policía de Miami habían expresado reservas sobre la promoción de un videojuego cuya temática gira alrededor del crimen y actividades ilegales.

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Pese a esas objeciones, Rockstar finalmente obtuvo autorización para utilizar diferentes espacios de la ciudad con fines publicitarios.

El acuerdo permitirá a la compañía aprovechar lugares de gran visibilidad durante las semanas previas al lanzamiento, mientras Miami se convierte en uno de los principales escenarios físicos de la campaña.

Miami es una de las principales ciudades físicas donde Rockstar hará publicidad a GTA 6.

Rockstar mantiene el lanzamiento para noviembre

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. Rockstar todavía mantiene bajo reserva buena parte de los detalles relacionados con el juego y su promoción.

Después de la publicación de Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida, la compañía no ha presentado nuevos materiales importantes sobre el videojuego. Uno de los anuncios más recientes fue el lanzamiento de un álbum oficial asociado al juego.

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La banda sonora estará disponible el mismo día del lanzamiento en formato digital y vinilo. Rockstar ya ha permitido escuchar seis canciones del álbum a través de diferentes plataformas musicales.

El lanzamiento de GTA 6 se mantiene firme para noviembre de 2026.

La campaña aumenta la expectativa antes del lanzamiento

El enorme cartel del Kaseya Center representa una de las primeras señales visibles de que Rockstar está intensificando la promoción de GTA 6 a medida que se acerca su fecha de lanzamiento.

El anuncio combina dos elementos centrales de la estrategia: una inversión publicitaria elevada y la conexión directa entre Miami y Vice City. Con casi un millón de dólares destinados únicamente a este espacio, el cartel será uno de los puntos más visibles de una campaña que también se extenderá a otras zonas de la ciudad.

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Mientras tanto, los seguidores de la saga continúan atentos a cualquier nuevo material que Rockstar publique antes del lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de 2026.