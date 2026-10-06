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Lionel Messi en FC27: valoración y atributos destacados del jugador argentino

EA SPORTS le otorgó la valoración más alta entre los futbolistas latinoamericanos activos del videojuego

El capitán posee un arsenal de habilidades que incluye seis PlayStyles especiales en EA SPORTS FC 27. (Reuters)
El capitán posee un arsenal de habilidades que incluye seis PlayStyles especiales en EA SPORTS FC 27. (Reuters)
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A los 39 años, Lionel Messi aparece en la nueva entrega de EA SPORTS FC 27 con una Valoración General (GRL) de 89. El argentino, que milita actualmente en el Inter Miami CF de la MLS, mantiene su posición principal de Mediocentro Ofensivo (MCO), con capacidad para jugar también como Delantero Centro (DC), Extremo Derecho (ED) y Medio Derecho (MD). Su pierna buena continúa siendo la izquierda.

Estadísticas principales

Los seis atributos principales de Messi en el juego se desglosan de la siguiente manera:

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  • Regates (90): control del balón (94) y compostura (94).
  • Pases (89): precisión de faltas (93) y efecto (92).
  • Tiros (87): posicionamiento ofensivo (90) y remate (89).
  • Ritmo (76): aceleración (82) y velocidad punta (71).
  • Físico (63): resistencia de 70.
  • Defensa (33): precisión de cabezazos de 60.
Valoración de Lionel Messi en FC 27
Lionel Messi obtuvo una valoración general de 89 en EA Sports FC 27, con 90 puntos en regates y 89 en pases. (EA Sports)

Estilos de juego (PlayStyles)

EA SPORTS FC 27 asigna a cada jugador rasgos especiales denominados PlayStyles. Los de Messi incluyen:

  • Pase Incisivo+ (PlayStyle+): máxima precisión en pases al hueco, pases con efecto extremo y pases de precisión a velocidad máxima.
  • Balón Parado: tácticas fijas más rápidas y precisas, con mayor vista previa de trayectoria.
  • Con Calidad: tiros con más efecto, rapidez y precisión.
  • Paso Rápido: aceleración mejorada durante el esprint explosivo.
  • Regate Hábil: giros más cerrados y esprint controlado.
  • Revolución: mayor precisión en tiros con clase y disparos con el exterior del pie.
  • Tikitaka: mayor dominio en pases rasos al primer toque.
Messi en FC 27
Estadísticas de Messi en el videojuego. (EA SPORTS)

Jugadores de Latinoamérica destacados en FC27

EA SPORTS FC 27 también reveló las valoraciones de otras figuras latinoamericanas destacadas en el juego. Entre los jugadores activos, Messi registra la valoración general más alta de la región con 89 puntos, apenas por debajo de la carta Ícono de Diego Maradona, que alcanza 95 de valoración general como mediocentro ofensivo y delantero centro histórico.

En Colombia, Luis Díaz, medio izquierdo del Bayern Múnich, obtuvo 88 de valoración general, con destacados 87 de regates y 83 de pases. Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, llegó a 85, con 93 de ritmo y 89 de regates. James Rodríguez, en cambio, no cuenta con carta en el modo Ultimate Team de FC 27 debido a su reciente fichaje por Atlético Nacional, aunque sí aparece en el Modo Carrera con 80 de valoración general como mediocentro ofensivo.

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En México, Julián Quiñones, delantero centro de Al Qadsiah, lidera con 84 de valoración, seguido por Santiago Giménez y Raúl Jiménez, ambos con 78. Keylor Navas, portero costarricense de Pumas, registra 80 de valoración general. En Perú, el mejor ubicado es Jairo Concha, con 74 puntos.

Luis Díaz, del Bayern Múnich, es el colombiano mejor valorado del juego con 88 puntos. (Reuters)
Luis Díaz, del Bayern Múnich, es el colombiano mejor valorado del juego con 88 puntos. (Reuters)

Rodrigo De Paul, compañero de Messi en el Inter Miami y utilizado como mediocentro, alcanza 83 de valoración general, con cifras más equilibradas entre ataque y defensa que las del astro argentino. El conjunto de valoraciones confirma a Messi como la referencia ofensiva de mayor jerarquía entre los futbolistas latinoamericanos activos incluidos en el videojuego.

FC 27 presenta a su equipo de comentaristas

Recientemente, EA SPORTS FC 27 renovó su equipo de narración en español latinoamericano con la incorporación del analista Andrés Agulla y la periodista Lola del Carril, quienes se suman al narrador Fernando Palomo. Según Hugo Rivalland, Sr Localization Portfolio Manager de la franquicia, la nueva alineación responde a un compromiso con la autenticidad y la diversidad cultural en la experiencia de audio del juego.

Palomo, quien narra para la franquicia desde 2012 y compartió cabina con Mario Kempes durante más de una década, continúa al frente de los comentarios principales. Agulla se incorpora como analista en los modos de juego principales, con un perfil reconocido por su conocimiento táctico y su trayectoria en transmisiones televisivas en la región.

Comentaristas de FC 27
Lola del Carril se convirtió en la primera voz femenina en comentar en español latinoamericano en la historia de la franquicia FC. (EA SPORTS)

Del Carril se suma como comentarista oficial del modo 5v5 Rush y se convierte en la primera voz femenina en ofrecer comentarios en español latinoamericano en la historia de la franquicia. Su llegada la ubica junto a otras narradoras pioneras a nivel mundial, como Natalia Lara en Brasil y Alex Scott en Reino Unido.

EA SPORTS FC 27 incluye más de 21.000 futbolistas, más de 800 clubes y selecciones nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, con el respaldo de más de 300 socios globales de fútbol.

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