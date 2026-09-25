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FC27 ya está disponible para todos en formato físico y digital, incluso la versión gratuita

El futbolista francés Kylian Mbappé protagoniza la portada de esta edición. El título ya se encuentra en las tiendas digitales de Xbox, PlayStation, Steam y Epic Games Store

El videojuego más popular de fútbol tiene como protagonista a Kylian Mbappé en esta edición. (YouTube: EA SPORTS FC)
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EA Sports FC 27, la nueva entrega del videojuego de fútbol, ya está disponible en formato físico y en las tiendas digitales de Xbox, PlayStation, Steam y Epic Games. Además, cuenta con una versión gratuita disponible para todos los usuarios.

El futbolista francés Kylian Mbappé protagoniza la portada de esta edición, que incorpora como una de sus novedades un modo de mundo abierto.

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El nuevo título ofrece la posibilidad de comenzar desde cero en Ultimate Team, jugar el modo Carrera o disfrutar de una experiencia renovada con las plantillas más recientes.

Jugadores de fútbol con uniforme rojo celebran en la cancha frente a un estadio lleno, con el logotipo de EA Sports FC 27 superpuesto
EA Sports FC 27 llegó en formato físico y digital para consolas Xbox y PlayStation, además de Steam y Epic Games Store en PC. (EA Sports FC 27)

Cómo acceder a EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. En computadoras, puede adquirirse a través de EA App, Steam y Epic Games Store.

La Edición Estándar para cuesta USD 69,99, mientras que la Ultimate Edition tiene un precio de USD 99,99. Esta última incluye 6.000 FC Points durante tres meses, contenido adicional de The Grounds y del modo Carrera, además de espacio extra de EVO de FC 27.

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Kylian Mbappé grita con el uniforme del Real Madrid junto al logotipo de EA Sports FC 27 Ultimate Edition sobre fondo oscuro
Kylian Mbappé, delantero francés, es la imagen principal de la portada de esta edición. (EA Sports FC 27)

Cómo descargar la versión gratuita de EA Sports FC 27

Para acceder a EA Sports FC 27 Lite, los usuarios deben ingresar a la tienda digital de su plataforma: PlayStation Store, Microsoft Store en Xbox, EA App, Steam o Epic Games Store en PC.

La versión Lite no está disponible para Nintendo Switch ni Nintendo Switch 2, aunque ambas consolas reciben las ediciones de pago del juego.

La descarga gratuita permite jugar partidos rápidos, tutoriales, amistosos online y temporadas online sin límite de tiempo. También incluye Rush 3c3, un formato reducido con tres futbolistas por equipo.

Lite ofrece inicialmente clubes como Real Madrid, Bayern de Múnich, Chelsea y OL Lyonnes, aunque Electronic Arts informó que la selección de equipos cambiará con el tiempo. La versión gratuita no incluye Ultimate Team, el modo Carrera ni The Grounds y requiere conexión permanente a internet.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham sentados con mandos de consola frente a un fondo gris con el logotipo del videojuego EA Sports FC 27
Los jugadores pueden iniciar una nueva temporada en Ultimate Team, asumir desafíos en el modo Carrera o utilizar las plantillas actualizadas. (EA Sports FC 27)

Qué novedades trae EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 incorpora una experiencia de mundo abierto con The Grounds, un espacio social que amplía la propuesta más allá de los partidos tradicionales.

Los jugadores podrán explorar este entorno, competir y compartir cancha con otros usuarios mientras desarrollan a su Pro dentro del modo Clubes.

La nueva área también incluirá partidos de 11 contra 11, desafíos y eventos especiales durante la temporada.

Pantalla dividida con recreaciones digitales de Jude Bellingham con camiseta del Real Madrid y Patrice Evra con camiseta verde
Para descargar EA Sports FC 27 Lite, hay que buscarlo en PlayStation Store, Microsoft Store, EA App, Steam o Epic Games Store, según la plataforma utilizada. (EA Sports FC 27)

Entre ellos figura European Nights, una experiencia inspirada en las noches de la UEFA Champions League, además de contenidos temáticos como Screaming Grounds, con estética e historias vinculadas con Halloween.

Ultimate Team suma cambios en la progresión y las recompensas. Rivals, Champions y Squad Battles otorgarán más monedas y Puntos de Temporada después de cada encuentro, con el objetivo de que los partidos tengan una relación más directa con el crecimiento de los clubes. Habrá más recompensas transferibles para utilizar en el mercado.

Collage con varias imágenes de partidos de fútbol virtuales, cartas de jugadores, menús de interfaz y estadios
Real Madrid, Bayern de Múnich, Chelsea y OL Lyonnes forman parte de los clubes iniciales de Lite, aunque esa lista cambiará con el tiempo. (EA Sports FC 27)

Las Evoluciones regresan con una progresión más controlada, mientras que las campañas contarán con plantillas más pequeñas y mejoras específicas.

A esto se suma Gallery, una función que permitirá coleccionar y conservar un registro de los artículos obtenidos durante la temporada.

Otra de las incorporaciones es el Hall of FUT, una categoría de artículos dedicada a futbolistas que dejaron una marca dentro de la experiencia de Ultimate Team.

El sistema busca reconocer a jugadores que tuvieron una presencia destacada en el modo a lo largo de los años.

Jugadores de fútbol virtuales disputan el balón cerca del área de penalti en un campo de césped verde con marcadores en la pantalla
La versión gratuita exige una conexión constante a internet y no incluye Ultimate Team, el modo Carrera ni The Grounds. (EA Sports FC 27)

El modo Carrera, por su parte, recupera Manager Live con nuevos desafíos centrados en objetivos concretos, como administrar el mercado de fichajes o alcanzar determinados resultados deportivos.

Los usuarios también podrán crear y compartir escenarios personalizados con amigos y otros miembros de la comunidad.

Además, los ICONOS volverán a estar disponibles en el modo Carrera. Entre los nombres mencionados se encuentran Zinedine Zidane, Lúcio, Raphaël Varane y Sergio “Kun” Agüero.

Con estas novedades, EA Sports FC 27 combina modificaciones en sus modos tradicionales con nuevas opciones de interacción, progresión y competencia online.

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