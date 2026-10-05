Tecno

La ‘papelera fantasma’ de WhatsApp: por qué borrar chats no libera espacio realmente

La app cuenta con un panel propio que organiza el contenido según el tamaño real que ocupa en el disco

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
WhatsApp incluye un gestor de almacenamiento interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Borrar una conversación en WhatsApp no significa recuperar el espacio que ocupaba. Esa es la conclusión que se desprende del funcionamiento técnico de la aplicación: aunque el chat desaparece de la pantalla, buena parte de los archivos que contenía sigue almacenada en el teléfono.

El fenómeno se conoce como la ‘papelera fantasma’ de WhatsApp, y ocurre porque la app genera copias de caché, miniaturas y referencias cruzadas de cada imagen, video o documento que circula por los chats, elementos que no se eliminan solo con borrar la conversación desde la interfaz principal.

PUBLICIDAD

Para solucionarlo, WhatsApp incluye un gestor de almacenamiento interno, poco conocido por la mayoría de los usuarios, que permite identificar y borrar de forma definitiva los archivos pesados y duplicados que realmente consumen la memoria del dispositivo.

WhatsApp - app - papelera - tecnología - 9 de abril
Borrar una conversación en WhatsApp no significa recuperar el espacio que ocupaba. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué borrar un chat no elimina los archivos reales

WhatsApp necesita responder con rapidez cuando un usuario abre una conversación, revisa una foto antigua o busca un archivo enviado meses atrás. Para lograrlo, la aplicación no depende únicamente del mensaje original: crea miniaturas de vista previa, índices de búsqueda local y registros de medios que facilitan ese acceso inmediato.

A eso se suma otro factor habitual en el uso diario de la aplicación. Cuando un mismo archivo (un meme, un video o un documento) se reenvía a distintos contactos o grupos, el sistema no multiplica el archivo original en sí, pero sí mantiene referencias cruzadas y copias asociadas a cada chat por el que pasó.

PUBLICIDAD

El resultado aparece en el momento de borrar una conversación. El enlace visible del archivo dentro del chat desaparece, pero la miniatura almacenada en caché suele permanecer en el sistema de archivos del teléfono. Las copias vinculadas a otros chats donde ese mismo contenido fue reenviado tampoco se eliminan.

Borrar un chat en WhatsApp elimina la conversación visible, pero no borra automáticamente las miniaturas en caché ni las copias del mismo archivo reenviadas a otros chats, lo que explica por qué el espacio ocupado en el teléfono apenas se reduce tras ese borrado manual.

Un teléfono móvil muestra el logo de WhatsApp en pantalla verde, colocado sobre una mesa de madera. A su lado, una papelera de metal con papeles arrugados. Hay una taza de café al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia entre lo que el usuario ve y lo que realmente queda almacenado es lo que da origen al término papelera fantasma: la app muestra un chat vacío, pero el peso total de WhatsApp en los ajustes del sistema operativo se mantiene prácticamente igual.

El gestor de almacenamiento que identifica los archivos pesados

A diferencia de la eliminación manual desde cada conversación, WhatsApp cuenta con un panel propio que organiza el contenido según el tamaño real que ocupa en el disco y según sus patrones de duplicación, no según la cantidad de mensajes enviados.

Dentro de ese panel existen dos categorías que concentran la mayor parte del espacio desperdiciado y que rara vez son revisadas por los usuarios.

La sección “Reenviados muchas veces” agrupa los archivos que circularon por múltiples chats. Eliminarlos desde allí desvincula de una sola vez el archivo original y todas sus copias en caché, en lugar de tener que borrarlo chat por chat.

REUTERS/Dado Ruvic
REUTERS/Dado Ruvic

La sección “Más de 5 MB” ordena de mayor a menor todos los videos, documentos y audios pesados guardados en la base de datos de la aplicación. Según esta clasificación, ese tipo de archivos puede representar más del 70% del espacio total ocupado por WhatsApp en el teléfono.

Cómo hacer una limpieza profunda en Android e iOS

El procedimiento para acceder a este gestor es el mismo en ambos sistemas operativos, con pequeñas diferencias en la ruta de acceso inicial.

El primer paso es abrir WhatsApp y entrar a Ajustes: en iOS se encuentra directamente en la pestaña correspondiente, mientras que en Android es necesario tocar los tres puntos ubicados en la parte superior de la pantalla.

Mujer joven sentada en una mesa de café usando su móvil junto a un logo grande de WhatsApp en la pared.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de Ajustes, hay que seleccionar “Almacenamiento y datos” y luego tocar la primera opción disponible, “Administrar almacenamiento”. Allí aparece una barra con el desglose exacto de cuánto ocupan los archivos de WhatsApp, cuánto ocupa la aplicación en sí y cuánto espacio libre queda disponible en el teléfono.

El siguiente paso es entrar a la sección “Reenviados muchas veces”. Dentro de ella se puede tocar “Seleccionar todos” para borrar de una vez todo el contenido duplicado, o elegir los archivos de manera individual.

Después de presionar el ícono de la papelera, es necesario marcar la casilla “Eliminar también los elementos recibidos” o “Borrar copias”, en caso de que aparezca, ya que ese paso es el que fuerza la limpieza efectiva del caché.

Una bola de papel arrugada con el logo de WhatsApp, dentro de un basurero de malla metálica, simbolizando la eliminación de la aplicación.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras completar ese proceso, conviene regresar al menú anterior y entrar a la sección “Más de 5 MB”. Allí es posible ordenar los archivos por criterios como “Más reciente” o “Más antiguo” y seleccionar los videos o documentos pesados que ya no se necesiten.

Como paso adicional, el panel incluye una lista inferior llamada “Chats”, donde los contactos y grupos aparecen ordenados según el peso total que ocupan en megabytes o gigabytes, y no según la cantidad de mensajes intercambiados. Entrar a los chats más pesados de esa lista permite borrar videos y audios específicos sin necesidad de eliminar el historial de texto de la conversación.

Temas Relacionados

WhatsAppWhatsApp espacioPapelera de WhatsAppAlmacenamientoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

OpenAI corrigió una falla que dejaba expuestas las conversaciones de ChatGPT en Mac

La vulnerabilidad, identificada como CVE-2026-100754, fue reparada en la versión 26.924.20706 de la aplicación

OpenAI corrigió una falla que dejaba expuestas las conversaciones de ChatGPT en Mac

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de One Piece, según la IA

La inteligencia artificial también trasladó a Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de HUNTR/X, al lenguaje visual característico de Oda

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de One Piece, según la IA

Xbox Game Pass perdería 9 videojuegos el 15 de octubre, incluido Clair Obscur: Expedition 33

Se trata de un videojuego de rol por turnos que se consolidó como una de las sorpresas más comentadas del año, al punto de hacerse con el galardón al mejor juego de 2025

Xbox Game Pass perdería 9 videojuegos el 15 de octubre, incluido Clair Obscur: Expedition 33

La nueva herramienta de IA de McDonald’s evaluaría cuánto están dispuestos a pagar los clientes en cada establecimiento

Según tres franquiciados, este sistema ha ampliado las diferencias de precio que ya existían para un mismo producto entre restaurantes, incluso entre distintos barrios dentro de una misma zona

La nueva herramienta de IA de McDonald’s evaluaría cuánto están dispuestos a pagar los clientes en cada establecimiento

GPT-6 Astra, de OpenAI, no pudo vencer a un bot humano en StarCraft y copió su código para ganar

El episodio de StarCraft se suma a una serie de casos recientes en los que agentes sortearon reglas o límites impuestos durante pruebas y competencias

GPT-6 Astra, de OpenAI, no pudo vencer a un bot humano en StarCraft y copió su código para ganar

DEPORTES

El Salvador se juega su permanencia en la Liga A ante Martinica

El Salvador se juega su permanencia en la Liga A ante Martinica

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

Se terminó la novela de Marcos Rojo: la propuesta que convenció a Racing para que el defensor retorne a Estudiantes

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

Colapso inminente del puente Pinula en Guatemala: la Corte de Constitucionalidad ordena al Gobierno actuar y las autoridades piden el cierre total

Colapso inminente del puente Pinula en Guatemala: la Corte de Constitucionalidad ordena al Gobierno actuar y las autoridades piden el cierre total

El Cardamomo hondureño supera los 16 millones de dólares en exportaciones y busca elevar su producción

Panameños aspiran a tener su primera vivienda mediante un aporte estatal de $3 mil

Nicole, la joven con parálisis cerebral que emprendió con un carrito de pastelería en Costa Rica

El Salvador se juega su permanencia en la Liga A ante Martinica