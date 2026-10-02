Lista de tareas dentro de WhatsApp: cómo aprovechar los mensajes destacados y la búsqueda por fecha

El método resulta útil para quienes buscan organizar su día a día sin depender de herramientas externas. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp puede funcionar como un gestor de tareas sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. La clave está en combinar un chat personal, es decir, un espacio donde el usuario se envía mensajes a sí mismo, con dos funciones nativas de la aplicación: los mensajes destacados y la búsqueda por fecha.

El primero actúa como un panel de pendientes activos, mientras que el segundo permite rastrear compromisos anteriores sin necesidad de desplazarse por el historial completo de conversaciones.

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Este método resulta útil para quienes buscan organizar su día a día sin depender de herramientas externas como Todoist, ya que aprovecha funciones que la mayoría de los usuarios ya tiene disponibles en su teléfono.

Se sugiere revisar la sección de mensajes destacados al final de cada jornada para desmarcar las tareas ya resueltas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear un espacio de trabajo en WhatsApp para organizar tareas

El primer paso consiste en habilitar el chat personal, también conocido como “Tú” dentro de la aplicación. Para acceder a él, hay que abrir WhatsApp, tocar el botón de nuevo chat y seleccionar el propio nombre, que aparece en la parte superior como la opción para enviarse mensajes a uno mismo.

Este chat se convierte en el bloc de notas principal donde se registran tareas, recordatorios y compromisos. Para facilitar el acceso diario, se puede fijar en la parte superior de la lista de conversaciones. Esto se logra manteniendo presionado el chat y tocando el icono de la chincheta.

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Una vez creado este espacio, cualquier mensaje que llegue de un contacto con una tarea asignada, o cualquier nota personal que se escriba, puede marcarse como destacado. Esa acción es la que transforma un simple chat en una lista de pendientes funcional.

La segunda función clave de este método es la búsqueda por fecha, pensada para revisar qué se acordó o qué tarea se anotó en un día específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mensajes destacados como lista de pendientes activa

El sistema de destacados es el núcleo de este método. Cuando llega un mensaje con un compromiso, o cuando el usuario se escribe una tarea a sí mismo, basta con mantener presionado ese mensaje y tocar el ícono de la estrella en Android, o seleccionar la opción Destacar en iOS.

A partir de ese momento, el mensaje queda disponible en una sección especial dentro de la aplicación. Para consultarla, hay que ir a la pantalla principal de chats y tocar el menú de tres puntos en Android, o entrar a Configuración en el caso de iOS, y seleccionar Mensajes destacados.

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Esa pantalla reúne todos los pendientes marcados, sin importar de qué chat provengan. Funciona como un tablero centralizado que evita tener que revisar conversación por conversación para recordar qué quedó pendiente.

Cuando una tarea se completa, el proceso de limpieza es igual de sencillo: se mantiene presionado el mensaje dentro de la lista de destacados y se selecciona la estrella tachada o la opción No destacar. El mensaje desaparece de la lista de pendientes, aunque permanece intacto en el chat original.

Se recomienda ser selectivo con el uso de la estrella. REUTERS/Dado Ruvic

Búsqueda por fecha para rastrear compromisos anteriores

La segunda función clave de este método es la búsqueda por fecha, pensada para revisar qué se acordó o qué tarea se anotó en un día específico sin recurrir al desplazamiento manual por el historial de mensajes.

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Para usarla, hay que entrar al chat correspondiente, ya sea el personal o el de un grupo de trabajo, y tocar el nombre del contacto o los tres puntos ubicados en la parte superior derecha. Desde ahí se selecciona la opción Buscar.

Dentro de esa función aparece un ícono de calendario junto a la barra de búsqueda. Al tocarlo, se despliega un selector donde se puede elegir el año, el mes y el día exacto que se quiere consultar. WhatsApp traslada automáticamente al punto del chat correspondiente a esa fecha.

WhatsApp puede funcionar como un gestor de tareas sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. REUTERS/Dado Ruvic

Esta herramienta resulta especialmente útil para auditar compromisos laborales o personales que quedaron registrados en conversaciones largas, donde buscar manualmente un mensaje antiguo podría tomar varios minutos.

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Recomendaciones para mantener organizada la lista de tareas en WhatsApp

Para que este sistema funcione de manera sostenida, conviene aplicar algunos criterios al momento de escribir y marcar tareas. Usar formato de negritas dentro del chat personal, por ejemplo al escribir una tarea entre asteriscos, ayuda a identificar rápidamente el contenido relevante. Sumar emojis como un pin, un reloj de arena o un tilde permite distinguir el estado de cada pendiente de un vistazo.

También se recomienda ser selectivo con el uso de la estrella: destacar únicamente aquellos mensajes que representan acciones concretas a resolver en las siguientes 24 o 48 horas, y no cualquier mensaje recibido. Esto evita que la lista de destacados se sature con información que no requiere seguimiento inmediato.

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Por último, se sugiere revisar la sección de mensajes destacados al final de cada jornada para desmarcar las tareas ya resueltas. Esta limpieza diaria mantiene el panel de pendientes actualizado y evita que se acumulen mensajes que ya perdieron vigencia.