OpenAI convierte a ChatGPT en una plataforma para descubrir y usar aplicaciones dentro de los chats

OpenAI presentó nuevas funciones para convertir a ChatGPT en una plataforma de descubrimiento e integración de aplicaciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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OpenAI, la empresa liderada por Sam Altman, presentó durante su DevDay, un conjunto de funciones que convierten a ChatGPT en una plataforma para descubrir, instalar y usar aplicaciones, tanto para personas como para sus propios agentes de inteligencia artificial autónomos.

El anuncio combinó el lanzamiento de dots, sus nuevos asistentes autónomos, con una expansión de la arquitectura de extensiones (pequeños programas que se integran dentro de la conversación) que ya existía en ChatGPT. Juntas, apuntan a desafiar el modelo tradicional de tiendas de aplicaciones que dominan Apple y Google.

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Según detalló la empresa en su evento, ChatGPT ya tiene 1.200 millones de usuarios semanales. A partir de ahora, el chatbot sugerirá aplicaciones dentro del flujo de una conversación cuando detecte que una herramienta externa puede resolver la tarea que pide el usuario, quien podrá conectarla y usarla sin salir de la interfaz.

Los asistentes autónomos dots funcionan con el modelo GPT-6 Astra y disponen de una computadora propia en la nube. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La compañía presentó una función llamada Iniciar sesión con ChatGPT, que permite llevar la identidad y el cupo de uso de inteligencia artificial contratado a aplicaciones de terceros. En el lanzamiento participó un primer grupo de 16 socios, entre ellos Devin (de Cognition), Notion y Vercel.

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Cómo los agentes de IA que reemplazan a las aplicaciones

El corazón de la estrategia son los dots, agentes autónomos de inteligencia artificial que cuentan cada uno con su propia computadora y navegador en la nube. Pueden navegar la web, ejecutar tareas y conectarse con el ecosistema de más de 4.000 aplicaciones que ya trabaja con OpenAI.

Los agentes de inteligencia artificial ejecutan investigaciones proactivas en modo de solo lectura sobre las aplicaciones del usuario. (Foto: OpenAI)

A diferencia del modelo anterior, en el que el usuario debía descargar una aplicación distinta para cada tarea (armar un sitio web, coordinar una agenda de reuniones), ahora es el agente el que se encarga de reunir las herramientas necesarias y ejecutarlas por su cuenta.

Asimismo, los dots pueden actuar de forma proactiva: la empresa los describe como capaces de anticiparse a un problema o retomar una tarea que el usuario olvidó, siempre con su aprobación previa. Para eso, realizan lo que OpenAI llama “investigación proactiva” en modo de solo lectura sobre las aplicaciones conectadas.

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En una demostración durante el evento, la empresa mostró cómo una aplicación propia de reuniones puede leer el calendario del usuario, tomar notas automáticas durante un encuentro y entregar un resumen de las tareas pendientes al finalizar.

Los asistentes llamados dots operan como agentes autónomos equipados con una computadora y un navegador en la nube. (Foto: OpenAI)

Los dots funcionan con GPT-6 Astra, un modelo orientado a investigación, programación y tareas complejas de varios pasos, y disponen de una computadora propia en la nube, navegador y acceso a diferentes apps conectadas.

De qué forma se integra el mercado de software dentro del chat en ChatGPT

OpenAI anunció un mercado de aplicaciones empresariales con más de 30 socios de lanzamiento, entre ellos Adobe, Figma, Salesforce, HubSpot, ServiceNow, Palo Alto Networks y CrowdStrike. Los clientes elegibles podrán destinar parte de lo que ya pagan a OpenAI para contratar el software de esos socios.

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ChatGPT alcanzó los 1.200 millones de usuarios semanales y sugerirá herramientas externas dentro de las conversaciones. (Foto: Europa Press)

La compañía también simplificó el proceso de revisión para que los desarrolladores puedan hacer un seguimiento del estado de sus extensiones, algo equivalente al sistema de revisión de aplicaciones que utiliza Apple en su tienda.

El movimiento le da a los creadores de aplicaciones una vía alternativa para llegar a usuarios sin depender de las tiendas de Apple y Google. Un desarrollador podría, por ejemplo, vender una suscripción directamente desde su sitio web y después conectarla a ChatGPT para que el agente del usuario la utilice.

Sin embargo, OpenAI no presentó en su evento anual ningún mecanismo de cobro o de reparto de ingresos comparable al que rige en las tiendas tradicionales de Apple y Google. La empresa se concentró en construir las piezas de descubrimiento, distribución e identidad del sistema, pero dejó sin definir cómo se cobrará por ese nuevo canal de software.

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