Halo: Combat Evolved de la primera Xbox se puede jugar gratis y directamente desde el navegador web

Halo de la consola Xbox original revive en la red gracias a un proyecto de descompilación

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Halo: Combat Evolved, el clásico de la primera Xbox, ya puede jugarse gratis desde un navegador web sin instalar archivos ni utilizar una consola. El proyecto ejecuta directamente en línea la versión original que Bungie lanzó en 2001 y permite recuperar una de las experiencias que marcaron el inicio de Xbox como plataforma de videojuegos.

Vale destacar que no se trata de una adaptación moderna ni de un port convencional. El juego utiliza el código de la consola original de Microsoft, según explicó Mitchell Hynes, el desarrollador de inteligencia artificial que se encargó de alojar y mantener la versión web. El proyecto llega en un momento en el que las comunidades buscan nuevas formas de preservar clásicos y hacerlos accesibles desde equipos actuales.

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El código proviene de la primera Xbox

La diferencia más relevante para los seguidores de Halo está en el origen de esta versión. Hynes aseguró que el proyecto no utiliza el port para PC desarrollado por Gearbox en 2003, una edición que dividió a parte de la comunidad por sus cambios técnicos y problemas de rendimiento.

La versión original de Halo llega a la web sin instalar archivos

En cambio, la versión disponible en navegador se basa estrictamente en el código de la primera Xbox. Esa decisión busca reproducir con mayor fidelidad la experiencia que los jugadores conocieron en la consola de Microsoft hace 25 años, cuando el título presentó al Jefe Maestro y se convirtió en uno de los referentes de los disparos en primera persona.

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El acceso se realiza desde una página web, sin depender de una instalación local. El sistema ejecuta el juego dentro del navegador y evita la necesidad de descargar emuladores, configurar archivos o contar con una consola antigua conectada a un televisor. La propuesta permite iniciar Halo: Combat Evolved desde una pestaña y recuperar su campaña original en un formato accesible para equipos modernos.

La comunidad respondió masivamente al proyecto independiente

La respuesta de los jugadores fue inmediata. Durante las primeras cinco horas desde la publicación, el sitio registró cerca de 20.000 partidas jugadas. Además, la plataforma alcanzó un promedio de 94 cuadros por segundo, una cifra que muestra el rendimiento conseguido por el proyecto dentro de un navegador.

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El interés también responde al lugar que ocupa Halo dentro de la historia del videojuego. El lanzamiento de 2001 ayudó a definir la identidad de Xbox y consolidó una franquicia que se mantuvo presente en consolas, computadoras y servicios digitales durante las décadas siguientes.

La iniciativa evita utilizar la edición para PC de Gearbox y busca conservar con mayor fidelidad la experiencia que Bungie lanzó en 2001 para la plataforma de Microsoft (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de jugar sin pagar, descargar o instalar puede atraer tanto a quienes conocieron el título en su estreno como a usuarios que no tuvieron una Xbox original. Sin embargo, el carácter no oficial del proyecto deja abierta una duda sobre su continuidad en línea.

Microsoft podría cuestionar la disponibilidad del juego

El acceso gratuito a un título de la franquicia puede generar objeciones de Microsoft. La compañía lanzó recientemente Halo: Campaign Evolved para consolas y PC, por lo que una versión web sin coste podría ser interpretada como una alternativa directa para quienes buscan jugar la experiencia original.

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La página de Hynes fue marcada temporalmente como “Sospecha de Phishing”, un aviso que alimentó especulaciones sobre una posible intervención del equipo legal de Microsoft. El desarrollador aclaró que el bloqueo fue automático y que correspondía a Cloudflare. La advertencia desapareció poco después.

El episodio refleja las tensiones alrededor de los proyectos creados por comunidades. Aunque el acceso sea gratuito, la distribución de juegos comerciales fuera de canales oficiales suele abrir discusiones sobre derechos de autor, preservación y uso de código descompilado. La presencia de Halo en el navegador depende de un proyecto independiente y no cuenta con una afiliación oficial de Microsoft.

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La versión web de Halo aparece en un contexto de expansión de herramientas de inteligencia artificial para modificar, recrear o desarrollar videojuegos. Algunos creadores utilizan plataformas como Claude para acelerar la producción de mods, diseñar conceptos o crear versiones inspiradas en títulos conocidos.

Halo registra miles de partidas tras aparecer en un navegador - Microsoft Studios

Estos usos despiertan interés entre desarrolladores independientes, aunque también generan fricciones con empresas y autores originales. La disponibilidad de herramientas capaces de asistir en programación, documentación y revisión de código facilita proyectos que antes exigían equipos más grandes o tiempos de desarrollo prolongados.

PES 6 muestra otro regreso de clásicos al navegador

Halo no es el único juego clásico que encontró una nueva vida dentro de una pestaña. PES 6 también volvió al navegador gracias a un proyecto independiente de OptiProjects, creador conocido por optimizar juegos para equipos de bajos recursos.

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La adaptación utiliza la versión de PSP de Pro Evolution Soccer 6 y ofrece partidos gratis, salas online y multijugador local. Los jugadores pueden usar teclado, joystick o controles táctiles, además de cargar Option Files con plantillas y equipos personalizados.

El sitio incluye un modo experimental a 60 FPS. La edición portátil funciona originalmente a 30 cuadros por segundo, y elevar esa tasa acelera el partido. Por eso, el creador incorporó un sistema de delta timer para aumentar la fluidez visual sin modificar el ritmo del juego.

Los dos proyectos recorren caminos distintos, pero comparten una misma idea: devolver clásicos a los jugadores mediante el navegador web.