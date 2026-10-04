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Ni FIFA ni eFootball: juego de fútbol para descargar gratis en Steam

El juego independiente apuesta por encuentros online de diez minutos, donde cada participante controla a un solo futbolista y debe coordinarse con sus compañeros

Global Football llega gratis a Steam con partidos de cinco contra cinco
Global Football llega gratis a Steam con partidos de cinco contra cinco
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Global Football propone una alternativa gratuita a FC27 y eFootball en Steam, con partidos online de cinco contra cinco en los que cada participante controla a un solo futbolista. El título independiente, desarrollado por Global Football Studios, llegó a la plataforma de Valve a mediados de septiembre y se puede añadir sin costo a la biblioteca de cualquier usuario.

Por qué es diferente este videojuego de fútbol

Global Football se distancia de los simuladores tradicionales y prioriza la coordinación entre jugadores, los roles dentro del campo y una estructura multijugador diseñada para sesiones breves.

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Global Football Studios presenta una experiencia multijugador centrada en la cooperación, con posiciones individuales, portería automatizada y acceso sin pago inicial para los usuarios - crédito Steam
Global Football Studios presenta una experiencia multijugador centrada en la cooperación, con posiciones individuales, portería automatizada y acceso sin pago inicial para los usuarios - crédito Steam

El usuario no dirige a toda una plantilla desde una vista táctica. El sistema asigna a cada participante una posición concreta y obliga a coordinar decisiones con el resto del equipo. Es posible jugar como defensa, extremo o delantero, mientras que la portería queda bajo control de la inteligencia artificial.

Ese planteamiento modifica el ritmo de las partidas. La responsabilidad se reparte entre los cinco integrantes de cada lado y cada acción depende de la lectura colectiva del encuentro. Un delantero necesita recibir pases; un defensa debe cerrar espacios; los extremos tienen que ofrecer líneas de juego y cubrir las transiciones.

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Los partidos online duran alrededor de 10 minutos, una extensión que encaja con quienes buscan una partida rápida sin el tiempo que requieren los modos tradicionales de otros videojuegos deportivos. El juego no replica todas las reglas del fútbol profesional, por lo que su estructura se acerca a una experiencia más directa y centrada en la acción.

La fórmula se apoya en el componente social. Global Football fue concebido como una propuesta exclusivamente multijugador, con la posibilidad de coincidir con amigos o conocer a otros aficionados al deporte dentro de las partidas.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam recibe un juego de fútbol donde cada usuario controla a un jugador (Steam)

Cómo descargar juegos gratuitos en Steam

El acceso a Steam no requiere una promoción limitada ni un periodo de prueba. Global Football se lanzó bajo el modelo gratuito, conocido como free-to-play, por lo que los usuarios pueden incorporarlo a su cuenta sin pagar.

El proceso para obtenerlo es sencillo:

  1. Acceder a Steam desde la aplicación de escritorio o su tienda web.
  2. Buscar Global Football dentro del catálogo.
  3. Verificar que el precio aparezca como cero.
  4. Pulsar la opción “Jugar” o el botón disponible para añadirlo a la biblioteca.
  5. Confirmar que el título quedó vinculado a la cuenta.

Una vez añadido, el juego puede descargarse en ese momento o instalarse más adelante. Reclamar primero permite conservar el acceso en la biblioteca sin depender del espacio libre disponible en el disco duro.

La descarga gratuita queda asociada a la cuenta de Steam. El usuario obtiene una licencia de uso dentro de la plataforma, no una copia física ni un producto que pueda revenderse. El acceso también depende de los servidores y de las condiciones de servicio de Valve.

Primer plano de una mano derecha con el dedo índice presionando una tecla en un teclado gaming retroiluminado con luces LED azules y verdes.
El fútbol arcade encuentra una nueva opción gratuita en Steam (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfoque arcade sin estadísticas de jugadores

Global Football busca evitar una de las bases habituales de los juegos de fútbol de gran presupuesto: los sistemas de estadísticas vinculados a cada deportista. En lugar de conceder ventajas según atributos predeterminados, el título pone el foco en la habilidad de los participantes y en la organización del equipo.

Esa decisión lo acerca a los juegos de corte arcade. La precisión en los pases, la ubicación dentro del campo y la cooperación pesan más que la construcción de plantillas con cartas, valores numéricos o futbolistas con calificaciones superiores.

El juego deja de lado las estadísticas para que el resultado dependa de la habilidad de los usuarios. Esa propuesta permite que los nuevos jugadores entren a la cancha en igualdad de condiciones, sin necesidad de invertir tiempo en mejorar personajes antes de competir.

Steam se ha consolidado como un espacio para este tipo de lanzamientos, donde conviven franquicias de gran presupuesto y proyectos independientes. La plataforma permite descubrir juegos sin coste inicial y acceder a actualizaciones automáticas desde la biblioteca digital.

Global Football se presenta como una opción para jugar al fútbol online sin recurrir a FIFA ni eFootball, con una fórmula de cinco contra cinco, partidas breves y una apuesta por la colaboración entre amigos.

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