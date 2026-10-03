La advertencia para quienes compren un iPhone Duo: por qué la lámina mate de la pantalla nunca se debe sacar

La pantalla del iPhone Duo tendrá un protector que no debería ser retirado. (Apple)

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El iPhone Duo incorpora una pantalla plegable interna de 7,6 pulgadas que representa una de las principales novedades del teléfono de Apple. Además de ampliar el espacio disponible cuando el dispositivo está abierto, el panel cuenta con una superficie mate diseñada para reducir los reflejos y hacer menos visible el pliegue central.

Sin embargo, esta característica puede generar confusión entre los usuarios cuando la superficie comienza a mostrar marcas de uso o desgaste. A diferencia de una mica convencional, la lámina que cubre la pantalla interna no está pensada para ser retirada por el propietario.

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La razón está en la propia construcción del panel. Apple utiliza diferentes capas que trabajan conjuntamente para permitir que la pantalla se doble y vuelva a su posición original sin comprometer su funcionamiento.

El iPhone Duo tiene una lámina delgada que está pensada para proteger la pantalla. (Apple)

La lámina del iPhone Duo no es un protector convencional

El panel interno del iPhone Duo está compuesto por una estructura multicapa ultradelgada que incorpora un acabado nano-texturizado desarrollado para disminuir los reflejos.

Sobre este conjunto se encuentra una cubierta con acabado nano-texturizado fabricada con un polímero diseñado específicamente para el dispositivo. Según Apple, este material puede ofrecer hasta un 40 % más de rigidez que otros materiales utilizados en la industria.

La estructura también incluye un recubrimiento resistente a los arañazos y adhesivos especiales que permiten que las diferentes capas se desplacen entre sí mientras el teléfono se abre y se cierra.

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El protector de pantalla del iPhone Duo no es convencional, pues no solo protege de arañazos. (Apple)

Por esta razón, intentar levantar la superficie con una uña o una herramienta puede afectar componentes que forman parte del sistema de la pantalla. Lo que parece una película independiente puede estar integrado en una arquitectura mucho más compleja.

¿Qué ocurre cuando la superficie comienza a desgastarse?

La preocupación de los propietarios tiene sentido porque la pantalla interna está sometida a un uso diferente al de un teléfono tradicional. Cada apertura y cierre implica movimiento sobre sus diferentes capas, mientras que la superficie permanece expuesta al contacto constante con los dedos.

Apple ha trabajado para aumentar la resistencia de esta cubierta. Kate Bergeron, vicepresidenta de Ingeniería de Hardware de la compañía, explicó que se realizaron esfuerzos específicos para prolongar su vida útil.

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Pero existe un punto importante: la cubierta puede reemplazarse cuando sea necesario.

Si el protector de pantalla del iPhone Duo empieza a desgastarse, Apple te da la opción de cambiarlo en sus tiendas oficiales. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Esto significa que un desgaste visible no implica necesariamente que el usuario tenga que cambiar todo el panel plegable. La solución prevista por Apple pasa por realizar el reemplazo mediante un servicio de reparación.

Por qué no conviene quitarla en casa

En un iPhone convencional, retirar una mica de vidrio o una película protectora puede ser relativamente sencillo. En el iPhone Duo, hacerlo por cuenta propia supone un riesgo diferente.

La cubierta superior forma parte del conjunto que protege la superficie y contribuye a las características visuales del panel, incluido el tratamiento que reduce los reflejos. Además, la pantalla está diseñada para soportar el movimiento continuo asociado al mecanismo de plegado.

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Por ello, si aparecen marcas, desgaste o daños, no es recomendable intentar levantar una esquina de la superficie para comprobar qué hay debajo. Una intervención doméstica podría provocar daños en las capas internas y convertir un problema superficial en una reparación considerablemente más costosa.

Apple recomienda no quitar el protector de pantalla del iPhone Duo. REUTERS/Carlos Barria

Apple contempla el reemplazo de la cubierta

La compañía sí contempla que esta pieza pueda sustituirse. De acuerdo con la información disponible sobre AppleCare+ en Estados Unidos, el reemplazo de la cubierta tiene un costo de 19 dólares para los clientes que cuentan con esta cobertura. El precio fuera de AppleCare+ puede variar según el servicio y las condiciones de reparación.

Esto no significa que la cubierta sea un elemento desechable que deba cambiarse periódicamente. Se trata de un componente reemplazable mediante un procedimiento de reparación.

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El iPhone Duo introduce una arquitectura de pantalla diferente a la de los teléfonos convencionales. Su estructura multicapa, el acabado nano-texturizado y los materiales que permiten el movimiento del panel están diseñados para funcionar conjuntamente. Por eso, ante cualquier señal de deterioro, la alternativa más segura es acudir a un servicio autorizado de Apple y evitar retirar manualmente la superficie.