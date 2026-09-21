Desarman un iPhone 18 Pro y su interior sorprende: una cámara de vapor gigante y más batería

Así son los nuevos componentes del iPhone 18 Pro. (iFixit)

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El iPhone 18 Pro esconde importantes cambios en su interior que no se pueden apreciar a simple vista. Un desmontaje realizado por iFixit revela una cámara de vapor casi tres veces más grande, una batería de mayor capacidad y nuevas soluciones para gestionar el calor generado por el procesador. El equipo también muestra cómo Apple ha conseguido colocar parte del sistema Face ID debajo de la pantalla.

El análisis permite comprobar físicamente algunas de las principales novedades de hardware de los nuevos teléfonos de Apple, aunque también deja en evidencia ciertas dificultades para reparar componentes como la nueva cámara principal con apertura variable.

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Una cámara de vapor mucho más grande

Uno de los cambios más importantes está relacionado con la refrigeración. En el iPhone 18 Pro, Apple modificó la distribución interna para colocar el procesador A20 Pro en la parte exterior de la placa, mientras que la memoria queda desplazada hacia un lateral.

Esta disposición permite que el chip tenga un contacto más directo con el sistema encargado de disipar el calor. Durante el desmontaje, iFixit encontró una esponja térmica que presiona el procesador contra la cámara de vapor.

La cámara de vapor del iPhone 18 Pro es tres veces más grande que el del iPhone 17 Pro. (iFixit)

La diferencia respecto a la generación anterior es considerable. La cámara de vapor ahora ocupa una superficie mucho mayor, cercana a todo el cuerpo del teléfono. Esto permite distribuir el calor generado por el A20 Pro sobre un área más amplia.

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La propia batería también participa en este proceso. Su carcasa metálica ayuda a alejar el calor del procesador y dirigirlo hacia la parte superior del dispositivo, donde puede disiparse a través de la pantalla.

Más batería, especialmente en el Pro Max

El desmontaje también permitió comprobar diferencias en la capacidad de las baterías dependiendo del mercado. iFixit analizó la versión con eSIM que se comercializa en Estados Unidos y otros países.

En este modelo, el iPhone 18 Pro cuenta con una batería de 4.288 mAh, un 0,8 % más que el iPhone 17 Pro. El iPhone 18 Pro Max, en cambio, alcanza los 5.567 mAh, un incremento del 9,4 %.

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En los modelos con bandeja física para tarjetas SIM, las capacidades son diferentes. En España, por ejemplo, el etiquetado energético de la Unión Europea indica 4.056 mAh para el iPhone 18 Pro y 5.391 mAh para el Pro Max. Esto supone aumentos del 1,45 % y 11,8 %, respectivamente, frente a sus antecesores.

La batería del iPhone 18 Pro ahora es más grande. (iFixit)

Una cámara con piezas extremadamente pequeñas

Otra de las novedades que queda al descubierto es el sistema de apertura variable de la cámara principal. Apple utiliza seis pequeñas láminas que pueden desplazarse para modificar la apertura entre f/1.48 y f/4.0.

Cada una tiene un grosor comparable al de un cabello humano y se mueve mediante un sistema de pequeños electroimanes. El mecanismo funciona de manera independiente al sistema de estabilización óptica de la cámara.

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El desmontaje también muestra una de las consecuencias de este diseño: si el mecanismo de apertura presenta un problema, no existe una reparación sencilla de cada componente. De acuerdo a la evaluación, sería necesario reemplazar el conjunto completo de la cámara.

La cámara del iPhone 18 Pro ahora cuenta con apertura variable. (iFixit)

Face ID también cambia de lugar

Apple ha introducido otra modificación poco visible en el sistema Face ID. La cámara infrarroja utilizada para el reconocimiento facial está situada debajo de la pantalla, mientras que otros elementos del sistema continúan en la Dynamic Island.

iFixit encontró bajo el microscopio una zona de la pantalla donde se ha eliminado una fila de píxeles de cada dos justo encima del sensor. El patrón se difumina progresivamente hacia los bordes para hacerlo prácticamente imperceptible.

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Además, debajo del panel OLED hay un filtro que permite pasar la luz infrarroja y bloquea la luz visible. De esta manera, el sensor puede funcionar sin que el área modificada resulte evidente para el usuario.

El Face ID del iPhone 18 Pro se encuentra debajo de la pantalla. (iFixit)

El módem depende del mercado

El desmontaje también encontró una diferencia entre modelos. Todos los iPhone 18 Pro y Pro Max incorporan el módem C2 desarrollado por Apple, excepto el iPhone 18 Pro Max vendido en Estados Unidos, que mantiene un módem de Qualcomm.

Una posible explicación está relacionada con los acuerdos previos entre Apple y Qualcomm. El chip de Qualcomm tendría además un consumo energético superior al C2, por lo que su presencia en el modelo estadounidense podría estar vinculada a la batería de mayor capacidad del Pro Max.

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En conjunto, el desmontaje muestra que buena parte de las novedades del iPhone 18 Pro están precisamente donde el usuario no puede verlas: en la gestión del calor, la batería, las cámaras, el reconocimiento facial y la conectividad.