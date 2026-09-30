Las seis recomendaciones de Apple para que los niños usen el celular de forma segura

Apple presentó una guía desarrollada con la AAP para promover hábitos digitales saludables en niños. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

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Apple publicó una nueva guía elaborada junto con la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) para ayudar a las familias a establecer hábitos digitales saludables entre los niños.

El documento propone seis recomendaciones para equilibrar el uso del celular y otros dispositivos con el sueño, el ejercicio, las tareas escolares y el tiempo compartido con amigos y familiares. La primera sugerencia es iniciar una conversación sobre el tiempo en pantalla e incluir a los menores en la definición de expectativas.

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La guía, titulada Crear hábitos digitales saludables: una guía para las familias, incorpora lineamientos de especialistas de la AAP a las herramientas de control parental disponibles en los productos de Apple. Según la empresa, el objetivo es que cada familia pueda adaptar las configuraciones y rutinas a la edad y etapa de desarrollo de sus hijos.

El material reúne seis pautas para ordenar el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos. (Apple)

“Cada familia interactúa con la tecnología a su manera”, comentó el Dr. Sumbul Desai, vicepresidente de Salud y Fitness de Apple. “Por eso quisimos incorporar los lineamientos confiables de la Academia Estadounidense de Pediatría con las herramientas integradas en nuestros productos”.

Qué otras recomendaciones dio Apple

Además de conversar sobre el uso de pantallas, Apple recomendó crear una Cuenta para Menores. Esta opción incorpora medidas de seguridad según la edad y permite a los padres administrar la experiencia digital de sus hijos mediante controles parentales.

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La tercera recomendación consiste en configurar ajustes de seguridad para sitios web y aplicaciones. Entre las herramientas mencionadas están Pedir la Compra y Navegación bajo Permiso, que permiten a las familias revisar en conjunto las nuevas apps y páginas a las que los niños desean acceder.

La propuesta busca compatibilizar el tiempo frente a las pantallas con el descanso, el ejercicio y las actividades escolares. REUTERS/Tingshu Wang

El cuarto punto plantea establecer horarios para el uso de los dispositivos a través de Límites de Tiempo y Horarios. La propuesta busca que la conexión no desplace actividades como el descanso, la actividad física, las obligaciones escolares o los encuentros presenciales con familiares y amigos.

Apple también aconsejó administrar las comunicaciones de los menores y definir con quién pueden hablar. La función Seguridad en la Comunicación está activada de forma predeterminada para todos los usuarios menores de 18 años y busca evitar que los niños vean o compartan contenido sensible.

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La sexta recomendación es mantener el diálogo a medida que los hijos crecen y ajustar el plan familiar con el paso del tiempo. La guía se complementa con lineamientos de la AAP sobre el tiempo en pantalla para cada grupo de edad, desde bebés hasta adolescentes.

Una de las recomendaciones es dialogar con los menores sobre sus hábitos digitales y acordar reglas de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos enorgullece colaborar con Apple para ampliar el acceso al Plan Familiar de Uso de Pantallas y ayudar a los padres a crear rutinas que promuevan el equilibrio, la seguridad y el desarrollo saludable”, señaló Mark Del Monte, CEO de la AAP.

Qué es Family Link de Google

Family Link de Google es una aplicación gratuita de control parental que permite a padres y tutores supervisar y administrar el uso de dispositivos Android y Chromebooks de sus hijos. La herramienta reúne opciones para establecer límites, revisar aplicaciones, consultar la ubicación del dispositivo y aplicar filtros de contenido.

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Entre sus funciones, permite fijar un tiempo máximo de uso diario y programar horas de descanso o de horario escolar.

Family Link es la aplicación gratuita de Google para acompañar y supervisar el uso de dispositivos de los hijos. (Play Store)

Los adultos también pueden aprobar o bloquear la descarga de aplicaciones desde Google Play Store y controlar de forma individual cuánto tiempo se utiliza cada una. Además, Family Link muestra la ubicación en tiempo real del dispositivo del menor y el estado de su batería.

La aplicación ayuda a restringir sitios web en Chrome, contenidos en YouTube y búsquedas en internet.

Para usarla, los padres necesitan un dispositivo compatible: Android 6.0 o superior, o iOS 16+, además de una cuenta de Google. Los hijos deben contar con un teléfono o tableta con Android 7.0 o superior, o con un Chromebook. Estas funciones permiten a las familias administrar distintos aspectos del uso de los dispositivos desde una misma aplicación.

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