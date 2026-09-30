Honduras: Operativo deja 16 colombianos requeridos por estafa

La Oficina Policial de Investigación Financiera procesa los datos para coordinar posibles acusaciones con el Ministerio Público.

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Un operativo en San Pedro Sula, Honduras contra la modalidad de préstamos informales conocida como “gota a gota” dejó a 16 personas requeridas, entre ellas 14 ciudadanos colombianos y dos hondureños, informó hoy el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass.

Durante las acciones también fueron decomisados 13 vehículos, un arma de fuego y dinero en efectivo, según el reporte policial.

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La operación estuvo a cargo de unidades especializadas de investigación financiera, inteligencia y fuerzas especiales. La Policía indicó que corresponde avanzar en el análisis de la información recopilada y coordinar con el Ministerio Público para establecer si existen elementos que permitan determinar responsabilidades por posibles delitos.

De acuerdo con Oseguera, los equipos de la Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF) y las unidades de inteligencia están procesando la información obtenida durante el operativo.

La investigación busca establecer cómo funcionaba la estructura dedicada presuntamente a los préstamos diarios, quiénes participaban en la actividad y si existieron conductas que puedan constituir infracciones a la legislación hondureña.

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La Policía también dará seguimiento a personas que habrían recurrido a esta modalidad de financiamiento, con el objetivo de conocer posibles afectaciones económicas o situaciones derivadas de la forma en que se realizaban los cobros.

El término “gota a gota” se utiliza para describir sistemas de préstamos informales, generalmente de corto plazo y con pagos frecuentes. Las autoridades hondureñas han advertido sobre los riesgos asociados a esta actividad cuando los mecanismos de cobro derivan en amenazas, intimidación u otros hechos ilícitos.

La Policía ejecuta dos líneas de investigación independientes para combatir el crimen organizado en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Proceso de investigación

Mass explicó que se analiza el estatus migratorio de los 14 ciudadanos colombianos y que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, se determinarán los pasos correspondientes.

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El funcionario señaló que entre las posibilidades analizadas están la remisión ante las autoridades competentes si existen elementos para establecer una responsabilidad penal, o la aplicación de medidas migratorias, de acuerdo con el resultado del proceso.

Por ahora, la Policía no ha informado que las personas requeridas hayan sido declaradas responsables de un delito. Esa determinación corresponde al proceso investigativo y, en su caso, a las autoridades judiciales.

Las autoridades también han relacionado algunas investigaciones sobre esta modalidad con hechos violentos, aunque cada caso debe ser analizado de manera individual para determinar si existe una conexión entre los préstamos, los mecanismos de cobro y eventuales delitos.

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La Policía pretende identificar a las personas que participan en estas actividades, así como establecer si existen estructuras organizadas detrás de los préstamos informales.

Tres detenidos en operaciones

Oseguera Mass también informó sobre dos operaciones desarrolladas en Tegucigalpa contra estructuras que las autoridades vinculan presuntamente con pandillas se trata de tres investigadas por su posible pertenencia a una organización criminal.

Las autoridades revisan el estatus migratorio de los 14 colombianos requeridos en la operación.

Según el reporte policial, durante las acciones se habría encontrado droga en poder de los sospechosos, por lo que se investiga una posible vinculación con actividades de microtráfico.

Los dos grupos de operaciones forman parte de las acciones policiales dirigidas contra actividades vinculadas al crimen organizado, aunque se trata de investigaciones distintas.

En San Pedro Sula, el foco está puesto en determinar el funcionamiento de la red de préstamos “gota a gota”, la situación de los ciudadanos extranjeros involucrados y la posible existencia de delitos asociados.

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En Tegucigalpa, las investigaciones se concentran en establecer la presunta pertenencia de tres personas a una organización criminal y su posible relación con el microtráfico.