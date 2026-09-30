Honduras

Honduras: Operativo deja 16 colombianos requeridos por estafa

La Policía reportó el requerimiento de 14 colombianos y dos hondureños, además del decomiso de 13 vehículos, un arma de fuego y dinero en efectivo

La Oficina Policial de Investigación Financiera procesa los datos para coordinar posibles acusaciones con el Ministerio Público.
La Oficina Policial de Investigación Financiera procesa los datos para coordinar posibles acusaciones con el Ministerio Público.
Guardar

Un operativo en San Pedro Sula, Honduras contra la modalidad de préstamos informales conocida como “gota a gota” dejó a 16 personas requeridas, entre ellas 14 ciudadanos colombianos y dos hondureños, informó hoy el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass.

Durante las acciones también fueron decomisados 13 vehículos, un arma de fuego y dinero en efectivo, según el reporte policial.

PUBLICIDAD

La operación estuvo a cargo de unidades especializadas de investigación financiera, inteligencia y fuerzas especiales. La Policía indicó que corresponde avanzar en el análisis de la información recopilada y coordinar con el Ministerio Público para establecer si existen elementos que permitan determinar responsabilidades por posibles delitos.

De acuerdo con Oseguera, los equipos de la Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF) y las unidades de inteligencia están procesando la información obtenida durante el operativo.

La investigación busca establecer cómo funcionaba la estructura dedicada presuntamente a los préstamos diarios, quiénes participaban en la actividad y si existieron conductas que puedan constituir infracciones a la legislación hondureña.

PUBLICIDAD

La Policía también dará seguimiento a personas que habrían recurrido a esta modalidad de financiamiento, con el objetivo de conocer posibles afectaciones económicas o situaciones derivadas de la forma en que se realizaban los cobros.

El término “gota a gota” se utiliza para describir sistemas de préstamos informales, generalmente de corto plazo y con pagos frecuentes. Las autoridades hondureñas han advertido sobre los riesgos asociados a esta actividad cuando los mecanismos de cobro derivan en amenazas, intimidación u otros hechos ilícitos.

Los peritos financieros identificaron operaciones atípicas por más de 51 millones de lempiras que fueron incorporadas al expediente judicial.
La Policía ejecuta dos líneas de investigación independientes para combatir el crimen organizado en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Proceso de investigación

Mass explicó que se analiza el estatus migratorio de los 14 ciudadanos colombianos y que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, se determinarán los pasos correspondientes.

El funcionario señaló que entre las posibilidades analizadas están la remisión ante las autoridades competentes si existen elementos para establecer una responsabilidad penal, o la aplicación de medidas migratorias, de acuerdo con el resultado del proceso.

Por ahora, la Policía no ha informado que las personas requeridas hayan sido declaradas responsables de un delito. Esa determinación corresponde al proceso investigativo y, en su caso, a las autoridades judiciales.

Las autoridades también han relacionado algunas investigaciones sobre esta modalidad con hechos violentos, aunque cada caso debe ser analizado de manera individual para determinar si existe una conexión entre los préstamos, los mecanismos de cobro y eventuales delitos.

La Policía pretende identificar a las personas que participan en estas actividades, así como establecer si existen estructuras organizadas detrás de los préstamos informales.

Tres detenidos en operaciones

Oseguera Mass también informó sobre dos operaciones desarrolladas en Tegucigalpa contra estructuras que las autoridades vinculan presuntamente con pandillas se trata de tres investigadas por su posible pertenencia a una organización criminal.

La Oficina Policial de Investigación Financiera procesa los datos para coordinar posibles acusaciones con el Ministerio Público.
Las autoridades revisan el estatus migratorio de los 14 colombianos requeridos en la operación.

Según el reporte policial, durante las acciones se habría encontrado droga en poder de los sospechosos, por lo que se investiga una posible vinculación con actividades de microtráfico.

Los dos grupos de operaciones forman parte de las acciones policiales dirigidas contra actividades vinculadas al crimen organizado, aunque se trata de investigaciones distintas.

En San Pedro Sula, el foco está puesto en determinar el funcionamiento de la red de préstamos “gota a gota”, la situación de los ciudadanos extranjeros involucrados y la posible existencia de delitos asociados.

En Tegucigalpa, las investigaciones se concentran en establecer la presunta pertenencia de tres personas a una organización criminal y su posible relación con el microtráfico.

Temas Relacionados

PolicíaoperativosGotaAGotainvestigacionesestafas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalse La Concepción recupera 0.35 % tras últimas lluvias en Tegucigalpa

El embalse La Concepción alcanzó el 25.1 % de su capacidad tras recuperar 0.35 % debido a las últimas lluvias registradas en Tegucigalpa, mientras Los Laureles también mostró una leve mejora.

Embalse La Concepción recupera 0.35 % tras últimas lluvias en Tegucigalpa

Finanzas advierte impacto de L6,600 millones (USD 245,861) por congelar impuesto a los combustibles en Honduras

El ministro Emilio Hernández Hércules pidió al Congreso Nacional analizar el costo fiscal de la propuesta durante seis meses y advirtió que la reducción de ingresos obligaría a realizar ajustes en el presupuesto.

Finanzas advierte impacto de L6,600 millones (USD 245,861) por congelar impuesto a los combustibles en Honduras

Las imágenes del éxodo Hondureño que recorre México entre incertidumbre y esperanza de llegar a Estados Unidos

Con sus pertenencias a cuestas y bajo la incertidumbre, cientos de migrantes avanzan por México en busca de un lugar donde comenzar de nuevo. La falta de empleo y la violencia los empujaron a dejar sus países, pese a las advertencias sobre las restricciones para ingresar a Estados Unidos.

Las imágenes del éxodo Hondureño que recorre México entre incertidumbre y esperanza de llegar a Estados Unidos

Honduras: Nueva onda tropical ingresará este miércoles y dejaría dos días de lluvias

Una nueva onda tropical ingresará a Honduras este miércoles y dejaría hasta dos días de lluvias con actividad eléctrica, mientras Copeco prevé una recuperación parcial de los embalses de Tegucigalpa.

Honduras: Nueva onda tropical ingresará este miércoles y dejaría dos días de lluvias

Honduras: Tribunal fijará el 30 de octubre el fallo por la muerte de Keyla Martínez

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque leerá el 30 de octubre el fallo del juicio contra el policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez en 2021.

Honduras: Tribunal fijará el 30 de octubre el fallo por la muerte de Keyla Martínez

TECNO

Grabación profesional en iPhone 18 Pro: así funciona la apertura variable en Final Cut Camera

Grabación profesional en iPhone 18 Pro: así funciona la apertura variable en Final Cut Camera

OpenAI convierte a ChatGPT en una plataforma para descubrir y usar aplicaciones dentro de los chats

Comprar una PlayStation 5 Pro será más difícil por las nuevas restricciones de Sony

Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear en pocos minutos y gratis

Google investiga un fallo de Android Auto que afecta las llamadas cuando el celular plegable está cerrado

ENTRETENIMIENTO

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

Así luce a los 25 años Mackenzie Foy, la hija de Bella y Edward en “Crepúsculo”

Maestra de escuela perdió su trabajo tras ser descubierta en OnlyFans: “Si a los docentes les pagaran mejor...”

MUNDO

Quién es Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel

Quién es Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel

La versión de Flydubai del vuelo del terror: un “altercado” en la cabina y tripulantes “en servicio” que aseguraron el avión

Así fue el recorrido del avión de Flydubai con destino Israel que terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita

Netanyahu dijo que el piloto que apuñaló a su colega quería estrellar el avión de Flydubai que iba rumbo a Israel

¿Por qué atacó a su capitán? Las seis incógnitas que investigan los expertos tras el atentado en el vuelo de Flydubai