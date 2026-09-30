El recuerdo de Connie Ansaldi a 30 años de la muerte de su mamá: “Todo sucedió ayer”

Connie Ansaldi siendo una niña abrazada por su mamá, a quien recuerda a 30 años de su muerte (Instagram)

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Connie Ansaldi compartió un mensaje dedicado a su madre, a tres décadas de su muerte, y reconstruyó la última despedida que tuvo con ella antes de salir hacia su trabajo. La periodista publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece su mamá junto a su papá y relató el momento que marcó a su familia el 30 de septiembre de 1996.

La publicación partió de una escena cotidiana. Ansaldi contó que aquella mañana recibió el saludo habitual de su madre, con abrazos y besos en los cachetes. En su texto, puso el foco en el valor que esa situación adquirió con el paso de los años y en la rapidez con la que cambió el rumbo de ese día.

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Connie Ansaldi y Mariana Nannis

“El 30 de septiembre de 1996, mi mamá me saludaba como todas las mañanas”, escribió la conductora. Luego describió esos gestos que identificaba con ella: “Me dio esos besos seguidos y pegados que dan las mamás en los cachetes, mientras te aprietan en un abrazo protector”.

La periodista definió esa despedida a partir de una frase que condensó su mirada actual sobre aquel recuerdo. “Nada extraordinario y todo extraordinario”, expresó. Según relató, su madre también le dijo que la quería, como solía hacerlo, pero ella tenía apuro por llegar a tiempo a su trabajo.

Las conmovedoras palabras de Connie Ansaldi para su madre, a 30 años de su fallecimiento (Instagram)

“Me dijo te quiero mucho, siempre me lo decía, y yo con el apuro por llegar bien al trabajo, me di vuelta y me fui”, señaló Ansaldi. Ese intercambio, que entonces transcurrió como parte de una rutina, fue el último entre ambas.

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En el mismo mensaje, la comunicadora contó que recibió la noticia de la muerte de su madre pocas horas más tarde. “Apenas 3 horas después, mi mamá ya no estaba más en este plano. Brutal”, afirmó. La publicación no incluyó precisiones sobre las circunstancias de la muerte.

La periodista explicó que aquel hecho produjo un cambio definitivo en su entorno. “A partir de ese momento, mi vida y la de mi familia cambiaron para siempre”, expresó. La referencia a sus seres cercanos apareció como una de las claves de su texto, que vinculó el recuerdo íntimo con la huella que la ausencia dejó durante los siguientes años.

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En otro tramo, Ansaldi reflexionó sobre la percepción del tiempo después de una pérdida. Para ella, las tres décadas que transcurrieron desde aquel día no eliminaron la cercanía de la escena. “El paso del tiempo es muy traicionero. Por un lado trae alivio y cierto olvido. Y por otro, te vuela 30 años de un plumazo y todo sucedió ayer”, escribió.

El posteo cerró con el apodo que su familia utilizaba para referirse a su madre. “Mami, todos le decíamos mami, se fue. Simplemente nos cuida desde otro lugar”, manifestó. Junto con la imagen, esas palabras dieron forma a un homenaje personal a la mujer que murió cuando Ansaldi se disponía a comenzar una jornada laboral común.

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En un nuevo aniversario de la muerte de su madre, Connie Ansaldi la homenajeó con unas sentidas palabras (Instagram)

El mensaje llegó en un período de exposición pública de distintos aspectos de su vida personal. En octubre de 2025, la periodista contó que se casó en secreto con el ingeniero agrónomo Ignacio Eguren en una ceremonia en Las Vegas. La revelación ocurrió durante su participación en LAM, donde dio detalles sobre la decisión de preservar el evento de la atención mediática.

Según informó Connie Ansaldi se casó en secreto con Ignacio Eguren en una ceremonia en Las Vegas: “Fue hace un año”, Ansaldi eligió esa ciudad estadounidense por la simplicidad de los trámites. También indicó que avisó de la boda a Ángel de Brito y le pidió reserva.

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La relación entre Ansaldi y Eguren surgió a partir de un encuentro en una conferencia de emprendimiento. Ella hizo pública la pareja en junio de 2024, cuando difundió una primera foto junto a él en redes sociales. Esta vez, su cuenta de Instagram reunió un recuerdo familiar fechado en 1996 y una reflexión sobre una despedida que conserva vigente.