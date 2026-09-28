Carlos Alcaraz usa un dispositivo tecnológico en la Laver Cup para ganar y mejorar su rendimiento

El dispositivo Whoop 5.0 carece de pantalla, pesa 33 gramos y ofrece una autonomía superior a los 14 días. (REUTERS/Dylan Martinez)

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Después de ganar la Laver Cup con Europa, Carlos Alcaraz vuelve a ser tendencia por un dispositivo que usa en la muñeca durante sus entrenamientos y gran parte del día. No se trata de un accesorio decorativo ni de un reloj inteligente convencional. Es Whoop, un dispositivo sin pantalla diseñado para monitorizar el descanso, la recuperación y la actividad física del tenista.

El propio Alcaraz explicó en enero de 2026 que esta tecnología le sirve para controlar tres aspectos concretos de su preparación: el descanso, los entrenamientos y la carga física.

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Qué es y para qué sirve la pulsera Whoop

A simple vista, Whoop puede confundirse con una pulsera deportiva cualquiera. Su diferencia principal es que no tiene pantalla: no muestra la hora ni notificaciones, sino que recopila datos de forma constante para analizarlos después a través de una aplicación.

El dispositivo pesa 33 gramos y está pensado para usarse prácticamente las 24 horas del día. Registra frecuencia cardiaca, sueño, respiración, estrés, temperatura de la piel y nivel de oxígeno en sangre, según el modelo. El actual Whoop 5.0 tiene una autonomía superior a 14 días.

Carlos Alcaraz utiliza la pulsera Whoop para controlar el descanso, la carga física y los entrenamientos.

Whoop es una pulsera sin pantalla que registra de forma continua variables como el sueño, la frecuencia cardiaca y la recuperación física, y traslada esos datos a una aplicación que ofrece recomendaciones personalizadas de entrenamiento y descanso. La utiliza Alcaraz y también otros deportistas como Cristiano Ronaldo y Rory McIlroy.

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Cuáles son las funciones de la pulsera de Carlos Alcaraz

Uno de los indicadores centrales del sistema es Recovery, que estima si el organismo está en condiciones de afrontar el día según distintas variables fisiológicas y el descanso previo. Con esa información, la aplicación sugiere, por ejemplo, priorizar la recuperación tras un partido exigente en lugar de sumar otra sesión intensa.

Otra métrica clave es Strain, que cuantifica la carga cardiovascular y muscular acumulada en una escala de 0 a 21. Para un tenista, esto permite diferenciar el desgaste real de cada entrenamiento o partido, más allá de las horas invertidas.

El sueño también ocupa un lugar central: Whoop analiza sus fases y calcula las necesidades de descanso según la actividad del día y los patrones anteriores, con recomendaciones sobre cuándo acostarse o despertarse.

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Las métricas del sistema evalúan el estado de recuperación del deportista y miden el esfuerzo acumulado en una escala de 0 a 21. (Greg Kaplan)

El acceso a estas funciones requiere membresía. En España, la modalidad Whoop One cuesta 199 euros al año, Whoop Peak asciende a 264 euros y Whoop Life llega a 399 euros anuales. Las correas se venden por separado, desde 49 euros las SuperKnit hasta 129 euros en las versiones Meridian.

Por qué no puede usarla siempre en los partidos

La utilidad del dispositivo en los entrenamientos no se traslada de forma automática a la competición oficial. En el Abierto de Australia 2026, la jueza de silla Marija Cicak detectó la pulsera bajo la muñequera de Alcaraz antes de su partido de octavos de final contra Tommy Paul y le pidió retirarla.

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“Son reglas del torneo, de la ATP, de la ITF… No se puede jugar con él”, explicó Alcaraz a los medios tras avanzar a cuartos de final en Melbourne. El tenista añadió que el dispositivo “ayuda a cuidarte más, a controlar mejor el descanso, los entrenamientos, la carga”.

Sin embargo, la prohibición no proviene de la ATP ni de la ITF, que sí incluyen a Whoop entre los dispositivos tecnológicos permitidos. La restricción es exclusiva del Abierto de Australia. Un portavoz de Tennis Australia indicó a CLAY que “el uso de dispositivos portátiles no está permitido en los torneos de Grand Slam” y que el torneo mantiene conversaciones sobre un posible cambio en esa política.

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El fundador de Whoop, Will Ahmed, criticó la decisión de la organización y afirmó que los datos no son esteroides. (https://www.whoop.com)

El mismo organismo precisó que los jugadores igualmente pueden acceder a datos de carga externa (distancia recorrida, cambios de dirección, aceleraciones o velocidad de los golpes) a través de su propio sistema, llamado Bolt 6. Aryna Sabalenka enfrentó el mismo inconveniente en su debut en Melbourne y también debió quitarse el brazalete antes de jugar.

La medida generó la reacción pública de Will Ahmed, fundador y director ejecutivo de Whoop, quien calificó la decisión de “ridícula” y aseguró en redes sociales que el dispositivo “está aprobado por la ITF para usarse durante los partidos y no representa ningún riesgo para la seguridad”. Ahmed remató su mensaje con una frase que resume el reclamo de la empresa: “Los datos no son esteroides”.

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