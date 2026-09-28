Tecno

Freidoras de aire cambian debido a la transformación de la inteligencia artificial y el WiFi

La conectividad WiFi cumple la función de puente de datos entre la freidora, las aplicaciones móviles y los servidores en la nube

Una pastafrola de membrillo dentro de la canasta de una freidora de aire negra y plateada sobre una encimera de madera junto a una ventana.
Una freidora de aire inteligente es aquella que combina ese flujo térmico clásico con microprocesadores y módulos de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las freidoras de aire dejaron de ser un simple electrodoméstico de convección para convertirse en dispositivos capaces de tomar decisiones por sí mismos. La incorporación de inteligencia artificial y conectividad WiFi permitió que estos equipos pasen de depender de perillas y tiempos fijos a interpretar datos en tiempo real sobre el alimento que están cocinando.

Este cambio no se limita a una mejora estética o de diseño. Implica una reestructuración completa del funcionamiento interno del aparato, que ahora combina microprocesadores, sensores ópticos, módulos de comunicación y algoritmos capaces de ajustar temperatura, humedad y tiempo sin intervención manual constante.

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Transformación de las freidoras de aire en electrodomésticos inteligentes

El modelo original de freidora de aire se basaba en un principio simple: generar un flujo térmico de alta velocidad para dorar alimentos con poco aceite. El usuario fijaba manualmente el tiempo y la temperatura, y el resultado dependía en gran medida de la experiencia previa con ese ingrediente en particular.

Cuatro chiles poblanos verdes dentro de la cesta de una freidora de aire negra con una cuchara de madera al lado.
Las freidoras de aire dejaron de ser un simple electrodoméstico de convección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de sensores térmicos integrados modificó esa lógica. En lugar de una programación estática, el equipo empezó a recibir información continua sobre el estado interno de la cocción, lo que permitió calibraciones automáticas durante el proceso.

Una freidora de aire inteligente es aquella que combina ese flujo térmico clásico con microprocesadores y módulos de comunicación capaces de procesar datos sobre el tipo de ingrediente, su volumen y la humedad acumulada, para ajustar la cocción sin necesidad de tablas impresas ni prueba y error por parte del usuario.

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Ese salto tecnológico también trajo consigo un control distribuido: las instrucciones ya no se ingresan únicamente desde el panel frontal del equipo, sino que pueden enviarse desde un teléfono inteligente o mediante un asistente de voz.

Freidora de aire de acero inoxidable desmontada sobre una encimera blanca, con su cesta y bandeja separadas. Junto a ella, una esponja amarilla y un spray limpiador.
Si el WiFi se encarga de transportar la información, la inteligencia artificial es la que la interpreta para modificar el comportamiento del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el WiFi en las freidoras de aire inteligentes

La conectividad WiFi cumple la función de puente de datos entre la freidora, las aplicaciones móviles y los servidores en la nube. Gracias a este enlace de red, el equipo sincroniza sus parámetros de trabajo sin que el usuario tenga que tocar físicamente el panel frontal.

Esta comunicación funciona en dos direcciones. Por un lado, el módulo WiFi transmite el estado del equipo hacia la aplicación dedicada. Por otro, recibe comandos que modifican el comportamiento de la freidora en tiempo real.

Cuando una persona selecciona una receta en la aplicación, el sistema envía de forma automática la curva de cocción completa: temperatura inicial, tiempo total y las variaciones que deben producirse durante el proceso. No se trata de un dato único, sino de una secuencia que la freidora ejecuta paso a paso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mediante algoritmos de visión por computadora, el equipo analiza el tono de la superficie del alimento en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo canal se utiliza para enviar alertas directas al dispositivo móvil del usuario, ya sea para indicar que es momento de agitar la cesta o para notificar que la cocción llegó a su fin. De esta manera, se elimina la necesidad de permanecer cerca del electrodoméstico durante todo el ciclo.

La conectividad también facilita la vinculación con asistentes de voz, lo que permite iniciar o pausar el ciclo de cocción mediante comandos hablados, dentro del esquema más amplio de integración en el hogar inteligente conocido como IoT.

A esto se suma la posibilidad de recibir actualizaciones de firmware de manera remota, un proceso conocido como actualización OTA, que mejora el consumo eléctrico del equipo o incorpora nuevos perfiles de cocción sin necesidad de reemplazar ningún componente físico.

Inteligencia artificial y sensores en el proceso de cocción

Si el WiFi se encarga de transportar la información, la inteligencia artificial es la que la interpreta para modificar el comportamiento del electrodoméstico. Este análisis se apoya en dos tipos de sensores: ópticos, como cámaras o espectrómetros, y de humedad relativa.

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Otro de los usos centrales de estos sensores es la detección del grado de tueste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cámara integrada captura la imagen del alimento cargado en la cesta y determina, mediante reconocimiento visual, si se trata de una proteína, un vegetal o un producto congelado. A partir de esa identificación, el sistema ajusta automáticamente los parámetros de cocción correspondientes.

Ese mismo sensor óptico permite calcular la densidad y el volumen del alimento presente, lo que se traduce en ajustes automáticos sobre la velocidad del ventilador y los vatios de potencia utilizados. Cuanto mayor sea la cantidad de comida detectada, distinto será el flujo de aire aplicado.

Otro de los usos centrales de estos sensores es la detección del grado de tueste. Mediante algoritmos de visión por computadora, el equipo analiza el tono de la superficie del alimento en tiempo real, lo que le permite anticipar el punto exacto de cocción y detener el proceso antes de que se produzca una quemadura.

Un router WiFi negro con antenas y luces azules se encuentra en una mesa de madera frente a una casa en sección que revela siluetas de personas naranjas y ondas azules.
El módulo WiFi transmite el estado del equipo hacia la aplicación dedicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los termostatos tradicionales, que mantienen una temperatura fija de manera discontinua, la IA ejecuta ajustes proporcionales sobre los elementos calefactores. Cuando el sistema detecta una alta condensación al inicio de la cocción, eleva temporalmente el flujo de aire para evaporar esa capa exterior de agua y así lograr el efecto crujiente característico.

El mismo mecanismo se emplea para predecir el tiempo restante de cocción. El equipo compara de manera dinámica las curvas de temperatura actuales con bases de datos de recetas procesadas previamente en la nube, lo que le permite estimar con mayor precisión cuánto falta para que el alimento esté listo.

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