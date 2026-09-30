Comprar una PlayStation 5 Pro será más difícil por las nuevas restricciones de Sony

Sony aplica nuevas condiciones para comprar una PlayStation 5 nueva en Japón. (Sony)

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Sony estableció nuevos requisitos para comprar una PlayStation 5 Pro en Japón debido a la escasez de consolas y al aumento de la demanda. Los jugadores que quieran adquirir el dispositivo a través de la tienda oficial de la compañía deberán cumplir varias condiciones, entre ellas haber acumulado al menos 60 horas de juego en PlayStation 4 o PlayStation 5 durante los últimos dos años. Si las solicitudes superan las unidades disponibles, la empresa realizará un sorteo para determinar quiénes podrán comprarla.

La medida busca limitar las compras ante la falta de inventario y reducir la reventa de consolas a precios elevados. Sin embargo, no todos los usuarios podrán participar: Sony exige que los interesados tengan una cuenta de PlayStation Network (PSN) que cumpla con determinados requisitos de antigüedad e identificación.

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Por ahora, las restricciones solo se aplican en Japón. La compañía no ha anunciado medidas similares para Estados Unidos, México, ni otros países de Latinoamérica, por lo que los compradores de esas regiones no están sujetos a estas condiciones.

En Japón, usuarios deben de cumplir ciertos requisitos de Sony si quieren adquirir de manera oficial una PS5.

Sony exige 60 horas de juego para comprar una PS5 Pro

Uno de los requisitos más llamativos de la nueva iniciativa de Sony es que los usuarios deben haber registrado un mínimo de 60 horas de juego entre el 27 de septiembre de 2024 y el 27 de septiembre de 2026. El tiempo acumulado puede corresponder a partidas realizadas tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

Esta condición deja fuera a quienes no hayan utilizado ninguna de las dos consolas durante ese periodo o no alcancen el mínimo establecido. Por lo tanto, incluso quienes tengan una cuenta activa de PlayStation Network podrían quedar excluidos del proceso si no cumplen con el requisito de actividad.

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Además, los interesados deben contar con una cuenta activa de PSN vinculada al mismo identificador de My Sony y al utilizado para iniciar sesión. Según la compañía, quienes se registraron después del 19 de enero de 2022 ya tienen sus cuentas unificadas, por lo que no deberían necesitar realizar trámites adicionales para cumplir esta condición.

Usuarios deben demostrar 60 horas de juego si quieren adquirir una PS5 Pro en Japón.

Estas exigencias forman parte de un sistema que pretende dar prioridad a los usuarios habituales de las consolas de Sony y dificultar que los revendedores adquieran varias unidades para comercializarlas posteriormente a precios más elevados.

Cómo funciona el sorteo para comprar la PlayStation 5 Pro

Sony abrió el periodo de solicitudes el 28 de septiembre en Japón. Los usuarios que cumplan con las condiciones pueden inscribirse para participar en el proceso de compra, aunque esto no garantiza que consigan una consola.

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Si el número de solicitudes supera el inventario disponible, la compañía realizará un sorteo aleatorio para seleccionar a los compradores. Los resultados comenzarán a comunicarse el 26 de octubre y quienes sean elegidos tendrán hasta el 2 de noviembre para completar la adquisición.

La PlayStation 5 Pro tiene un precio de 137.980 yenes, equivalentes a unos 880 dólares. Según el calendario anunciado, las entregas se realizarán entre principios y mediados de noviembre, antes del lanzamiento de GTA 6, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

La alta demanda por la PS5 Pro en Japón ha obligado a Sony a realizar un nuevo método de compra.

El sistema de selección implica que cumplir con todos los requisitos únicamente permite participar en el sorteo. Los usuarios que no resulten elegidos no tendrán garantizada la posibilidad de comprar la consola mediante esta iniciativa.

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La escasez de consolas aumenta ante la llegada de GTA VI

Las restricciones de Sony también reflejan las dificultades que atraviesa el mercado de consolas. El crecimiento de la inteligencia artificial ha incrementado la demanda de componentes, especialmente de memoria, lo que ha generado presiones sobre los precios y la disponibilidad de determinados productos tecnológicos.

A esta situación se suma el interés que despierta Grand Theft Auto VI. Las previsiones de la industria apuntan a un aumento de la demanda de consolas de actual generación ante el próximo lanzamiento del videojuego de Rockstar Games.

De hecho, después de la presentación del título a finales de agosto, se reportaron problemas de inventario de la PlayStation 5 Pro en tiendas del Reino Unido y otros mercados. La escasez también favoreció la aparición de unidades de reventa a precios superiores a los oficiales.

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La próxima salida de GTA 6 ha provocado que la PS5 Pro sea altamente demandada. (Sony - Rockstar)

En julio, Sony aseguró que había garantizado los volúmenes de memoria necesarios para atender sus previsiones de ventas durante la segunda mitad de 2026. Sin embargo, las nuevas restricciones en Japón muestran que la disponibilidad de la consola continúa siendo un desafío en determinados mercados.

Por el momento, la compañía no ha confirmado si extenderá este sistema de compra a otras regiones. La medida japonesa constituye, así, una respuesta localizada a la demanda y a la falta de unidades, mientras se acerca uno de los lanzamientos más esperados del sector de los videojuegos.