Este estado de EEUU registra un récord de 69 murciélagos con rabia en 2026 y supera el máximo histórico documentado por las autoridades

Los Ángeles detectó 69 murciélagos con rabia en 2026 y superó el máximo histórico previo registrado en 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Ángeles registró 69 murciélagos con rabia en 2026, la cifra anual más alta documentada hasta ahora por las autoridades sanitarias del condado. Los animales fueron hallados en viviendas, patios, piscinas, calles, negocios y zonas residenciales de distintas localidades, con una concentración mayor en Santa Clarita Valley. El número supera el máximo previo de 68 casos, registrado en 2021, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

El mapa de vigilancia del Programa de Salud Pública Veterinaria del condado incluye casos detectados desde enero hasta septiembre en Santa Clarita, Valencia, Castaic, Stevenson Ranch, Canyon Country, Saugus, Burbank, Calabasas, Glendale, Tarzana, Woodland Hills y la ciudad de Los Ángeles. De acuerdo con el organismo, los puntos identificados representan murciélagos que dieron positivo en las pruebas tras notificaciones realizadas por residentes a los servicios de control animal.

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El aumento ocurre después de más de una década de crecimiento en los registros de rabia en murciélagos. El Departamento de Salud Pública indicó en 2025 que la cantidad de animales infectados varía año a año, aunque mantiene una tendencia ascendente. Las autoridades atribuyen parte del incremento a la mayor notificación de hallazgos, pero advierten que el virus constituye un riesgo para personas y mascotas cuando existe contacto directo.

¿Cuántos murciélagos con rabia se detectaron en Los Ángeles en 2026?

El Condado de Los Ángeles confirmó 69 murciélagos con rabia hasta septiembre de 2026, de acuerdo con el mapa anual del Programa de Salud Pública Veterinaria. La cifra ya superó el máximo anterior de 68 animales positivos informado en 2021, por lo que representa el registro anual más alto comunicado por el condado.

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Durante noviembre de 2025, las autoridades locales habían informado 61 detecciones y señalaron que ese total era el segundo más alto hasta entonces. El récord correspondía a 2021, con 68 animales infectados. El registro de 2026 excedió esa referencia antes del cierre del año, según los datos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Los casos no se limitaron a una zona específica. El listado oficial incluye animales hallados en vecindarios suburbanos, áreas urbanas, edificios residenciales, parques, patios traseros, entradas de viviendas y espacios comerciales. El organismo aclara que la ausencia de casos notificados en un sector no implica que el virus no esté presente allí.

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La vigilancia depende de los avisos de residentes, la intervención de control animal y el análisis de los ejemplares recogidos. Por ese motivo, la cifra refleja los animales que fueron reportados, recuperados y sometidos a pruebas, no una estimación de la cantidad total de murciélagos infectados en todo el condado.

Santa Clarita Valley concentró la mayor cantidad de hallazgos de animales infectados con el virus dentro del condado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué zonas de Los Ángeles encontraron murciélagos con rabia?

La mayoría de los hallazgos de 2026 se concentró en Santa Clarita Valley, que incluye Santa Clarita, Valencia, Canyon Country, Saugus, Stevenson Ranch y áreas cercanas como Castaic. El mapa oficial muestra decenas de registros en esa región desde marzo hasta septiembre.

El Departamento de Salud Pública había informado en 2025 que Santa Clarita Valley acumuló la mayor cantidad de murciélagos con rabia del condado durante la última década. Según la autoridad sanitaria, muchos de los animales positivos pertenecían al murciélago del cañón, una especie frecuente en esa zona del sur de California.

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Fuera de Santa Clarita Valley, los casos aparecieron en Burbank, Glendale, Monrovia, Sylmar, Reseda, Tarzana, Calabasas, West Hills, Woodland Hills, Westlake Village, Glendora, La Crescenta, Llano y distintos códigos postales de Los Ángeles. La distribución territorial muestra que la presencia de animales positivos no se limita a zonas rurales o de borde urbano.

El mapa de 2026 incluye murciélagos encontrados en puertas de viviendas, garajes, piscinas, patios, veredas, balcones y habitaciones. En algunos episodios, perros o gatos tuvieron posible contacto con los animales. Las autoridades registraron, por ejemplo, casos en los que mascotas olfatearon, tomaron con la boca o estuvieron cerca de murciélagos positivos.

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¿Por qué aumentaron los casos de rabia en murciélagos en Los Ángeles?

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó que las detecciones de murciélagos con rabia aumentaron durante más de una década. La agencia indicó que la tendencia responde a una combinación de circulación del virus en poblaciones de animales silvestres y una mayor identificación de ejemplares por parte de residentes y autoridades locales.

Desde 2018, el Programa de Salud Pública Veterinaria realiza acciones de información en comunidades donde se identificaron murciélagos infectados. Según el organismo, esas medidas buscan que los habitantes reconozcan animales con comportamientos inusuales y notifiquen los casos a control animal.

La autoridad sanitaria señaló que una mayor difusión puede explicar parte de la subida en las detecciones, en especial en Santa Clarita Valley. No obstante, sostuvo que los registros elevados también representan una preocupación de salud pública por la posibilidad de exposición de personas y mascotas.

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Los murciélagos cumplen funciones ecológicas, entre ellas el control de insectos. Sin embargo, las autoridades locales recuerdan que cualquier mamífero puede portar el virus de la rabia. El Departamento de Salud Pública pide no manipular a los animales silvestres, incluso si parecen heridos, inmóviles, muertos o incapaces de volar.

El incremento de registros obedece a la circulación del virus y a un mayor número de avisos por parte de los residentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos murciélagos con rabia hubo en Los Ángeles durante agosto?

El mes de agosto concentró 24 detecciones de murciélagos positivos en el registro oficial de 2026. Los animales fueron encontrados en Santa Clarita, Valencia, Castaic, Stevenson Ranch, Woodland Hills, West Hills, Burbank, Tarzana, Canyon Country, Llano, Westlake Village y la ciudad de Los Ángeles.

Los hallazgos de agosto incluyeron murciélagos muertos en piscinas, patios, veredas y entradas de casas, así como ejemplares vivos localizados en paredes, porches, muebles de exterior y el interior de inmuebles. En algunos reportes, las autoridades consignaron posibles exposiciones de perros y gatos.

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El final del verano suele concentrar más actividad de vigilancia. En 2024, agosto fue el mes con más animales positivos en Los Ángeles, con 23 murciélagos infectados, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública. Ese año, el organismo señaló que el 33% de los murciélagos reportados por residentes durante agosto obtuvo resultado positivo en las pruebas.

La comparación muestra que el registro de agosto de 2026 superó por un caso el máximo mensual informado para agosto de 2024. Aun así, el condado no atribuyó los resultados de un año a una sola causa, debido a que las detecciones dependen de la actividad de los animales y del número de avisos recibidos.

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¿Qué hacer si aparece un murciélago dentro de una casa?

Las autoridades recomiendan no tocar al murciélago, no intentar atraparlo con las manos y evitar que perros, gatos o niños se acerquen. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles pide contactar a control animal o a la propia agencia sanitaria para que evalúe el caso y determine si el ejemplar debe ser recogido para su análisis.

La autoridad local considera que puede haber exposición cuando saliva o tejido del animal entra en contacto con una mordedura, un arañazo, una herida abierta o las mucosas de ojos, nariz y boca. Las mordeduras de murciélago pueden ser pequeñas y pasar inadvertidas, según la agencia.

El médico Muntu Davis, funcionario de salud del condado, afirmó en un comunicado de 2025 que “los murciélagos son vitales para nuestro ambiente, pero también pueden portar rabia, una enfermedad que es casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas”. El funcionario pidió consultar de inmediato con un profesional de salud ante cualquier posible contacto.

El Departamento de Salud Pública recomienda tratar como posible exposición el hallazgo de un murciélago en una habitación donde dormía una persona, un niño o una mascota. En esos casos, la evaluación debe realizarse aunque no haya una mordedura visible, debido a que no siempre resulta posible descartar el contacto.

Las autoridades sanitarias contabilizaron 24 murciélagos positivos durante el mes de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tratamiento existe después de una posible exposición a la rabia?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que una persona expuesta debe recibir atención médica de inmediato. La evaluación define si corresponde aplicar profilaxis posterior a la exposición, que puede incluir limpieza de la herida, inmunoglobulina antirrábica y una serie de vacunas.

El tratamiento busca evitar que la enfermedad se desarrolle antes de la aparición de síntomas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que la rabia casi siempre es mortal una vez que comienza el cuadro clínico, por lo que la consulta temprana forma parte de la respuesta sanitaria.

Para los propietarios de mascotas, el Departamento de Salud Pública recomienda mantener actualizada la vacunación antirrábica de perros y gatos. Si un animal doméstico tuvo contacto con un murciélago, el propietario debe comunicarse con un veterinario y con las autoridades locales para conocer las medidas correspondientes.

La cifra récord de 2026 mantiene activa la vigilancia del Condado de Los Ángeles. Las autoridades prevén continuar con la recolección y análisis de animales notificados, mientras recomiendan a los residentes evitar el contacto directo, informar los hallazgos y solicitar atención médica si existe una posible exposición.