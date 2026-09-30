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Contundente comunicado de Pep Guardiola tras el histórico fallo que pone en riesgo el futuro del Manchester City

El técnico catalán aseguró en redes sociales que permanecerá junto a la entidad inglesa y sus aficionados mientras continúe el proceso por irregularidades financieras

Pep Guardiola se pronunció en sus redes sociales (Reuters)
Pep Guardiola se pronunció en sus redes sociales (Reuters)
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Pep Guardiola expresó su apoyo al Manchester City después de que una comisión independiente de la Premier League declarara al club culpable por irregularidades financieras vinculadas a 115 cargos. El técnico catalán difundió un mensaje dirigido a los aficionados del equipo inglés, en el que sostuvo que mantendrá su respaldo a la institución durante el proceso que ahora debe definir una eventual sanción.

Quiero que cada aficionado del Manchester City en todo el mundo sepa que estoy aquí; más que nunca”, afirmó Guardiola en el comunicado publicado en sus redes sociales. El texto estuvo acompañado por fotografías junto al presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, el consejero delegado Ferran Soriano y el exdirector deportivo Txiki Begiristain, además de una imagen con el trofeo de la Liga de Campeones.

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El pronunciamiento llegó después de que la Premier League comunicara la resolución de la comisión sobre las acusaciones presentadas en febrero de 2023. El proceso examinó presuntas infracciones cometidas durante el período comprendido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.

Captura de pantalla de Instagram que muestra a Pep Guardiola abrazando a Khaldoon Al Mubarak junto a un texto en inglés
El entrenador Pep Guardiola reafirmó su compromiso con el Manchester City mediante una publicación junto al presidente del club, Khaldoon Al Mubarak.

En su mensaje, Guardiola incluyó a la conducción del club, al plantel y a los seguidores entre las personas y sectores a los que manifestó su respaldo. “Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y ustedes, nuestros únicos aficionados”, señaló.

El entrenador también transmitió un mensaje de unidad ante la situación institucional que enfrenta el equipo. “Dejenme ser claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos”, agregó. Guardiola dirigió al Manchester City desde 2016 hasta 2026. Durante ese período obtuvo 20 títulos con el club: seis Premier Leagues, cinco Copas de la Liga, tres FA Cups, tres Community Shields, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

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Según la información oficial, el Manchester City incurrió en irregularidades relacionadas con sus ingresos, costos operativos, documentación contable y obligaciones de colaboración con la investigación. Entre los cargos, la Premier League señaló la existencia de contratos alterados con determinadas empresas para incrementar de forma artificial los ingresos del club y reducir los costos registrados en sus balances. También mencionó la presentación de cuentas inexactas, el ocultamiento de información financiera ante organismos del fútbol y el incumplimiento de las normas económicas de la competición inglesa y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

Según esa descripción, varias compañías de Emiratos Árabes Unidos habrían formado parte del entramado. Los acuerdos contemplaban que esas empresas abonaran una parte de los compromisos, mientras que el fondo de inversión propietario del club habría cubierto el resto. De esa manera, siempre de acuerdo con la acusación de la Premier League, el City habría podido consignar gastos operativos inferiores a los reales.

Pep Guardiola sostiene el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA con una medalla de oro en el cuello
Pep Guardiola confía en la inocencia del Manchester City

La liga inglesa indicó además que, si se hubieran presentado las cuentas completas, el club habría incumplido de manera significativa los controles financieros de la Premier League y de la UEFA.

La resolución también cuestionó la cooperación del club con la investigación. La Premier League sostuvo que el Manchester City intentó frenar y obstaculizar el procedimiento, además de incumplir sus deberes de actuar de buena fe y con lealtad hacia la competición.

La instancia que declaró la culpabilidad deberá establecer ahora la sanción correspondiente. Entre las medidas posibles aparecen una multa económica, deducción de puntos, retirada de títulos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

El Manchester City dispone de plazo hasta el 2 de octubre para presentar una apelación. El club ha defendido su inocencia durante el proceso y afirmó que cuenta con un amplio conjunto de pruebas para sostener esa posición.

El comunicado completo de Pep Guardiola

Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré apoyando a mi club, a mi dueño, a mi presidente, Ferran, a los jugadores, al cuerpo técnico, a Enzo y a ustedes, nuestros increíbles seguidores.

Permítanme ser claro: superaremos esto juntos.

Los quiero a todos.

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