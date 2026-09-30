Choque múltiple en la Carretera de Oro en San Salvador dejó una persona muerta y catorce vehículos afectados

Integrantes de Cuerpos de Socorro y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras el múltiple choque. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

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Tras el percance, varios vehículos resultaron incendiados por lo que se necesitó la intervención del Cuerpo de Bomberos (Cuerpos de Socorro El Salvador)

Un choque múltiple entre una volqueta y 12 vehículos más una motocicleta dejó una persona fallecida en los alrededores del redondel Integración, en Apopa. El siniestro ocurrió la mañana de este miércoles sobre la Carretera de Oro, en el tramo que conecta ese punto con el redondel El Ángel.

Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

Cruz Verde Salvadoreña, institución de emergencias médicas, confirmó el fallecimiento de una mujer identificada como María Elizabeth Hernández, quien viajaba en uno de los vehículos impactados. La institución difundió la información a través de su vocero, Luis Laínez, quien detalló el saldo de víctimas del hecho.

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El siniestro ocurrido la mañana de este miércoles involucró una volqueta, trece automóviles y una motocicleta en la Carretera de Oro, cerca del redondel Integración, entre Apopa y Quezaltepeque. Las autoridades mantenían restringida la circulación mientras retiraban las unidades afectadas. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

El reporte oficial de Cruz Verde Salvadoreña contabilizó 14 unidades afectadas: 12 vehículos particulares, una motocicleta y la volqueta que originó el impacto en cadena, además de siete personas heridas.

El hecho se registró en el Bulevar Constitución, en el sentido que va desde el redondel de Quezaltepeque hacia Apopa. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

El hecho se registró en el Bulevar Constitución, en el sentido que va desde el redondel de Quezaltepeque hacia Apopa.

Entre los pacientes atendidos por Cruz Verde Salvadoreña figura Joel Rivas, de 30 años, quien fue una de las primeras personas socorridas por la base más cercana, en Apopa. Rivas presentaba lesiones de consideración y fue derivado al hospital del Seguro Social con pronóstico reservado.

El reporte oficial de Cruz Verde Salvadoreña contabilizó 14 unidades afectadas: 12 vehículos particulares, una motocicleta y la volqueta que originó el impacto en cadena. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

La institución también asistió en el lugar a Juan Ramón Guardado, de 57 años, sin necesidad de traslado hospitalario. Otro paciente, identificado como Óscar Rodríguez, de 57 años, recibió atención por una crisis nerviosa y fue estabilizado en el sitio del siniestro.

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Un aparatoso accidente que involucra a varios vehículos y una volqueta provoca un incendio y una densa columna de humo en la carretera. Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar atendiendo a los heridos. / (Cuerpos de socorro)

Laínez precisó ante los medios que, además de los pacientes atendidos por Cruz Verde Salvadoreña, otras personas recibieron auxilio de instituciones distintas. El vocero mencionó al Cuerpo de Bomberos, a Comandos de Salvamento y a la Cruz Roja Salvadoreña como parte del operativo conjunto.

Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión de un vehículo contra un camión de carga. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

Los equipos de emergencia trabajaron con el saldo de una persona muerta y al menos cinco trasladadas a distintos centros asistenciales. Entre los heridos, uno permanece con pronóstico reservado tras una intervención de rescate que requirió equipo hidráulico para liberarlo de los restos del vehículo.

Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

Socorristas de Comandos de Salvamento, que también participaron en la asistencia de las víctimas, tuvieron que utilizar equipo hidráulico para extraer a un conductor que había quedado atrapado dentro de su vehículo a raíz del fuerte impacto de la volqueta contra varios automóviles. La institución trasladó además a otros lesionados hacia distintos hospitales.

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El despliegue de emergencia incluyó dos ambulancias, una unidad de rescate, una pipa y ocho elementos entre socorristas y rescatistas. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

Cuatro instituciones desplegaron ambulancias, se halló motocicleta calcinada

El despliegue de emergencia incluyó dos ambulancias, una unidad de rescate, una pipa y ocho elementos entre socorristas y rescatistas, según el reporte de recursos asignados a la zona. Una unidad motorizada escoltó además el ingreso de la pipa hacia el lugar del choque.

Una de las unidades de Cruz Verde Salvadoreña trasladó primero a un hombre lesionado hacia un centro asistencial, antes de que se confirmara la muerte de la mujer en el sitio.

Laínez adelantó que la institución continuaría con actualizaciones sobre el hecho, entre ellas una línea que se investigaba en torno a una motocicleta hallada calcinada en el lugar. El vocero señaló que ese dato aún estaba en proceso de verificación al momento de su última comunicación.

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Integrantes de Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil trabajan en las labores de rescate tras la colisión de un vehículo contra un camión de carga. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

El tránsito en el sector permanecía afectado mientras los equipos de rescate completaban la remoción de los vehículos involucrados. Las autoridades no habían precisado hasta el momento las causas del choque en cadena entre la volqueta y el resto de las unidades.