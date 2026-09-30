Tecno

Apple tendría un nuevo HomePod en octubre de 2026: así sería el regreso del asistente de voz de Siri al hogar

El equipo incorporaría una pantalla de seis pulgadas, tendría un perfil comparable al de un iPhone y permitiría su uso sobre una superficie o fijado a la pared

Este dispositivo de Apple hace parte de su ecosistema para el hogar. (Apple)
Apple evaluaría presentar el 13 de octubre de 2026 un dispositivo para gestionar funciones del hogar conectado, además de una versión actualizada del HomePod mini y un nuevo Apple TV. (Apple)
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Apple podría presentar el 13 de octubre de 2026 un nuevo dispositivo para controlar hogares inteligentes, junto con una actualización del HomePod mini y una nueva generación de Apple TV, según Bloomberg.

El equipo sería una de las piezas centrales de la estrategia de la compañía en el mercado de la domótica. Tendría una pantalla de seis pulgadas, un grosor similar al de un iPhone y podría usarse sobre una mesa o instalarse en una pared.

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El nuevo dispositivo combinaría pantalla, altavoces y una estructura ajustable

La versión de escritorio incluiría una base circular de metal con altavoces y micrófonos integrados, de acuerdo con la publicación. Desde esa estructura saldría un brazo metálico que sostendría el panel y permitiría modificar su inclinación.

Por sus características, el dispositivo tendría ciertos rasgos similares a los del iMac G4, aunque en un tamaño reducido. La empresa también prepararía una versión para montaje en pared, con una base de menor grosor que alojaría los componentes de audio.

El equipo incorporaría una pantalla de seis pulgadas y un cuerpo con un espesor cercano al de un iPhone. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
El equipo incorporaría una pantalla de seis pulgadas y un cuerpo con un espesor cercano al de un iPhone. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

El aparato requeriría alimentación eléctrica a través de USB-C, ya que no incorporaría una batería. Estaría disponible en el acabado gris de aluminio que Apple utiliza en otros productos.

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La nueva Siri impulsaría las funciones de los dispositivos

El supuesto centro doméstico, el HomePod mini renovado y el próximo Apple TV incluirían una versión actualizada de Siri, con herramientas basadas en inteligencia artificial.

El dispositivo con pantalla funcionaría con un sistema operativo centrado en el asistente de voz.

Permitiría administrar equipos inteligentes compatibles, efectuar videollamadas, escuchar música, reproducir presentaciones de fotos y realizar comunicaciones internas dentro de la casa.

Una composición de productos Apple como un iPhone, HomePod Mini, AirPods Pro y un control remoto, rodeando el logo de Siri en degradado
La versión renovada de Siri, con funciones de inteligencia artificial, estaría presente en el hub, el HomePod mini y el próximo Apple TV. (Apple)

La app Mensajes adoptaría un formato de doble panel, parecido al que ofrece el iPad. Apple no realizó anuncios oficiales sobre estos equipos ni confirmó la fecha de un eventual lanzamiento.

Cuáles fueron los últimos dispositivos que lanzó Apple

Apple renovó en septiembre su catálogo de teléfonos, relojes y auriculares, con la llegada de los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo, los Apple Watch Series 12 y Ultra 4, y los AirPods 5.

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max reemplazan a la generación anterior dentro de la gama de mayor precio de Apple. La empresa los puso a la venta el 18 de septiembre, tras abrir las reservas el 12 de ese mes.

El lanzamiento no incluyó un modelo estándar de iPhone 18 dentro de la información publicada por Apple sobre la disponibilidad global de septiembre. La compañía centró la comunicación en los equipos Pro y en los nuevos accesorios vinculados a su ecosistema.

El iPhone 18 Pro Max se incorporó a la gama más avanzada de Apple como la versión de mayor tamaño de su nueva línea de teléfonos convencionales. REUTERS/Tingshu Wang
El iPhone 18 Pro Max se incorporó a la gama más avanzada de Apple como la versión de mayor tamaño de su nueva línea de teléfonos convencionales. REUTERS/Tingshu Wang

Además de los teléfonos tradicionales, Apple presentó el iPhone Duo, su primer dispositivo plegable. Ese modelo tendría una disponibilidad posterior, prevista para el 23 de octubre.

En relojes, la empresa lanzó el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Ambos incorporan un nuevo sistema de sensores orientado a medir con mayor frecuencia la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

También incluyen Readiness, una función que analiza actividad reciente, signos vitales y calidad del sueño. A partir de esos datos, asigna una puntuación diaria de cero a 10 con recomendaciones sobre descanso o actividad física.

El iPhone Duo marcó la entrada de Apple en el segmento de los teléfonos plegables, con una pantalla interna de 7,6 pulgadas cuando está abierto y otra exterior de 5,4 pulgadas. REUTERS/Carlos Barria
El iPhone Duo marcó la entrada de Apple en el segmento de los teléfonos plegables, con una pantalla interna de 7,6 pulgadas cuando está abierto y otra exterior de 5,4 pulgadas. REUTERS/Carlos Barria

Apple indicó que los relojes miden la frecuencia cardíaca cada cinco segundos y que la variabilidad cardíaca puede registrarse hasta cada cinco minutos. La actualización se integra con una nueva versión de la app Salud en el iPhone, que incluirá herramientas basadas en Apple Intelligence.

Los AirPods 5 completaron la renovación de septiembre. La nueva generación de auriculares inalámbricos incluye cancelación activa de ruido en la versión de entrada, una función que antes estaba reservada para modelos de mayor precio.

Apple también comercializa una variante con estuche de carga inalámbrica, mayor autonomía y controles de volumen en el auricular.

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