Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con una recorrida por París: en bicicleta y a pie con Rocío Pardo y Rufina

Tras completar la Maratón de Berlín, el actor recorrió distintos puntos de la capital francesa junto a Rocío Pardo y su hija (Instagram)

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Después de cruzar la meta de la Maratón de Berlín y conseguir una distinción que buscó durante ocho años, Nicolás Cabré encontró una manera especial de bajar el ritmo: viajó a París junto a su esposa, Rocío Pardo, y su hija Rufina. El actor, que repartió su tiempo entre la actuación, la producción y el running, aprovechó los días posteriores a la competencia para recorrer la capital francesa y compartir distintos momentos familiares. A través de las imágenes que registró durante la estadía, mostró monumentos, calles, espacios gastronómicos y escenas cotidianas junto a Pardo y la hija que tuvo con la China Suárez.

En su nuevo destino, los tres recorrieron distintos puntos de París y registraron parte del itinerario con fotografías tomadas frente a algunos de los lugares más reconocibles de la ciudad. Las imágenes mostraron a la familia frente a monumentos, en calles parisinas y durante una visita a un restaurante. También incluyeron postales de los alrededores y escenas compartidas durante los días de descanso posteriores a la competencia.

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Una de las fotografías fue tomada desde la parte inferior de la Torre Eiffel. En la escena, Cabré apareció de espaldas, vestido con una remera rosa, mientras observaba la estructura metálica junto a Pardo. Ella llevó un corset blanco y un pantalón de jean. En otra de las postales, el actor apareció junto a su esposa e hija frente al Arco del Triunfo. Detrás del grupo se observó el monumento, además de otras personas que circularon por el lugar y una calle con tránsito de bicicletas.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y su hija Rufina pasearon en bicicleta frente al Arco del Triunfo durante un viaje familiar por París

Con una parada romántica, la pareja disfrutó de la vista de la Torre Eiffel

La recorrida familiar también incluyó las calles de París. Una de las imágenes mostró a Rocío Pardo y Rufina mientras cruzaban una esquina rodeada por edificios de fachadas claras. En los alrededores se vieron bicicletas estacionadas, algunos vehículos y carteles de tránsito. Las construcciones, alineadas a ambos lados de la calle, formaron una perspectiva que condujo hacia otro edificio ubicado al final de la cuadra. En esa fotografía, ambas caminaron por la senda peatonal mientras avanzaban por la ciudad.

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Rufina también fue retratada frente a un mural ubicado en la vía pública. La obra estuvo compuesta por dos rostros de grandes dimensiones, realizados con distintos colores y cubiertos parcialmente por papeles, pintadas y escritos. La hija de Cabré y la China apareció de pie junto a la pared, con una mano extendida hacia una de las figuras representadas. En la parte inferior del mural se observó una reja con varios candados y otros elementos apoyados sobre la vereda.

Rocío Pardo y Rufina caminaron por un paso de peatones en una calle de París

La dupla aprovechó para darle riendo a su amor durante la escapada familiar en la capital francesa

El viaje incluyó, además, una visita a un restaurante de toldo rojo y blanco, una marquesina con letras luminosas y una fachada ubicada en una esquina de la ciudad. Sobre la vereda se vieron mesas protegidas por paneles transparentes, faroles y carteles de tránsito.

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Cabré y Pardo también compartieron una fotografía tomada en el interior de un restaurante. Otra de las postales correspondió a la Catedral de Notre-Dame de París y mostró la fachada del templo iluminada por el sol. Se distinguieron las dos torres, los arcos de entrada, el rosetón central y las esculturas ubicadas en la parte inferior del edificio. El cielo apareció parcialmente cubierto por nubes claras.

Rufina Cabré junto a un mural dedicado a Michael Jackson durante uno de sus recorridos por las calles parisinas

La fachada de un restaurante Le Cardinal en una esquina de París se sumó a la serie de fotos que compartió la pareja en las redes

Como broche de oro, la fachada de la catedral de Notre Dame se convirtió en uno de los puntos turísticos de la recorrida (Instagram)

La visita a París ocurrió después de que Cabré completó la Maratón de Berlín y recibió la medalla Six Star Finisher. Antes de la escapada, el propio actor habló sobre la emoción que le produjo terminar la competencia y alcanzar la distinción que buscó durante años. “Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé”, escribió en un posteo posterior a la carrera. Con esas palabras, Cabré confirmó que cruzó la meta de los 42,195 kilómetros pese a las dificultades que atravesó durante la preparación. El resultado le permitió completar el circuito de las seis grandes maratones y acceder a una medalla que reúne los emblemas de cada una de esas competencias.

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“Y así después de ocho años tengo esa medalla que tanto soñé”, expresó Cabré al compartir la noticia. El mensaje cerró con una frase que resumió el significado de la experiencia: “SUEÑO CUMPLIDO”.

Luego de ese logro, el actor dejó atrás por unos días la exigencia de los entrenamientos y las carreras, y se dedicó a recorrer París junto a Rocío Pardo y Rufina. Entre la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, Notre-Dame, las calles de la ciudad y una comida en “Le Cardinal”, registró el descanso familiar que siguió a uno de los desafíos deportivos más importantes de su vida.

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