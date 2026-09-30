Tiago PZK dio su primera nota junto a La Joaqui y cruzó a Luck Ra por sus dichos.:“No era mi amigo”

En medio de la confirmación de su romance, Tiago PZK se refirió a su vínculo con la cantante y, además, expresó su postura ante la reacción de Luck Ra por su relación (Desayuno Americano - América)

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El vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK dejó de ser solo una versión y pasó a tener una confirmación pública. Los artistas llegaron juntos al aeropuerto de Ezeiza y se mostraron muy unidos frente, en medio de la repercusión que generó el romance y de la tensión con Luck Ra, expareja de la cantante. Consultado por los periodistas, Tiago habló sin rodeos sobre la relación y se sinceró ante las acusaciones del intérprete cordobés sobre su flamante vínculo amoroso.

La confirmación ocurrió durante la cobertura de Desayuno Americano (América). En medio del movimiento del aeropuerto, un cronista fue directo al punto y le preguntó a Tiago si él y La Joaqui estaban de novios. “Sí, estamos en pareja”, respondió el cantante de trap. Acto seguido, Tiago eligió responder con humor y agregó: “Estamos felizmente casados”. Después, el músico explicó que el vínculo con la intérprete no había comenzado de manera repentina. “La conozco a ella hace mucho tiempo”, señaló.

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“Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”, respondió Tiago. A su vez, los periodistas también quisieron saber qué opinión tenía Tiago sobre la relación que La Joaqui había mantenido con Luck Ra y si consideraba que el cordobés se había comportado bien con ella. “Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás”, sostuvo.

Una de las primeras postales de los artistas que fortaleció los rumores de romance (Instagram)

En otro tramo de la conversación, Tiago fue consultado sobre la relación que mantenía con Luck Ra. Ante la pregunta sobre si lo consideraba un amigo, su respuesta fue breve y contundente: “No”. También le preguntaron si su relación con la intérprete podía afectar su imagen pública o las críticas que había recibido por la situación. “La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente”, afirmó.

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Finalmente, Tiago contó que había intentado comunicarse con Luck Ra después de comenzar su vínculo sentimental con La Joaqui. “Le mandé varios mensajes, él no me contestó. Supongo que sí, (lo tomó mal). Cada uno toma partido por lo que me parece”, reveló.

En las horas previas, La Joaqui había utilizado su canal de difusión de Instagram para referirse a las versiones que circulaban sobre su separación y su nueva relación. “Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas”, escribió. La cantante sostuvo que existía “un abismo” entre lo que ocurría durante una relación y lo que sucedía una vez que esa pareja terminaba.

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El extenso comunicado que compartió la referente de RKT en su canal de difusión de Instagram (Instagram)

“Una cosa es hablar de sentimientos y otra es modificar hechos de una historia que también es mía”, señaló. Con esa frase, La Joaqui reclamó su derecho a contar su propia experiencia y cuestionó las versiones que, según entendía, alteraban los hechos de una historia que también la tenía como protagonista. La artista no negó que conservara recuerdos y afecto por el vínculo que había terminado, pero remarcó que eso no significaba que quisiera retomarlo.

“Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado”, expresó. Además, rechazó la idea de que comenzar una nueva etapa afectiva invalidara el dolor que había atravesado después de la separación. “No necesito llegar a la indiferencia para saber que una relación terminó”, escribió. Para la cantante, la madurez emocional consistía en poder reconocer lo que se sentía y decidir qué hacer con esas emociones sin quedar atrapada en una relación que ya había terminado.

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Cabe recordar que la relación entre La Joaqui y Luck Ra finalizó a fines de julio, después de casi dos años juntos. Luego del anuncio de la separación, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta infidelidad y sobre los motivos que habían provocado el final del vínculo. En ese contexto, la aparición pública de La Joaqui junto a Tiago PZK sumó un nuevo capítulo a la historia y generó respuestas por parte del artista cordobés.