Grabación profesional en iPhone 18 Pro: así funciona la apertura variable en Final Cut Camera

New iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max smartphones are on display as the models go on sale at an Apple store in Beijing, China September 18, 2026. REUTERS/Tingshu Wang

Guardar

Final Cut Camera ahora es compatible con la apertura variable del iPhone 18 Pro, una función que permite a los creadores ajustar de forma más precisa la entrada de luz y la profundidad de campo durante la grabación de video.

La actualización 2.4 de la aplicación profesional de grabación de Apple incorpora esta herramienta junto con un rediseño de la interfaz y nuevas funciones para iOS 27.

PUBLICIDAD

Con la cámara Fusion principal del iPhone 18 Pro, los usuarios pueden ajustar la apertura de forma manual o elegir entre los modos de prioridad de apertura y prioridad del obturador. Esto permite conservar un mayor control sobre la exposición y el desenfoque de fondo mientras se graba.

La interfaz de la aplicación Final Cut Camera despliega opciones de configuración de video en formato Apple ProRes sobre una toma en un entorno montañoso. (Apple)

Qué otras funciones incorpora la actualización de Final Cut Camera

La aplicación fue rediseñada para facilitar el acceso a controles como el ángulo de obturación, ISO y balance de blancos. Suma superposiciones personalizables, entre ellas indicadores de color falso y recorte para revisar la exposición.

Final Cut Camera incorpora una asistencia de enfoque mejorada, con control de sensibilidad, y una nueva luz que indica cuándo la grabación está en curso. Además, los usuarios pueden tocar con dos dedos para liberar el visor y concentrarse en la toma.

PUBLICIDAD

La actualización también permite aplicar los efectos del modo Cine a videos grabados en modo normal, incluso en ProRes y Apple Log. Luego, los puntos focales y la profundidad de campo pueden ajustarse durante la edición en Final Cut Pro.

La aplicación Final Cut Camera en un iPhone presenta opciones avanzadas de grabación de video y un menú de herramientas de monitoreo. (Apple)

Cómo funciona la apertura variable en el iPhone 18 Pro

La apertura variable utiliza un diafragma físico formado por seis láminas que regula la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Una apertura más amplia deja pasar más luz y reduce la profundidad de campo; una más cerrada limita la entrada de luz y amplía la zona enfocada.

Este ajuste se expresa mediante números f: una apertura de f/1.8 deja pasar más luz que una de f/4. La relación es inversa: cuanto más alto es el número f, menor es la cantidad de luz que atraviesa el sistema óptico.

PUBLICIDAD

En la grabación de video, el control de apertura ayuda a mantener una exposición estable cuando la cámara pasa de un ambiente oscuro a otro más iluminado. También ofrece mayor margen para definir el desenfoque del fondo en retratos y para evitar la sobreexposición en escenas con mucha luz.

La interfaz de la aplicación Final Cut Camera muestra los parámetros de ajuste de cámara durante la grabación nocturna en una calle. (Apple)

Con iOS 27, Final Cut Camera incorpora compatibilidad con osciloscopios de video profesionales, salida SDI limpia y offset de genlock. Las nuevas herramientas incluyen combinación de RGB e histograma para revisar el balance de color y la exposición, mientras que la salida SDI permite enviar una señal de video mediante un convertidor de HDMI a SDI.

PUBLICIDAD

Qué otras características tiene el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

Además de la apertura variable de la cámara Fusion principal, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan un sistema de tres cámaras de 48 megapíxeles. Incluye un lente gran angular, un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico de 4x y zoom de calidad óptica de hasta 8x.

Customers look at the new iPhone 18 Pro series smartphones on display as the models go on sale, at an Apple store in Beijing, China September 18, 2026. REUTERS/Tingshu Wang

Los dos modelos cuentan con el chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros, y un sistema de refrigeración con cámara de vapor. Esta combinación busca sostener el rendimiento durante tareas exigentes, como la edición de video, la grabación en alta resolución y los videojuegos.

PUBLICIDAD

La pantalla también marca una diferencia entre ambos equipos. El iPhone 18 Pro tiene un panel OLED de 6,3 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega a 6,9 pulgadas. Ambos incluyen tecnología ProMotion, con una tasa de actualización de hasta 120 Hz, pantalla siempre activa y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores.

En el apartado de video, los dispositivos permiten grabar en ProRes y Apple Log, además de usar funciones como modo Cine, cámara lenta a 4K y mezcla de audio. También son compatibles con iOS 27 y las herramientas de Apple Intelligence.

El iPhone 18 Pro Max suma una batería de mayor capacidad y un cuerpo más pesado, orientado a quienes priorizan autonomía y una pantalla más amplia.

PUBLICIDAD