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Crisis en Racing: Marcos Rojo faltó a la práctica en medio de rumores de un cruce con Diego Milito por su posible salida a Estudiantes

El defensor de la Academia no se presentó a entrenar y surgen interrogantes sobre su continuidad en el equipo de Avellaneda

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La crisis en Racing parece profundizarse hora a hora. A la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina en manos de Boca, después de haber estado 2-0 arriba en Rosario, se le sumó la salida de su entrenador Juan Pablo Vojvoda y la chance latente de que uno de los referentes del plantel se marche de la institución. Es el caso de Marcos Rojo, quien ayer tuvo un diálogo directo con Diego Milito que no habría sido en los mejores términos y sentó su postura de no jugar más con la camiseta de la Academia para hacerlo en Estudiantes de La Plata.

Según informó ESPN, Rojo se ausentó al entrenamiento de esta mañana en Avellaneda y su futuro es una incógnita. Se dijo que el futbolista planteó formalmente su deseo de ser traspasado al Pincha, que próximamente disputará las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo y busca un defensor central ya que tiene suspendidos a Leandro González Pirez y Tomás Palacios para el encuentro de ida que se llevará a cabo el jueves 15 de octubre en La Plata, al mismo tiempo que desde Racing le cerraron la puerta de salida.

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“Hubo un cara a cara con Diego Milito, fue una charla con respeto, pero acalorada. Del lado del jugador, se siente decepcionado porque la respuesta de Racing fue tajante, que no lo dejarán ir porque lo consideran importante y un referente del plantel. Del lado del jugador, entiende que esta es la posibilidad de su vida para cerrar su carrera en el club que lo vio nacer jugando semifinales de Libertadores”, argumentaron sobre lo ocurrido en las últimas horas.

Marcos Rojo, ausente en Racing: ¿seguirá en la Academia?
Marcos Rojo, ausente en Racing: ¿seguirá en la Academia?

En el último semestre, el defensor de 36 años disputó 11 de los 13 encuentros oficiales que disputó Racing bajó el ciclo de Vojvoda, que será sustituido al menos interinamente por Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued, hasta hace horas entrenadores de la Reserva. El arribo a la Academia del ex Manchester United y subcampeón con la selección argentina en Brasil 2014 se produjo a mediados de 2025, cuando rescindió su vínculo vigente en Boca y firmó por un año y medio, por lo que su contrato en Avellaneda expira en diciembre próximo.

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Desde el entorno del futbolista también se mencionó una deuda por primas que el club mantiene con él, motivo que podría abrir una negociación. A priori, Racing se plantó y ni siquiera solicitó una cifra para liberarlo o a modo de resarcimiento económico. Rojo modificó su imagen con el hincha racinguista respecto al momento de su llegada, a base de actuaciones regulares en el último tiempo. A la hora de hacer un análisis sobre su hipotética salida, hay que tener en cuenta que la comisión directiva académica atraviesa sus horas más difíciles por la crisis futbolística del equipo que incluye las eliminaciones de Copa Argentina y Sudamericana, más el pésimo andar en el Torneo Clausura y la remota chance de clasificarse a competiciones internacionales en 2027.

Una posible alternativa es que Rojo condone la deuda que Racing arrastra y que Estudiantes desembolse una suma que satisfaga a la entidad de Avellaneda a modo de resarcimiento económico. Milito y Sebastián Saja (manager) tendrán que definir si es preferible liberar a un futbolista que dejó en claro su intención de despedirse -y que quedará libre a fin de año- a cambio de dinero a costa de sentar un precedente a futuro.

A Racing le restan seis partidos para completar la fase regular del certamen local, donde buscará un sprint final positivo para quedar entre los ocho mejores y disputar los octavos de final: será ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, Belgrano y el clásico ante Independiente en el Cilindro de Avellaneda, River en el Monumental, Aldosivi de local y Barracas Central como visitante.

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