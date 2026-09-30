La palabra de Joaquín Levinton luego de ser denunciado por abuso sexual agravado

La denuncia penal contra el músico Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y violencia.

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Joaquín Levinton, cantante de Turf, fue denunciado por abuso sexual agravado en la Justicia porteña. La causa fue iniciada el lunes pasado tras una presentación de la víctima en una comisaría de la Policía de la Ciudad y tramita en el Juzgado N°50 a cargo del juez Carlos Bruniard. Horas después de conocerse la denuncia, el músico difundió un comunicado en sus redes sociales en el que rechazó la acusación y negó que hubiera existido una relación de pareja con la denunciante.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió Levinton. “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, agregó en el mismo posteo, en el que describió el vínculo como algo puntual y distante de la versión judicial.

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En una segunda publicación, el cantante hizo referencia a una denuncia anterior de la misma mujer: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”. Según su relato, creyó que el conflicto había quedado saldado después de que, sostuvo, la denunciante le pidiera disculpas a través de redes sociales.

El descargo de Joaquín Levinton en sus redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Levinton también afirmó que, pese a ese supuesto cierre del conflicto, continuó recibiendo mensajes de la mujer por Instagram. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, escribió. Añadió que la bloqueó en distintas oportunidades, pero que ella lograba volver a contactarlo desde otros números telefónicos: “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó el músico.

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La versión de Levinton contrasta con el contenido de la denuncia, que describe un vínculo de pareja sostenido durante varios años y hechos de violencia reiterados. Según consta en el expediente, al que accedió Infobae, la denunciante es una mujer de 39 años, con domicilio en Balvanera y empleada administrativa de una empresa. La calificación legal aplicada es la de violación agravada, contemplada en el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal, que prevé una pena de seis a quince años de prisión.

De acuerdo con el relato de la víctima, la relación con Levinton se extendió entre 2015 y 2020, período en el que aseguró haber sufrido episodios reiterados de violencia física y psicológica. La mujer también denunció que fue obligada en varias ocasiones a consumir estupefacientes, en particular cocaína, y que fue forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Según su testimonio, el acusado filmaba esas situaciones y le daba indicaciones precisas sobre lo que debía hacer frente a cámara, y que cuando ella intentaba oponerse recibía insultos y agresiones verbales.

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Joaquín Levinton al frente de Turf

En un episodio puntual relatado en la causa, la denunciante afirmó que, durante un encuentro en el domicilio que entonces ocupaba Levinton en la calle Charcas, intentó retirarse de la vivienda y que el cantante se lo impidió, al punto de tomarla con fuerza del cuello con intención de ahorcarla. Según su declaración, finalmente logró escapar del lugar.

La causa actual no es la primera presentación de la mujer contra el músico: en 2023 ya lo había denunciado por el mismo delito en una investigación que tramitó en el Juzgado N°6 y que terminó archivada. Según los registros a los que accedió Infobae, el motivo del archivo fue que Levinton habría convencido a su expareja de retirar la acusación en su contra.

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