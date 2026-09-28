Tecno

Televisores sin Netflix desde el 29 de septiembre de 2026: lista completa

Dispositivos de fabricantes como Samsung, LG, Sony, Panasonic no podrán acceder a la plataforma streaming

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Netflix dejará de funcionar de forma nativa en distintos televisores y dispositivos multimedia de generaciones anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A partir del 29 de septiembre de 2026, varios televisores y reproductores multimedia antiguos dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de Netflix. La medida alcanza a equipos de Samsung, LG, Sony, Panasonic y Apple TV que ya no cumplen los requisitos técnicos del servicio.

Los usuarios de los modelos afectados no podrán abrir, descargar ni actualizar Netflix desde el menú del televisor. La falta de actualizaciones en los sistemas operativos antiguos limita la compatibilidad con las medidas de seguridad y rendimiento que requiere la plataforma.

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La pérdida de acceso puede identificarse por tres señales: la desaparición del ícono de Netflix, la imposibilidad de descargar o actualizar la aplicación desde la tienda del dispositivo y una pantalla de error al intentar iniciar el servicio.

La restricción involucra dispositivos fabricados por Samsung, LG, Sony, Panasonic y Apple. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
La restricción involucra dispositivos fabricados por Samsung, LG, Sony, Panasonic y Apple. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Lista completa de televisores afectados

En Samsung, la restricción afecta a los Smart TV de generaciones anteriores a 2016 que utilizan el sistema operativo Orsay OS. Esta plataforma dejó de recibir actualizaciones compatibles con las exigencias actuales de la aplicación.

En LG, la medida incluye pantallas antiguas sin versiones modernas de webOS. Entre los equipos mencionados están las series Nano LED LM9600 e Infinia LX9500, comercializadas antes de la consolidación del sistema operativo actual de la marca.

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La lista también abarca modelos Sony Bravia de las series KDL, XBR y W95 que usan software propietario basado en Linux; televisores Panasonic VIERA de generaciones anteriores, como las familias VT50, AX900 y TC-P50VT25; y Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

Pareja de novios sentados en el sofá mirando Netflix en una sala iluminada con velas y luces
Quienes tengan estos equipos no podrán iniciar la app, instalarla nuevamente ni acceder a sus actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué necesita un televisor para ser compatible con Netflix

Un televisor compatible con Netflix debe contar con un sistema operativo que todavía reciba actualizaciones de software y seguridad.

Los dispositivos con versiones modernas de webOS, Android TV u otros sistemas vigentes tienen una mayor continuidad de soporte para la aplicación.

Antes de reemplazar el aparato, conviene revisar el modelo exacto y la versión de software desde el menú de configuración. También es posible verificar la disponibilidad de Netflix en la tienda de aplicaciones del televisor o en los listados oficiales del fabricante y de la plataforma.

Existen tres indicios que permiten comprobar si el dispositivo perdió compatibilidad con Netflix. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Existen tres indicios que permiten comprobar si el dispositivo perdió compatibilidad con Netflix. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

La falta de acceso a Netflix no implica que el televisor deje de funcionar. Un Chromecast, Fire TV o Roku permite instalar la aplicación desde una tienda actualizada: solo hay que conectar el dispositivo a un puerto HDMI, vincularlo a una red WiFi y seleccionar esa entrada desde el control remoto.

GTA 6 arrasa en Netflix

Netflix convirtió la exclusividad temporal del tráiler extendido de GTA VI en un fuerte impulso para el uso de su aplicación.

El estreno del Extended Look, disponible durante seis horas antes de su difusión en otros canales, elevó 125% el tráfico de Netflix frente al día anterior, según datos de Sensor Tower difundidos por medios estadounidenses.

La reacción también se trasladó a los celulares: el uso móvil creció 50% frente al promedio de las últimas 12 semanas para un jueves.

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
La difusión anticipada del avance de GTA VI impulsó un aumento del 125% en el tráfico de Netflix respecto de la jornada previa. (Rockstar Games)

La magnitud de la demanda provocó caídas momentáneas en los servidores de Netflix, sobre todo en la versión web.

Usuarios de varios países compartieron en redes sociales una pantalla de error con la imagen de un pastel desmoronado. El inconveniente se resolvió en alrededor de medio minuto, pero exhibió la expectativa generada por la nueva entrega de Rockstar.

Para la plataforma, los contenidos exclusivos de franquicias de alto perfil pueden servir para recuperar usuarios inactivos y atraer suscriptores.

En menos de un día, el tráiler superó 7 millones de reproducciones en YouTube. El canal oficial de Rockstar acumuló 5,5 millones de visualizaciones en las primeras horas, sin contar a quienes accedieron antes al video desde Netflix.

El interés también se reflejó en las reservas: antes de la presentación se habían vendido más de 4,5 millones de copias en preventa, con ingresos cercanos a USD 450 millones.

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