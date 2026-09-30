Tecno

Google investiga un fallo de Android Auto que afecta las llamadas cuando el celular plegable está cerrado

El fallo afecta a varios modelos de la familia Razr y deja en evidencia las dificultades para utilizar la pantalla exterior durante la conducción

Interior de un vehículo con una pantalla central que muestra la interfaz de Android Auto, destacando los iconos de YouTube, Google Maps y otras aplicaciones.
Android Auto presenta algunos inconvenientes con los celulares plegables. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un fallo de Android Auto impide realizar llamadas salientes desde algunos teléfonos plegables de Motorola cuando están cerrados y conectados al sistema del automóvil. El problema afecta a modelos de la familia Razr y obliga a los usuarios a desplegar el dispositivo para poder comunicarse. Tanto Google como Motorola ya están al tanto del error, aunque todavía no se ha anunciado una solución generalizada.

El inconveniente resulta especialmente llamativo porque una de las ventajas de los celulares plegables es que permiten realizar determinadas acciones desde la pantalla exterior, sin necesidad de abrir el dispositivo. Sin embargo, al conectarlos a Android Auto, esa posibilidad queda limitada por un error que afecta a las llamadas telefónicas.

PUBLICIDAD

Según los reportes publicados en los foros de soporte de Motorola y Google, el problema aparece cuando el usuario intenta realizar una llamada con el teléfono cerrado. En ese momento, Android Auto muestra un mensaje de error que solicita abrir el dispositivo. Una vez desplegado, la llamada se puede efectuar con normalidad.

Android Auto enfrenta desafíos de calidad de sonido y conexión en llamadas telefónicas. (Google)
Android Auto presenta fallas para llamar con los celulares de Motorola de la familia Razr. (Google)

Qué teléfonos plegables están afectados por el error de Android Auto

Los informes de los usuarios mencionan principalmente los teléfonos de la familia Motorola Razr, desde el Razr Ultra de 2025 hasta el modelo de 2026. Los testimonios indican que el fallo se presenta cuando estos dispositivos están conectados a Android Auto, tanto en determinadas configuraciones como durante el uso cotidiano del sistema.

PUBLICIDAD

El inconveniente afecta específicamente a las llamadas salientes. De acuerdo con las experiencias compartidas, el sistema impide iniciar la comunicación mientras el teléfono permanece cerrado, pero permite hacerlo cuando se despliega la pantalla principal.

La situación también plantea un problema de seguridad y comodidad durante la conducción. Los teléfonos plegables están diseñados para ofrecer funciones desde su pantalla exterior, lo que permite consultar información o realizar determinadas operaciones sin abrirlos. Tener que desplegarlos para efectuar una llamada puede resultar poco práctico, especialmente cuando el dispositivo está conectado al sistema multimedia del vehículo.

Los modelos Motorola Razr Ultra 2025 y 2026 están afectados en Android Auto. (Motorola)
Los modelos Motorola Razr Ultra 2025 y 2026 están afectados en Android Auto. (Motorola)

Además, mantener el teléfono abierto dentro del automóvil no siempre es una alternativa conveniente. Los fabricantes recomiendan tomar precauciones para evitar daños en las pantallas plegables, que requieren determinados cuidados durante su utilización y transporte.

Gemini podría estar relacionado con una solución temporal

Algunos usuarios encontraron una manera de evitar el error mediante el uso del Asistente de Google en lugar de Gemini. Según los reportes, volver a utilizar el antiguo asistente permite realizar llamadas desde el teléfono plegable cerrado y conectado a Android Auto.

Sin embargo, esta alternativa tiene una limitación importante: Google retiró el Asistente de Google de Android el 28 de septiembre de 2026, como parte de la transición hacia Gemini. Por ello, la solución temporal podría dejar de estar disponible para quienes ya utilizan el nuevo asistente.

Google cambia su Asistente por Gemini, aunque no todos los celulares tendrán la IA.
Algunos usuarios con problemas en Android Auto encontraron la solución con el asistente de Google; sin embargo, este fue retirado el pasado 28 de setiembre. (Google)

La sustitución del antiguo asistente por Gemini también plantea interrogantes sobre la compatibilidad de las funciones de Android Auto con los teléfonos plegables. Aunque ambos servicios permiten interactuar con el dispositivo mediante comandos de voz, el error demuestra que todavía existen problemas que pueden afectar a determinadas configuraciones.

Google y Motorola ya conocen el problema

Tanto Google como Motorola confirmaron que están al tanto de los inconvenientes. En el foro oficial de Motorola aparece una respuesta de la compañía publicada menos de dos semanas antes de los últimos reportes, lo que indica que el problema ya llegó a los equipos de soporte.

Por el momento, no se ha comunicado una fecha concreta para la distribución de una actualización que corrija el fallo. Tampoco se ha precisado si la solución llegará mediante una actualización de Android Auto, una modificación de Gemini o un parche específico para los teléfonos de Motorola.

Mientras las compañías trabajan en el inconveniente, los usuarios afectados deben desplegar el teléfono para realizar llamadas salientes desde Android Auto. La falta de una solución definitiva podría ampliar el alcance del problema, especialmente ahora que Gemini está sustituyendo al Asistente de Google en los dispositivos Android.

Temas Relacionados

Android AutoGoogleCelularLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear en pocos minutos y gratis

El proceso requiere utilizar la aplicación de Gemini, referencias visuales de la película de Netflix y un prompt detallado

Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear en pocos minutos y gratis

Cómo cuidar los alimentos que están en el refrigerador cuando hay un apagón de energía

Una de las claves es saber en qué momento se abre la puerta de la nevera y el congelador

Cómo cuidar los alimentos que están en el refrigerador cuando hay un apagón de energía

Apple aclaró por qué eliminó una aplicación de rastreo de agentes de ICE

La app ICEBlock permitía a sus usuarios señalar en un mapa dónde habían visto a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Apple aclaró por qué eliminó una aplicación de rastreo de agentes de ICE

Apple lanzaría más dispositivos durante el año y este sería el plan de John Ternus para lograrlo

Los cambios buscan acelerar los lanzamientos de dispositivos para competir en el desarrollo de la IA

Apple lanzaría más dispositivos durante el año y este sería el plan de John Ternus para lograrlo

Freidora de aire vs horno microondas: cuál electrodoméstico consume más energía

Con potencias de entre 900 y 1.500 W, ambos pueden reducir el gasto frente a la cocina convencional. La clave está en el tiempo de uso y el volumen de comida

Freidora de aire vs horno microondas: cuál electrodoméstico consume más energía

DEPORTES

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Un futbolista brasileño recomendó un libro en sus redes sociales y lo convirtió en el más vendido del país: “No lo creí al principio”

Crisis en Racing: Marcos Rojo faltó a la práctica en medio de rumores de un cruce con Diego Milito por su posible salida a Estudiantes

Debió abandonar por un choque, insultó al piloto que lo dejó fuera de carrera en la final del TC Pick Up y recibió una multa millonaria

Contundente comunicado de Pep Guardiola tras el histórico fallo que pone en riesgo el futuro del Manchester City

TELESHOW

La palabra de Joaquín Levinton luego de ser denunciado por abuso sexual agravado

La palabra de Joaquín Levinton luego de ser denunciado por abuso sexual agravado

Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con una recorrida por París: en bicicleta y a pie con Rocío Pardo y Rufina

Tiago PZK dio su primera nota junto a La Joaqui y cruzó a Luck Ra por sus dichos: “No era mi amigo”

El mensaje público de Maxi Ghione horas antes de ser detenido: “Hijo, se vienen tiempos difíciles”

Clara Darín abrió su álbum íntimo: las imágenes más tiernas con Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana respalda visita de fiscales de Estados Unidos contra el crimen organizado

De fiscalizar fondos públicos a ser investigado por peculado: nuevo arresto en Panamá

Bahía de Jiquilisco logra una distinción continental que la posiciona como referente de conservación en Centroamérica

Moby Dick tenía razón: los cachalotes usan su cabeza como ariete y ahora hay pruebas