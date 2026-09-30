Google investiga un fallo de Android Auto que afecta las llamadas cuando el celular plegable está cerrado

Android Auto presenta algunos inconvenientes con los celulares plegables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un fallo de Android Auto impide realizar llamadas salientes desde algunos teléfonos plegables de Motorola cuando están cerrados y conectados al sistema del automóvil. El problema afecta a modelos de la familia Razr y obliga a los usuarios a desplegar el dispositivo para poder comunicarse. Tanto Google como Motorola ya están al tanto del error, aunque todavía no se ha anunciado una solución generalizada.

El inconveniente resulta especialmente llamativo porque una de las ventajas de los celulares plegables es que permiten realizar determinadas acciones desde la pantalla exterior, sin necesidad de abrir el dispositivo. Sin embargo, al conectarlos a Android Auto, esa posibilidad queda limitada por un error que afecta a las llamadas telefónicas.

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Según los reportes publicados en los foros de soporte de Motorola y Google, el problema aparece cuando el usuario intenta realizar una llamada con el teléfono cerrado. En ese momento, Android Auto muestra un mensaje de error que solicita abrir el dispositivo. Una vez desplegado, la llamada se puede efectuar con normalidad.

Android Auto presenta fallas para llamar con los celulares de Motorola de la familia Razr. (Google)

Qué teléfonos plegables están afectados por el error de Android Auto

Los informes de los usuarios mencionan principalmente los teléfonos de la familia Motorola Razr, desde el Razr Ultra de 2025 hasta el modelo de 2026. Los testimonios indican que el fallo se presenta cuando estos dispositivos están conectados a Android Auto, tanto en determinadas configuraciones como durante el uso cotidiano del sistema.

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El inconveniente afecta específicamente a las llamadas salientes. De acuerdo con las experiencias compartidas, el sistema impide iniciar la comunicación mientras el teléfono permanece cerrado, pero permite hacerlo cuando se despliega la pantalla principal.

La situación también plantea un problema de seguridad y comodidad durante la conducción. Los teléfonos plegables están diseñados para ofrecer funciones desde su pantalla exterior, lo que permite consultar información o realizar determinadas operaciones sin abrirlos. Tener que desplegarlos para efectuar una llamada puede resultar poco práctico, especialmente cuando el dispositivo está conectado al sistema multimedia del vehículo.

Los modelos Motorola Razr Ultra 2025 y 2026 están afectados en Android Auto. (Motorola)

Además, mantener el teléfono abierto dentro del automóvil no siempre es una alternativa conveniente. Los fabricantes recomiendan tomar precauciones para evitar daños en las pantallas plegables, que requieren determinados cuidados durante su utilización y transporte.

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Gemini podría estar relacionado con una solución temporal

Algunos usuarios encontraron una manera de evitar el error mediante el uso del Asistente de Google en lugar de Gemini. Según los reportes, volver a utilizar el antiguo asistente permite realizar llamadas desde el teléfono plegable cerrado y conectado a Android Auto.

Sin embargo, esta alternativa tiene una limitación importante: Google retiró el Asistente de Google de Android el 28 de septiembre de 2026, como parte de la transición hacia Gemini. Por ello, la solución temporal podría dejar de estar disponible para quienes ya utilizan el nuevo asistente.

Algunos usuarios con problemas en Android Auto encontraron la solución con el asistente de Google; sin embargo, este fue retirado el pasado 28 de setiembre. (Google)

La sustitución del antiguo asistente por Gemini también plantea interrogantes sobre la compatibilidad de las funciones de Android Auto con los teléfonos plegables. Aunque ambos servicios permiten interactuar con el dispositivo mediante comandos de voz, el error demuestra que todavía existen problemas que pueden afectar a determinadas configuraciones.

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Google y Motorola ya conocen el problema

Tanto Google como Motorola confirmaron que están al tanto de los inconvenientes. En el foro oficial de Motorola aparece una respuesta de la compañía publicada menos de dos semanas antes de los últimos reportes, lo que indica que el problema ya llegó a los equipos de soporte.

Por el momento, no se ha comunicado una fecha concreta para la distribución de una actualización que corrija el fallo. Tampoco se ha precisado si la solución llegará mediante una actualización de Android Auto, una modificación de Gemini o un parche específico para los teléfonos de Motorola.

Mientras las compañías trabajan en el inconveniente, los usuarios afectados deben desplegar el teléfono para realizar llamadas salientes desde Android Auto. La falta de una solución definitiva podría ampliar el alcance del problema, especialmente ahora que Gemini está sustituyendo al Asistente de Google en los dispositivos Android.

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