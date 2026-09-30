Crimen y Justicia

Del sorpresivo llamado a Moria Casán al festejo de la defensa: qué dejó la audiencia que volvió a frenar el juicio a “Pity” Álvarez

El TOC N°29 ordenó una nueva pericia para determinar si el músico puede continuar sometido al proceso. Las dudas de la querella por la entrevista que dio desde el Tornú y el alivio de sus abogados: “Fue un milagro”

La comunicación con Moria Casán sorprendió a la familia del músico y a sus propios abogados. “Alguien le acercó un celular. ‘Pity’ no lo maneja”, indicaron
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Faltan pocos minutos para las 11 y en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 hay expectativa por una audiencia que nadie sabe bien cómo podrá desarrollarse. Johana, una de las fans de “Pity” Álvarez que sigue el juicio en su contra, acomoda sobre la fachada del edificio de Paraguay al 1500 una bandera de apoyo al músico. “Todo santo tiene un pasado. Todo pecador, un futuro”, dice.

Es la audiencia número 12 del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y, por cuarta vez consecutiva, el ex Viejas Locas no estará en la sala: sigue internado en el Hospital Tornú. El plan para este miércoles es intentar conectarlo de manera virtual desde allí, algo que dos días antes terminó frustrado por la crisis nerviosa que sufrió cuando iban a trasladarlo dentro de la institución médica.

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Adentro del palacio judicial, Verónica Román, madre de una de las hijas de la víctima, espera sentada en un banquito. La jornada todavía no comenzó —y tampoco está claro si podrá hacerlo—, pero desde el día anterior hay una pregunta que le da vueltas en la cabeza: ¿cómo pudo Álvarez hablar durante varios minutos por teléfono con Moria Casán desde el hospital cuando su estado de salud había impedido que participara de manera remota de la última audiencia?

“Si está mal de salud, yo estoy dispuesta a esperar. Pero ¿realmente lo está?”, plantea Román en diálogo con Infobae. Para la querellante, hay algo que no termina de cerrar: “Es contradictorio porque está en terapia intermedia y no pudo conectarse a la audiencia del otro día, pero sí puede hablar por teléfono con la televisión. También dice que está mal, pero dijo que estaba en su mejor momento. Es raro”.

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Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
Una fan de "Pity" colgó una bandera en la puerta del palacio judicial (RsFotos)

La comunicación también sorprendió a la familia del músico y a sus propios abogados. “Alguien le acercó un celular. ‘Pity’ no lo maneja”, indicaron. Según pudo saber Infobae, la versión que circulaba era que una joven que tendría un vínculo sentimental con el músico lo había visitado en el Tornú junto a una amiga y que, a partir de ese encuentro, habría surgido la posibilidad de llamar a la diva.

La entrevista fue el martes por la mañana. Desde el hospital, Álvarez contó que el lunes había “colapsado” y que no recordaba lo ocurrido durante la crisis que atravesó cuando intentaban trasladarlo para conectarlo al juicio. “Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico. La verdad que yo no me acuerdo de nada”, dijo.

En otro tramo de la conversación afirmó: “Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria”. Y cuando habló de la presión que le genera el proceso judicial utilizó otra frase que rápidamente tomó repercusión: “Me va a explotar la cabeza”.

pity alvarez
El músico hace unas semanas en el tribunal junto a sus abogados Luciana Comerci y Sebastián Queijeiro (Maximiliano Luna)

Adentro del tribunal, mientras tanto, la defensa se dividió entre dos escenarios. Javier Baños y Alejandra Córdoba esperaban en la sala de audiencias, mientras Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci fueron hasta el Tornú. El plan inicial era volver a intentar lo que había fracasado el lunes: trasladar a Álvarez desde terapia intermedia hasta un sector del hospital con conexión para que pudiera seguir la audiencia de manera remota. Pero esta vez ni siquiera fue necesario intentarlo.

Cuando comenzó la audiencia, Gustavo Goerner anunció que el tribunal había adoptado una resolución que volvía a cambiar el rumbo del juicio. El presidente del TOC N°29 recordó que, antes de la reanudación del debate, el Cuerpo Médico Forense había concluido que Álvarez estaba en condiciones de estar en juicio, comprender los actos procesales y ejercer sus derechos. Pero desde entonces el escenario cambió: se inició un proceso sobre su capacidad ante la Justicia Civil, el músico volvió a ser internado y el martes el Juzgado Civil dispuso su internación compulsiva, en principio por 90 días, además de ordenar otra evaluación pericial.

A eso se sumó lo ocurrido durante su internación y la imposibilidad de continuar con el debate el lunes. Con esos nuevos elementos, los tres jueces coincidieron en que correspondía volver a evaluarlo. El tribunal ordenó una pericia interdisciplinaria para determinar si, “en sus actuales circunstancias”, Álvarez está en condiciones de continuar sometido al proceso penal sin que se afecten sus garantías constitucionales.

Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
Al fondo desde la izquierda, los jueces del TOC N°29: Juan María Ramos Padilla, el presidente Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y el secretario Ezequiel Bauman (RsFotos)

La decisión puso el juicio otra vez en pausa. Las partes tendrán tres días para proponer peritos y, una vez vencido ese plazo y aceptados los cargos, el informe deberá producirse con carácter urgente dentro de los cinco días hábiles siguientes. Solo si el resultado lo permite, el tribunal convocará nuevamente a las partes para continuar el debate.

Estamos en una situación realmente excepcional”, dijo Goerner cuando comenzaron las preguntas sobre cuánto podría extenderse la interrupción.

La reacción de la defensa fue muy diferente a la de la querella. Para los abogados de Álvarez, que vienen reclamando que se revise si su asistido puede afrontar el juicio en estas condiciones, la resolución fue recibida como un triunfo. “Para mí fue un milagro. Le doy gracias a Dios”, dijo Baños a Infobae después de la audiencia.

Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
El abogado Javier Baños (RsFotos)

El abogado volvió sobre una contradicción que, según la defensa, atraviesa el caso: “Es totalmente contradictorio que un paciente tenga dispuesta una internación psiquiátrica y sea sometido a un proceso penal”.

La querella, en cambio, puso el foco en los tiempos. Fernando Burlando preguntó cuánto podía extenderse la nueva evaluación y pidió que el proceso no quedara paralizado indefinidamente. “Queremos que la continuidad sea una posibilidad concreta”, sostuvo. Y agregó que las demoras también “inciden en la psicología de las víctimas”.

Baños consintió expresamente la resolución y propuso como peritos de parte a Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, ambos especialistas en psiquiatría y medicina legal. La querella renunció al plazo y anunció que no designará perito; la Fiscalía tampoco lo hará y aceptó que la evaluación quede a cargo del Cuerpo Médico Forense.

Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
Fabián Améndola y Fernando Burlando junto a la querellante Verónica Román (RsFotos)

Así, la audiencia que debía devolver el juicio a la etapa de testimonios terminó sin una sola declaración. Después de 27 testigos, la discusión volvió a concentrarse en una cuestión previa: si “Pity” Álvarez está actualmente en condiciones de seguir siendo juzgado por la muerte de Cristian Díaz.

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