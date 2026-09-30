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Un futbolista brasileño recomendó un libro en sus redes sociales y lo convirtió en el más vendido del país: “No lo creí al principio”

El mediocampista del Atlético Mineiro Gustaco Scarpa creó un boom con sus recomendaciones en Youtube

Gustavo Scarpa
Tras la recomendación de Gustavo Scarpa, se creó un boom por La muerte de Iván Ilich
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Gustavo Scarpa, además de brillar con la camiseta de Atlético Mineiro, también se transformó un un importante youtuber. Si contenido está lejos del fútbol, ya que está centrado en la lectura, y una de sus recomendaciones fue sensación en todo brasil.

El mediocampista brasileño logró que La muerte de Iván Ilich, el clásico de León Tolstói publicado hace 140 años, llegara al primer lugar entre los libros más vendidos de Amazon Brasil después de recomendarlo en su canal dentro de la red social.

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El jugador de Atlético Mineiro publicó el 2 de septiembre un video dedicado a la novela breve del escritor ruso. La pieza superó las 700 mil visualizaciones en YouTube. Un fragmento del contenido difundido en Instagram alcanzó más de un millón de personas.

La reacción también se trasladó a las búsquedas en internet y a las ventas. De acuerdo con los datos citado por medios brasileños, el interés por el título de Tolstói en Google aumentó más de 70% frente al mismo período del año anterior. Durante septiembre, las consultas crecieron 300% en comparación con agosto. El libro pasó a encabezar el ranking de Amazon Brasil pese a que su primera edición se publicó en 1886.

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Scarpa, de 32 años, afirmó que no esperaba esa consecuencia. “No lo creí al principio”, dijo en declaraciones a Folha de S.Paulo. El futbolista explicó que comparte comentarios sobre libros desde 2019, aunque en los últimos meses cambió el formato de sus publicaciones y comenzó a grabar análisis más extensos.

Gustavo Scarpa es una de las figuras de Atlético Mineiro (REUTERS/Cris Mattos)
Gustavo Scarpa es una de las figuras de Atlético Mineiro (REUTERS/Cris Mattos)

En 2021, por ejemplo, comentó Dom Casmurro, de Machado de Assis, con una reacción sobre la infidelidad que atraviesa la trama. Sobre La metamorfosis, de Franz Kafka, dejó un mensaje coloquial acerca de Gregor Samsa, el protagonista que despierta convertido en insecto. También definió Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, como una novela “medio rara y angustiante”.

Ese registro se modificó con el tiempo. Scarpa señaló que antes hacía “un resumen del resumen” y que ahora busca explicar qué comprendió de cada obra y cuáles fueron los elementos que más le interesaron. La nueva modalidad de análisis literario coincidió con el salto de audiencia de sus contenidos.

El caso de La muerte de Iván Ilich expuso el alcance de esa transformación. La novela relata el deterioro físico y moral de un funcionario ruso que, ante la cercanía de la muerte, revisa la vida que llevó y los vínculos que construyó. Scarpa presentó el libro a una audiencia acostumbrada a seguir su carrera dentro del fútbol brasileño, con una recomendación que se convirtió en un fenómeno comercial y digital.

Gustavo Scarpa
El futbolista Gustavo Scarpa recomienda libros por Youtube

La circulación de la obra también impulsó iniciativas de lectura entre simpatizantes de Atlético Mineiro. Carolina Marques, una seguidora de 22 años del club de Belo Horizonte, creó el grupo Galeitura a partir de las recomendaciones del jugador. El espacio de WhatsApp reunió a 300 personas durante su primer día y la cuenta vinculada al proyecto superó los 50 mil seguidores en redes sociales.

El jugador vinculó la repercusión de sus videos con la responsabilidad que asumen las figuras públicas. En ese punto, contrastó sus recomendaciones literarias con la publicidad de plataformas de apuestas, un negocio con creciente presencia entre deportistas, clubes y competencias de fútbol.

“No sé si todos los que promocionan apuestas tienen conciencia del mal que pueden hacer, de la influencia negativa que genera”, sostuvo Scarpa, según la entrevista publicada por Folha de S.Paulo. El mediocampista planteó que los futbolistas deben considerar el impacto de sus mensajes debido a la exposición que tienen ante públicos jóvenes.

El brasileño afirmó que procura limitar sus publicaciones a temas que conoce y disfruta. “Entendí la responsabilidad que tengo hace mucho tiempo. Procuro compartir las cosas que me gustan”, expresó. Para Scarpa, la autenticidad de sus recomendaciones explica parte de la respuesta que recibió de sus seguidores.

Su lista de próximas lecturas mantiene la presencia de clásicos europeos y rusos. Entre los títulos que planea abordar aparecen Guerra y paz, de Tolstói; El capote y otros relatos, de Nikolái Gógol; El mito de Sísifo, de Albert Camus, y Rojo y negro, de Stendhal. También anticipó su intención de volver a leer a Fiódor Dostoievski.

El futbolista aclaró que no se limita a los textos filosóficos o a la narrativa clásica. Contó que leyó obras de Freida McFadden, autora de La empleada, y que alterna géneros para no convertir la lectura en una rutina rígida. “Libro filosófico toda hora es difícil”, señaló.

Con el impulso que recibió la novela de Tolstói, Scarpa expresó que su objetivo no es imponer un canon ni convertir sus videos en una guía de lectura. Busca que quienes lo siguen se acerquen a alguno de los libros que recomienda o, al menos, incorporen el hábito de leer.

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