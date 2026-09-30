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Debió abandonar por un choque, insultó al piloto que lo dejó fuera de carrera en la final del TC Pick Up y recibió una multa millonaria

El piloto Marco Dianda fue perjudicado durante la carrera en Balcarce y explotó contra otro corredor

Marco Dianda se quedó del incidente que lo involucró y fue sancionado
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El piloto Marco Dianda deberá pagar una multa de $10.000.000 y largar desde la última posición en la próxima final de la categoría TC Pick Up luego de insultar a otro corredor y cuestionar a las autoridades tras su abandono en la octava fecha en Balcarce. La sanción, dispuesta por la ACTC, deberá ser depositada en la Fundación Favaloro.

Dianda, de 18 años y oriundo de Guatimozín, había estrenado una Volkswagen Amarok en un fin de semana en el que su equipo trabajó contrarreloj para poder poner el vehículo en pista. El piloto terminó quinto en la clasificación, a 1s243 de Mariano Werner, quien había logrado la pole position con una Foton, pero luego fue excluido por la revisión técnica debido a la compresión de su motor.

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El joven finalizó tercero en la primera serie y ese resultado le había asegurado el quinto lugar de partida para la final. Sin embargo, poco antes de la carrera, la batería de su camioneta sufrió un cortocircuito y debió ingresar de urgencia a boxes para reemplazarla.

La reparación lo obligó a largar 18°, desde el último puesto de la grilla. En la cuarta vuelta quedó involucrado en un accidente múltiple tras un contacto entre Diego de Carlo, con Volkswagen Amarok, y Tomás Abdala, con Ford Ranger. Al bajarse de la camioneta, Dianda descargó su enojo ante el micrófono de la transmisión oficial. “Una lástima, más que nada por el esfuerzo del equipo. Después hay pilotos que vienen a correr una vez al año y pasan estas cosas. Se ve que no se puede venir a correr acá con tipos que no manejan nunca”.

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Varios coches de carreras alineados en la curva de un circuito asfaltado con barreras blancas y vegetación al fondo
Marco Dianda deberá pagar una multa de $10.000.000 tras insultar a otro piloto

El piloto también cuestionó la conducta de sus rivales en pista: “Hay que tener precaución en esos lugares, sabés que no lo vas a poder pasar por ningún lado y ocurren esas cosas. Dejan demostrado que dejan correr a pelotudos”.

Después de la carrera, Dianda se retractó de sus declaraciones y vinculó el episodio con su falta de experiencia. “Quiero pedir disculpas por las declaraciones. Sé que no es la manera y en un momento de calentura no pude controlarme. La inexperiencia también juega en contra”, dijo en sus redes sociales.

El corredor recordó que la Amarok había mostrado un rendimiento competitivo durante la clasificación y la serie, antes del incidente de la Final. “Toca agachar la cabeza, aprender de lo sucedido y seguir trabajando”, expresó.

Tras sus dichos en la TV, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC encuadró sus palabras en el artículo 55, inciso 07-15, referido a declaraciones inapropiadas que afectan a pilotos y autoridades del ente fiscalizador y le aplicó una millonaria sanción. “Aplicar al Piloto de TC Pick Up Marco Dianda, la sanción de Multa de Pesos 10.000.000 por Infringir el ART. 55 INC. 07-15”, citó el texto que publicó la entidad fiscalizadora.

Automóviles de carreras alineados avanzan sobre una curva de un circuito asfaltado bordeado por muros de protección y vegetación
Dianda quedó involucrado en un accidente en la final del TC Pick Up

El comunicado también ordenó que el dinero sea depositado por cuenta y orden de la ACTC en la Fundación Favaloro y que el piloto informe el cumplimiento al Departamento Deportivo. Además de la multa, deberá partir desde la última posición en la próxima final en la que participe.

El castigo llegó cuando Dianda cayó al quinto puesto de la Copa de Oro, el torneo que definirá al campeón de la categoría, y quedó a 13,5 puntos del nuevo líder, Otto Fritzler, piloto de Ford Ranger. Al cordobés le quedan tres fechas para intentar ganar una carrera, condición que necesita cumplir para aspirar al título del TC Pick Up.

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