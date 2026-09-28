Tecno

Mantén oprimido el botón 9 del control remoto del TV y descubre un menú secreto para solucionar problemas

El menú permite liberar memoria RAM y cerrar procesos activos para resolver fallas en las aplicaciones del televisor

Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro con botones visibles, incluyendo azul, amarillo, rojo y verde, frente a una pantalla de TV desenfocada.
Mantener presionado el botón 9 del control remoto durante tres segundos abre el menú de Acceso Rápido en televisores LG con webOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mantener presionado el botón 9 del control remoto durante tres segundos activa una función poco conocida en algunos televisores inteligentes. Se trata de un acceso directo a herramientas de diagnóstico que, en circunstancias normales, quedan ocultas entre los menús de configuración.

El atajo no exige conocimientos técnicos ni pasar por el servicio de soporte del fabricante. Basta con el control remoto y algunos segundos de paciencia para revisar el estado del equipo cuando algo no funciona como debería.

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Qué activa el botón 9 en el control remoto del TV

En determinados modelos de Smart TV, principalmente los fabricados por LG con sistema webOS y su Magic Remote, mantener pulsado el botón 9 durante unos tres segundos abre el menú de Acceso Rápido, también identificado como Quick Help.

Esta función funciona como un manual digital pensado para resolver errores sin necesidad de rebuscar en configuraciones extensas. Permite liberar memoria RAM y cerrar procesos que quedan activos sin que el usuario los perciba.

Una mano sostiene un control remoto negro frente a un televisor LG con un indicador luminoso rojo.
Las herramientas internas realizan pruebas de autodiagnóstico en los píxeles de la pantalla, la conexión a internet y los altavoces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botón 9 del control remoto activa un menú oculto disponible en ciertos televisores LG con sistema webOS. Al mantenerlo presionado unos tres segundos se abre una función de diagnóstico rápido que permite revisar la conexión a internet, el estado de la pantalla y los altavoces sin recorrer los menús habituales de configuración.

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Cuando el modelo no incluye el número 9 como acceso directo, algunos equipos ofrecen la misma función a través del botón 0. La combinación exacta puede variar según la versión del control y del sistema operativo instalado.

Qué se puede hacer dentro del menú oculto

Una vez dentro del Acceso Rápido, el televisor ofrece pruebas de autodiagnóstico que sirven para detectar si la pantalla presenta píxeles fallados, si la conexión a internet funciona con normalidad o si los altavoces reproducen sonido sin distorsión.

El menú también entrega información técnica del dispositivo. Ahí puede consultarse el espacio de almacenamiento disponible y la versión exacta del sistema operativo instalado en el televisor.

Primer plano de una mano humana que se extiende lentamente hacia un control remoto de TV negro sobre el reposabrazos de un sofá beige, con una televisión colorida en el fondo borroso.
Los modelos de televisores Samsung utilizan secuencias específicas como Mute + 1 + 1 + 9 + Enter para ingresar a sus ajustes avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas resultan útiles cuando una aplicación como Netflix no carga, funciona con lentitud o queda congelada. En esos casos, el menú permite revisar la sección de red y aplicar tareas básicas de optimización sin salir de la pantalla principal.

Si las fallas persisten y las pruebas internas no logran resolver el inconveniente, la información técnica reunida en este menú puede facilitar el diagnóstico posterior a cargo del servicio técnico oficial del fabricante.

Otros métodos para abrir el menú oculto según la marca

En los televisores Samsung, el acceso varía según el modelo y el tipo de control. En muchos equipos, con el televisor encendido, funciona la secuencia Mute + 1 + 1 + 9 + Enter. Otros modelos requieren combinaciones distintas con el televisor apagado, utilizando teclas como Display, Info, P.STD, Mute, Sleep, Help y Power.

En Hisense, el procedimiento es diferente: primero hay que ingresar a la configuración avanzada de audio, acceder al control de balance e introducir la secuencia 1 + 9 + 6 + 9 desde el control remoto. Cuando aparece la letra “M” en la pantalla, ya es posible abrir las opciones ocultas desde el menú de configuración rápida.

Una persona de espaldas sentada en un sofá oscuro viendo una televisión con la imagen difuminada en una habitación con poca luz.
El acceso a las opciones avanzadas en dispositivos con Android TV o Google TV requiere presionar repetidamente sobre el Número de compilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los modelos de Xiaomi y otros dispositivos con Android TV o Google TV, el acceso se realiza mediante las Opciones para desarrolladores de Android. Para habilitarlas hay que ingresar en Ajustes, entrar en Configuración del dispositivo, seleccionar Acerca de y presionar varias veces sobre Número de compilación hasta activar el modo desarrollador.

Los televisores LG, además del acceso mediante el botón 9, incluyen en algunos modelos el menú Host Diagnostics, al que se llega mediante una combinación de pasos dentro de los ajustes del televisor. Algunos equipos de otras marcas también habilitan desde estos menús ocultos funciones especiales, como el modo hotel disponible en ciertos modelos.

Si ninguna de estas herramientas resuelve el problema detectado, queda la opción de reiniciar el televisor por completo. Para lograrlo no alcanza con pulsar rápidamente el botón de encendido, ya que ese gesto solo deja el equipo en modo de espera. Es necesario mantener presionado ese botón para cortar los procesos activos y apagar por completo el sistema operativo.

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