Economía

El Gobierno prorrogó por 20 años la licencia de Metrogas

El acuerdo extiende la concesión hasta 2047, exige inversiones por USD 186,8 millones y aún debe ser ratificado por decreto y aprobado por los accionistas

MetroGas
El Gobierno nacional y Metrogas acordaron extender la licencia de distribución de gas natural hasta el año 2047.
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El Gobierno nacional y Metrogas firmaron un acuerdo para extender por 20 años la licencia de distribución de gas natural, cuyo vencimiento estaba previsto para el 28 de diciembre de 2027. Si se completan las instancias pendientes, la habilitación de la principal distribuidora del país se prolongará hasta fines de 2047.

El entendimiento todavía debe ser ratificado mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y aprobado por la asamblea de accionistas de la compañía, convocada para el jueves 29 de octubre. La empresa ya había comunicado la operación a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

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La extensión comenzará a regir cuando finalice el plazo actual de la licencia, en diciembre de 2027. El acuerdo fue suscripto entre el Ministerio de Economía y la distribuidora.

La prórroga se apoya en la Ley del Gas y la Ley Bases

La posibilidad de conceder una extensión está contemplada en el artículo 6 de la Ley 24.076, conocida como Ley del Gas, que fue modificado por la Ley Bases. El marco normativo habilita una única prórroga por hasta 20 años para las licencias de transporte y distribución, luego de un proceso de evaluación regulatoria.

Antes de la firma del acta acuerdo, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) analizó el desempeño de Metrogas y recomendó la renovación. El trámite también incluyó una audiencia pública, la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

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La audiencia pública sobre las solicitudes de prórroga de las licenciatarias se realizó en mayo de 2025. El acuerdo convierte a la empresa en la segunda firma del sector que avanza hacia una extensión de este tipo, después de Transportadora de Gas del Sur (TGS), cuya licencia fue prorrogada hasta 2047.

La extensión de la concesión se fundamenta en la Ley del Gas y en las modificaciones aprobadas en la Ley Bases. (NA)
La extensión de la concesión se fundamenta en la Ley del Gas y en las modificaciones aprobadas en la Ley Bases. (NA)

La empresa deberá invertir USD 186,8 millones en diez años

El acuerdo fija una obligación de inversión de USD 186,8 millones en obras de infraestructura de gas durante los próximos diez años. La exigencia busca regularizar un compromiso que había quedado sin un plazo definido ni un régimen de sanciones durante el congelamiento tarifario de 2019 y 2020.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, los fondos deberán destinarse a obras vinculadas con el sistema de distribución y habrá penalidades ante eventuales incumplimientos. El Gobierno sostuvo que esos recursos no se trasladarán a las tarifas de los usuarios.

Además, las obras ejecutadas pasarán al Estado sin compensación una vez que concluya la licencia. El contrato establece que cualquier controversia deberá resolverse ante tribunales argentinos y que el compromiso de inversión seguirá vigente aun si cambia el control accionario de la compañía.

El acuerdo contempla el retiro de reclamos contra el Estado

Como condición para acceder a la prórroga, Metrogas y su sociedad controlante deberán desistir de los reclamos administrativos o judiciales vinculados con la licencia que mantengan contra el Estado, tanto en la Argentina como en el exterior. El entendimiento excluye dos cuestiones que no serán reconocidas.

La renovación de la licencia se produce mientras el grupo integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti amplía su presencia en el negocio energético. La definición del nuevo marco contractual también aparece como un paso relevante para la operación societaria vinculada con la participación de YPF en la distribuidora.

Con la firma del acta acuerdo, quedan pendientes la aprobación de los accionistas el 29 de octubre y la ratificación del Poder Ejecutivo. Recién entonces la prórroga quedará formalmente consolidada.

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