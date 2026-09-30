Cimarrona La Vaqueta volverá a llevar el folclore de Costa Rica a la Quinta Avenida de Nueva York

La Cimarrona La Vaqueta, originaria de Liberia, participará por segundo año consecutivo en el Desfile de la Hispanidad de Nueva York. Cortesía: Cimarrona La Vaqueta Costa Rica

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La Cimarrona La Vaqueta, agrupación originaria de Liberia, Guanacaste, volverá a representar a Costa Rica en el Hispanic Day Parade o Desfile de la Hispanidad de Nueva York, una de las principales celebraciones culturales de la comunidad hispana en esa ciudad.

La presentación será el próximo domingo 11 de octubre de 2026 en la emblemática Quinta Avenida de Manhattan, donde delegaciones de diferentes países de habla hispana recorrerán la ciudad mostrando música, danza, trajes típicos y otras expresiones culturales.

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Para La Vaqueta será una participación especial por dos motivos: será su segundo año consecutivo en el evento y, además, la representación costarricense de esta edición estará dedicada a Guanacaste.

“Cimarrona La Vaqueta este año vuelve al Hispanic Parade debido a que el año pasado, por la participación que tuvimos y el buen desempeño que hicimos y la linda amistad que hicimos con la gente del grupo Sector 011, nos volvieron a invitar una vez más”, explicó Russel Ruiz, director de la Cimarrona La Vaqueta de Liberia.

Cimarrona La Vaqueta interpreta éxitos guanacastecos y folclóricos de Costa Rica. Cortesía: Cimarrona La Vaqueta Costa Rica

Guanacaste será protagonista en Manhattan

La delegación costarricense de este año tendrá como eje la cultura, música y tradiciones guanacastecas.

La organización Sector 011 – Yo Soy Costa Rica, integrada por costarricenses en el exterior y dedicada a promover la identidad nacional, participa en la organización de la representación tica. La entidad señala que su trabajo se enfoca en preservar y proyectar las tradiciones costarricenses mediante actividades culturales, comunitarias y educativas.

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La relación entre La Vaqueta y Sector 011 se fortaleció durante la participación del grupo en la edición anterior, lo que derivó en la nueva invitación para 2026.

La cimarrona viajará a Nueva York con un repertorio centrado en música tradicional y regional guanacasteca.

“Estaremos interpretando toda nuestra música regional, los temas más conocidos”, señalaron.

La agrupación llevará a Nueva York música regional y tradiciones guanacastecas como parte de la delegación de Costa Rica. Cortesía: Cimarrona La Vaqueta Costa Rica

Una cimarrona nacida en Liberia

La Cimarrona La Vaqueta nació en 2013 en Liberia, según información difundida por medios nacionales. Buena parte de sus integrantes proviene del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) en esa ciudad, mientras que con el tiempo se han incorporado otros músicos.

La agrupación ha llevado su propuesta fuera de Costa Rica en otras oportunidades. Sus integrantes han participado en actividades internacionales en países como España y Croacia, además de sus presentaciones en Estados Unidos.

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La participación en Nueva York representa ahora una vitrina especialmente simbólica, porque el espectáculo tendrá como protagonista precisamente a la provincia en la que nació la agrupación.

Presentación de la Cimarrona La Vaqueta durante la edición 2025 del Hispanic Parade. Cortesía: Cimarrona La Vaqueta

Un desfile con representación de unas 20 naciones

El Desfile de la Hispanidad se celebra tradicionalmente en octubre en la Quinta Avenida y reúne a delegaciones de alrededor de 20 países de habla hispana, con bandas, carrozas, agrupaciones folclóricas y vestimentas tradicionales.

La actividad forma parte de las celebraciones vinculadas al Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que se desarrolla entre septiembre y octubre y contempla numerosos eventos culturales en Nueva York. La edición de este año comenzará aproximadamente al mediodía y tendrá como escenario uno de los corredores más reconocidos de Manhattan.

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La formación de las delegaciones se realizará en las inmediaciones de las calles 43 a 47, antes de avanzar hacia el norte por la Quinta Avenida.

Para Costa Rica, la representación de 2026 estará marcada por el protagonismo de Guanacaste y sus manifestaciones culturales.

La Vaqueta viajará a Estados Unidos días antes del desfile para preparar su presentación y sumarse a la delegación nacional.

La agrupación aseguró que regresa con entusiasmo después de la experiencia del año pasado y con el reto adicional de representar directamente a su provincia ante miles de personas en las calles de Manhattan.

La presentación del 11 de octubre permitirá que sonidos tradicionales de las cimarronas costarricenses vuelvan a escucharse en una de las avenidas más conocidas del mundo, esta vez bajo una delegación que buscará convertir a Guanacaste en el centro de la representación cultural de Costa Rica.

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